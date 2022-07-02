https://ria.ru/20220702/mirzieev-1799811283.html

Президент Узбекистана прибыл в Нукус, где произошли беспорядки

Президент Узбекистана прибыл в Нукус, где произошли беспорядки - РИА Новости, 02.07.2022

Президент Узбекистана прибыл в Нукус, где произошли беспорядки

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Нукус, столицу Автономной Республики Каракалпакстан, где накануне прошли беспорядки, сообщил замглавы... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T18:47

2022-07-02T18:47

2022-07-02T19:35

в мире

узбекистан

шавкат мирзиеев

каракалпакстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799755039_0:395:2366:1726_1920x0_80_0_0_bea8f41b3bc8d63834ea6f034777cae1.jpg

ТАШКЕНТ, 2 июл — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Нукус, столицу Автономной Республики Каракалпакстан, где накануне прошли беспорядки, сообщил замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.По его данным, сейчас глава государства проводит встречу с депутатами Жокаргы Кенеса (парламента. — Прим. ред.), представителями старшего поколения и активом Каракалпакстана.Кроме того, он предложил сохранить в основном законе пункт о суверенитете автономии. Это касается статей 70, 71, 72, 74 и 75 конституции страны.Автономная Республика Каракалпакстан с населением около двух миллионов человек расположена на северо-западе Узбекистана и считается крупнейшим регионом страны, занимая порядка 40 процентов ее территории. В 1990-е годы был подписан договор о ее вхождении в состав Узбекистана в статусе суверенной республики с правом выхода на основании референдума и с двумя языками — каракалпакским и узбекским.Накануне МВД Узбекистана сообщило, что в Нукусе, столице Автономной Республики Каракалпакстан, прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию страны, общественный был порядок восстановлен, с жителями ведется работа по недопустимости нарушений законодательства.Мирзиеев на прошлой неделе предложил провести плебисцит по изменениям в конституцию. "Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан. На территории Республики Каракалпакстан гарантируются все права и свободы, предусмотренные Конституцией и законодательством Республики Узбекистан", — говорится в новом проекте поправок.Ранее глава государства выступил с инициативой обновить основной закон к декабрю 2022 года. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В конце июня проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, позднее он был одобрен в первом чтении и опубликован для всенародного обсуждения. В соответствии с решением парламента всенародное обсуждение проекта продлится по 4 июля включительно, затем законопроект вынесут на референдум. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции.

https://ria.ru/20220702/uzbekistan-1799753512.html

узбекистан

каракалпакстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев, каракалпакстан