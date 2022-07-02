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Глава ЛНР назначил нового министра связи и массовых коммуникаций республики - РИА Новости, 02.07.2022
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Глава ЛНР назначил нового министра связи и массовых коммуникаций республики
Глава ЛНР назначил нового министра связи и массовых коммуникаций республики - РИА Новости, 02.07.2022
Глава ЛНР назначил нового министра связи и массовых коммуникаций республики
Министерство связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики сообщило, что главой ведомства назначен Андрей Еременко. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T21:05
2022-07-02T21:05
луганская народная республика
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Министерство связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики сообщило, что главой ведомства назначен Андрей Еременко."Указом главы Луганской Народной Республики на должность министра связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики назначен Еременко Андрей Николаевич", - говорится в заявлении министерства в Telegram-канале.Отмечается, что ранее Еременко занимал должность заместителя министра связи и массовых коммуникаций ЛНР.
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луганская народная республика, леонид пасечник
21:05 02.07.2022
 
Глава ЛНР назначил нового министра связи и массовых коммуникаций республики

Глава ЛНР Пасечник назначил Андрея Еременко новым министром связи и массовых коммуникаций

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПоднятие флага Луганской Народной Республики
Поднятие флага Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Поднятие флага Луганской Народной Республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Министерство связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики сообщило, что главой ведомства назначен Андрей Еременко.
"Указом главы Луганской Народной Республики на должность министра связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики назначен Еременко Андрей Николаевич", - говорится в заявлении министерства в Telegram-канале.
Отмечается, что ранее Еременко занимал должность заместителя министра связи и массовых коммуникаций ЛНР.
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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