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Российские военные освободили Золотаревку - РИА Новости, 02.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/donbass-1799762591.html
Российские военные освободили Золотаревку
Российские военные освободили Золотаревку - РИА Новости, 02.07.2022
Российские военные освободили Золотаревку
Группировка российских войск "О" ("Отважные") заняла населенный пункт Золотаревка, для полного окружения Лисичанска остается взять под контроль Белогоровку,... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T11:34
2022-07-02T18:49
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
луганская народная республика
лисичанск
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ПОСЕЛОК ЗОЛОТАРЕВКА (ЛНР), 2 июл — РИА Новости. Группировка российских войск "О" ("Отважные") заняла населенный пункт Золотаревка, для полного окружения Лисичанска остается взять под контроль Белогоровку, находящуюся на расстоянии около шести километров, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта "Матросская", желатиновый завод и населенный пункт Тополевка, сообщили в Минобороны России.Украинские же военные, по словам представителя луганских силовиков Андрея Марочко, получили приказ отходить из города. По данным разведки ЛНР, там остаются более десяти тысяч мирных жителей. Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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в мире, андрей марочко, луганская народная республика, лисичанск
11:34 02.07.2022 (обновлено: 18:49 02.07.2022)
 
Российские военные освободили Золотаревку

Российским военным осталось шесть километров до полного окружения Лисичанска

© РИА НовостиВоеннослужащие ВС России освободили Золотаревку
Военнослужащие ВС России освободили Золотаревку
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ПОСЕЛОК ЗОЛОТАРЕВКА (ЛНР), 2 июл — РИА Новости. Группировка российских войск "О" ("Отважные") заняла населенный пункт Золотаревка, для полного окружения Лисичанска остается взять под контроль Белогоровку, находящуюся на расстоянии около шести километров, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта "Матросская", желатиновый завод и населенный пункт Тополевка, сообщили в Минобороны России.
Украинские же военные, по словам представителя луганских силовиков Андрея Марочко, получили приказ отходить из города. По данным разведки ЛНР, там остаются более десяти тысяч мирных жителей.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаЛисичанск
 
 
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