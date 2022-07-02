https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799828785.html

Жительница Лисичанска рассказала, как бойцы ВСУ все взрывали в городе

Жительница Лисичанска рассказала, как бойцы ВСУ все взрывали в городе - РИА Новости, 02.07.2022

Жительница Лисичанска рассказала, как бойцы ВСУ все взрывали в городе

Жительница Лисичанска в Луганской Народной Республике, куда в субботу зашли российские военные, рассказала, что украинские войска "сами все взрывали" в городе. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T20:48

2022-07-02T20:48

2022-07-02T20:53

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ЛИСИЧАНСК, 2 июл – РИА Новости. Жительница Лисичанска в Луганской Народной Республике, куда в субботу зашли российские военные, рассказала, что украинские войска "сами все взрывали" в городе."Все сами – все взорвали, все сожгли. Они нас не считают ни за кого. Мы хотим 9 мая, мы хотим второе сентября – это день освобождения города - отмечать, как отмечали. Спасибо, ребят. Мы рады", - сказала она.Лисичанск взят и находится под контролем союзных сил, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию.Ранее Народная милиция ЛНР заявляла о полном контроле над Лисичанским нефтеперерабатывающим заводом, украинские же военные, как сообщал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, получили приказ отходить из города.

https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799813523.html

лисичанск

луганская народная республика

украина

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"Все взорвали, все сожгли. Нелюди" – жительница Лисичанска об украинских военных Жительница Лисичанска, куда зашли российские военные, рассказала, что украинские войска все в городе взорвали, все сожгли. 2022-07-02T20:48 true PT0M52S

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Наталья Макарова

в мире, лисичанск, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины