https://ria.ru/20220702/kitay-1799756996.html

Эксперты рассказали, как Китай ответит на "вызов" со стороны НАТО

Эксперты рассказали, как Китай ответит на "вызов" со стороны НАТО - РИА Новости, 02.07.2022

Эксперты рассказали, как Китай ответит на "вызов" со стороны НАТО

НАТО в новой стратегической концепции впервые назвала КНР "систематическим вызовом", в отношении альянса Китай займет рациональную, сдержанную, но жесткую... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T10:45

2022-07-02T10:45

2022-07-02T10:45

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ПЕКИН, 2 июл – РИА Новости. НАТО в новой стратегической концепции впервые назвала КНР "систематическим вызовом", в отношении альянса Китай займет рациональную, сдержанную, но жесткую позицию, заявили РИА Новости китайские эксперты.НАТО в своей новой стратегической концепции утверждает, что политика Китая противоречит интересам и ценностям организации. Предыдущая версия концепции, принятая в 2010 году, не содержала указаний о Китае.По словам заместителя директора Института идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой при Китайском народном университете Ван Ивэя, намерение НАТО состоит в превращении альянса в инструмент сдерживания Китая."Намерение НАТО очевидно: под предлогом соблюдения так называемых норм международного порядка интегрировать различные "мелкие группировки" под руководством США в рамки НАТО и превратить альянс в стратегический инструмент США для сдерживания Китая", - сказал эксперт.По мнению Ван Ивэя, для НАТО Китай становится еще одним предлогом, помимо России, для легитимизации своего существования. Кроме того, называя Китай "систематическим вызовом", США стремятся сформировать новые правила для будущей глобализации, препятствуя реализации китайской инициативы "Один пояс, один путь".Глава аналитического центра Glory Diplomacy Ван Гайгай отмечает, что ключом к ответу Китая НАТО является сохранение "рациональной, выгодной, сдержанно жесткой позиции"."С одной стороны, мы не можем намеренно разрушать наши отношения с США, равно как и не можем намеренно портить наши отношения с Европой. С другой стороны, мы абсолютно не должны уступать по ключевым вопросам", - сказал он.По его словам, Китаю нужно продолжать придерживаться своих принципов, не идти на компромиссы по вопросам, представляющим коренные интересы, и не идти на уступки по вопросам, представляющим основные экономические интересы."Китаю еще долго следует придерживаться политики неприсоединения и вести сбалансированную внешнюю политику. Наладить китайско-американские отношения будет очень непросто, но для улучшения отношений между Китаем и ЕС еще есть пространство", - добавил Ван Гайгай.Эксперт отметил, что сегодня США в одиночку не могут заставить Китай играть по своим правилам, поэтому в будущем они неизбежно будут усиливать давление на Европу в рамках сдерживания КНР. В настоящее время, считает он, НАТО не представляет реальную опасность для Китая."Япония и Южная Корея не пойдут на серьезные провокации в отношении Китая, а Европа не будет оказывать этим двум странам существенную военную помощь", - сказал аналитик.По его словам, реальная угроза для Китая может возникнуть только в том случае, если демократы вместе с президентом Джо Байденом надолго сконцентрируют власть в США в своих руках, что приведет к объединению США и Европы против Китая. Однако такой сценарий, считает он, маловероятен, учитывая недовольство демократами внутри самих США.Ван Гайгай также отметил, что упоминание Китая в новой стратегической концепции НАТО многими будет рассматриваться в качестве последствия поддержки Китаем России."В связи с этим Китаю следует опасаться разного рода "медиавойн", направленных на раскол китайско-российских отношений. Подобного рода голоса исходят не только из США, но и из самого Китая", - сказал он.Новая стратегическая концепция НАТО на период до 2030 года ранее была утверждена на саммите в Мадриде. Стратегическая концепция НАТО является ключевым документом альянса. В нем подтверждаются ценности НАТО, цели организации, а также содержится коллективная оценка ситуации в сфере безопасности. В концепции подчеркивается, что "КНР демонстрирует амбиции и проводит политику, противоречащую нашим интересам, нашей безопасности и нашим ценностям".По мнению НАТО, Китай использует набор политических, экономических и военных мер "для усиления своего присутствия в мире". В альянсе указали, что намерения Китая, цели его военного усиления остаются туманными, утверждается, что "его злонамеренные гибридные действия или действия в киберпространстве, враждебная риторика, дезинформация нацелены против союзников и угрожают безопасности альянса".Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя новую стратегию альянса, назвал НАТО "системным вызовом миру и стабильности во всем мире" и призвал альянс прекратить очернять Китай.

https://ria.ru/20220629/postpred-1798886951.html

https://ria.ru/20220702/nato-1799737156.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220701/kitay-1799698853.html

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китай

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, си цзиньпин, джо байден, чжао лицзянь, сша, китай, европа, мид кнр, евросоюз, нато