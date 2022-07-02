https://ria.ru/20220702/eremenko-1799831094.html

Глава ЛНР назначил нового министра связи и массовых коммуникаций республики

Глава ЛНР назначил нового министра связи и массовых коммуникаций республики - РИА Новости, 02.07.2022

Глава ЛНР назначил нового министра связи и массовых коммуникаций республики

Министерство связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики сообщило, что главой ведомства назначен Андрей Еременко. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T21:05

2022-07-02T21:05

2022-07-02T21:05

луганская народная республика

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Министерство связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики сообщило, что главой ведомства назначен Андрей Еременко."Указом главы Луганской Народной Республики на должность министра связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики назначен Еременко Андрей Николаевич", - говорится в заявлении министерства в Telegram-канале.Отмечается, что ранее Еременко занимал должность заместителя министра связи и массовых коммуникаций ЛНР.

https://ria.ru/20220629/lnr-1799139073.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, леонид пасечник