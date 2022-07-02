https://ria.ru/20220702/donbass-1799762591.html

Российские военные освободили Золотаревку

Российские военные освободили Золотаревку - РИА Новости, 02.07.2022

Российские военные освободили Золотаревку

Группировка российских войск "О" ("Отважные") заняла населенный пункт Золотаревка, для полного окружения Лисичанска остается взять под контроль Белогоровку,... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T11:34

2022-07-02T11:34

2022-07-02T18:49

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

луганская народная республика

лисичанск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799763819_0:87:1280:807_1920x0_80_0_0_224e3c093cbfc26141e713dec258e27b.jpg

ПОСЕЛОК ЗОЛОТАРЕВКА (ЛНР), 2 июл — РИА Новости. Группировка российских войск "О" ("Отважные") заняла населенный пункт Золотаревка, для полного окружения Лисичанска остается взять под контроль Белогоровку, находящуюся на расстоянии около шести километров, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта "Матросская", желатиновый завод и населенный пункт Тополевка, сообщили в Минобороны России.Украинские же военные, по словам представителя луганских силовиков Андрея Марочко, получили приказ отходить из города. По данным разведки ЛНР, там остаются более десяти тысяч мирных жителей. Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

лисичанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, андрей марочко, луганская народная республика, лисичанск