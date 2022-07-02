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Байден потребовал от владельцев заправок снизить цены на бензин - РИА Новости, 02.07.2022
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Байден потребовал от владельцев заправок снизить цены на бензин
Байден потребовал от владельцев заправок снизить цены на бензин - РИА Новости, 02.07.2022
Байден потребовал от владельцев заправок снизить цены на бензин
Президент США Джо Байден потребовал от владельцев заправок снизить цены на бензин. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T22:58
2022-07-02T23:02
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
сша
украина
нато
джо байден
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден потребовал от владельцев заправок снизить цены на бензин."Снизьте цену, которую вы берете на заправке, чтобы отразить стоимость, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас", - написал Байден в Twitter.Как заявил президент США, так управляющие заправками компании должны поступить, поскольку сейчас время "глобальных рисков".Байден ранее внес ряд предложений, направленных на снижение цен на бензин в США, в частности об отмене топливного налога: при покупке галлона (3,785 литра) бензина он составляет 18 центов, в случае с дизельным топливом - 24 цента. На пресс-конференции по итогам участия в саммите НАТО 30 июня Байден предупредил сограждан, что им предстоит переплачивать за топливо столько, сколько потребуется.Цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив 5 долларов за галлон. На 2 июля, по данным аналитиков, цена на бензин составляет в среднем 4,8 доллара за галлон, при этом в январе 2021 года, когда Байден лишь заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон, в июле прошлого года - 3,1 доллара.Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности - на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Представители власти США регулярно называют рост цен на топливо в стране "подорожанием Путина". Комментируя подобные высказывания, президент РФ Владимир Путин пошутил, что на Западе уже начали называть инфляцию его именем, но обвинения России в ее росте - попытки "прикрыть одно место".
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экономика, россия, сша, украина, нато, джо байден, цены на нефть
22:58 02.07.2022 (обновлено: 23:02 02.07.2022)
 
Байден потребовал от владельцев заправок снизить цены на бензин

Президент США Байден потребовал от владельцев заправок снизить цены на бензин

© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден потребовал от владельцев заправок снизить цены на бензин.
"Снизьте цену, которую вы берете на заправке, чтобы отразить стоимость, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас", - написал Байден в Twitter.
Как заявил президент США, так управляющие заправками компании должны поступить, поскольку сейчас время "глобальных рисков".
Байден ранее внес ряд предложений, направленных на снижение цен на бензин в США, в частности об отмене топливного налога: при покупке галлона (3,785 литра) бензина он составляет 18 центов, в случае с дизельным топливом - 24 цента. На пресс-конференции по итогам участия в саммите НАТО 30 июня Байден предупредил сограждан, что им предстоит переплачивать за топливо столько, сколько потребуется.
Цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив 5 долларов за галлон. На 2 июля, по данным аналитиков, цена на бензин составляет в среднем 4,8 доллара за галлон, при этом в январе 2021 года, когда Байден лишь заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон, в июле прошлого года - 3,1 доллара.
Цены на топливо на автозаправочной станции в Питтсбурге, США - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 16:25
Байден: в США будут переплачивать за топливо столько, сколько необходимо
Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности - на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Представители власти США регулярно называют рост цен на топливо в стране "подорожанием Путина". Комментируя подобные высказывания, президент РФ Владимир Путин пошутил, что на Западе уже начали называть инфляцию его именем, но обвинения России в ее росте - попытки "прикрыть одно место".
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияСШАУкраинаНАТОДжо БайденЦены на нефть
 
 
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