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Жительница Лисичанска рассказала, как бойцы ВСУ все взрывали в городе - РИА Новости, 02.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799828785.html
Жительница Лисичанска рассказала, как бойцы ВСУ все взрывали в городе
Жительница Лисичанска рассказала, как бойцы ВСУ все взрывали в городе - РИА Новости, 02.07.2022
Жительница Лисичанска рассказала, как бойцы ВСУ все взрывали в городе
Жительница Лисичанска в Луганской Народной Республике, куда в субботу зашли российские военные, рассказала, что украинские войска "сами все взрывали" в городе. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T20:48
2022-07-02T20:53
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ЛИСИЧАНСК, 2 июл – РИА Новости. Жительница Лисичанска в Луганской Народной Республике, куда в субботу зашли российские военные, рассказала, что украинские войска "сами все взрывали" в городе."Все сами – все взорвали, все сожгли. Они нас не считают ни за кого. Мы хотим 9 мая, мы хотим второе сентября – это день освобождения города - отмечать, как отмечали. Спасибо, ребят. Мы рады", - сказала она.Лисичанск взят и находится под контролем союзных сил, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию.Ранее Народная милиция ЛНР заявляла о полном контроле над Лисичанским нефтеперерабатывающим заводом, украинские же военные, как сообщал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, получили приказ отходить из города.
https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799813523.html
лисичанск
луганская народная республика
украина
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4.7
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7 495 645-6601
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"Все взорвали, все сожгли. Нелюди" – жительница Лисичанска об украинских военных
Жительница Лисичанска, куда зашли российские военные, рассказала, что украинские войска все в городе взорвали, все сожгли.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, лисичанск, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
20:48 02.07.2022 (обновлено: 20:53 02.07.2022)
 
Жительница Лисичанска рассказала, как бойцы ВСУ все взрывали в городе

Жительница Лисичанска: украинские военные "сами все взрывали" в городе и сожгли

Читать ria.ru в
ЛИСИЧАНСК, 2 июл – РИА Новости. Жительница Лисичанска в Луганской Народной Республике, куда в субботу зашли российские военные, рассказала, что украинские войска "сами все взрывали" в городе.
"Все сами – все взорвали, все сожгли. Они нас не считают ни за кого. Мы хотим 9 мая, мы хотим второе сентября – это день освобождения города - отмечать, как отмечали. Спасибо, ребят. Мы рады", - сказала она.
Лисичанск взят и находится под контролем союзных сил, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию.
Ранее Народная милиция ЛНР заявляла о полном контроле над Лисичанским нефтеперерабатывающим заводом, украинские же военные, как сообщал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, получили приказ отходить из города.
Знамя Победы на здании администрации в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
Вчера, 19:10Специальная военная операция на Украине
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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