11:34 02.07.2022 (обновлено: 18:49 02.07.2022)
Российские военные освободили Золотаревку
Российским военным осталось шесть километров до полного окружения Лисичанска
© РИА НовостиВоеннослужащие ВС России освободили Золотаревку
© РИА Новости
ПОСЕЛОК ЗОЛОТАРЕВКА (ЛНР), 2 июл — РИА Новости. Группировка российских войск "О" ("Отважные") заняла населенный пункт Золотаревка, для полного окружения Лисичанска остается взять под контроль Белогоровку, находящуюся на расстоянии около шести километров, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта "Матросская", желатиновый завод и населенный пункт Тополевка, сообщили в Минобороны России.
Украинские же военные, по словам представителя луганских силовиков Андрея Марочко, получили приказ отходить из города. По данным разведки ЛНР, там остаются более десяти тысяч мирных жителей.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры.