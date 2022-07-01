https://ria.ru/20220701/zhivotnye-1799359923.html

"Спасите, медведь!" Что делать при встрече с дикими животными

"Спасите, медведь!" Что делать при встрече с дикими животными - РИА Новости, 01.07.2022

"Спасите, медведь!" Что делать при встрече с дикими животными

Кавказский заповедник выпустил памятку о медведях, актуальную не только для Сочи и юга, но и для Камчатки с Сибирью. В подмосковных лесах тоже бдительность не... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T08:00

2022-07-01T08:00

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Кавказский заповедник выпустил памятку о медведях, актуальную не только для Сочи и юга, но и для Камчатки с Сибирью. В подмосковных лесах тоже бдительность не помешает: там водятся крупные лоси и клыкастые кабаны. Важно и не навредить диким животным — например, попытка спасти птенца почти наверняка приведет к его гибели. О том, что нельзя делать при встрече с косолапым, почему не стоит кормить лис и чем опасны ежи, — в материале РИА Новости.Не убегайте, а то съестЛетом, когда хочется ночевать в палатке в лесу или бродить по экотропам, встречи с дикими животными не редкость. Всегда надо помнить: они у себя дома, а человек пришел в гости."Увидели медведя — не приближайтесь, спокойно отступайте назад. Наблюдайте с безопасной дистанции, — советуют в Кавказском заповеднике. — Если мишка близко, заметил вас, но не не ушел, громко разговаривайте, поднимите вверх руки и медленно отходите".Главный координатор проектов Всемирного фонда дикой природы Михаил Стишов предупреждает: при встрече с хищником не нужно убегать. Лучше "сделать вид, что ты больше, чем ты есть". Медведь различает только силуэты, так что можно, например, поднять над головой рюкзак, распахнуть куртку. Такой способ рекомендуют и при встрече с волком, лосем, оленем, косулей. Главное — не совершать резких движений и не поворачиваться спиной.Да и убежать не особо получится. Тот же неуклюжий с виду мишка способен развивать скорость до 60 километров в час.Слабоумие и отвагаБывает и другая крайность. "Несколько лет назад белые медведи на Новой Земле зашли в поселок. Интересно было поведение жителей, — вспоминает сотрудник Всемирного фонда дикой природы. — С одной стороны, они запаниковали. При этом открыли окна, положили на подоконник печенье и радостно фотографировали зверя, просунувшего голову в комнату".Год назад в Сети распространилось видео, где туристы кормят дикого тигра колбасой. Даже сотрудники центра "Амурский тигр" не выдержали, прокомментировав поступок ироничным: "Это слабоумие и отвага".Дело в том, что такое поведение формирует у животных логическую связку: где человек, там еда. "Если с вами все обошлось, кто-то другой может потом пострадать — зверь придет и будет требовать угощение", — объясняет Михаил Стишов.На природе нужно обязательно убирать за собой мусор. Особенно пищевые отходы: они привлекают зверей.Если вы наткнулись на медвежонка или другого детеныша, нельзя хвататься за фотоаппарат или пытаться потискать малыша. Нужно медленно и осторожно уйти как можно дальше. Наверняка рядом мать, которой такие нежности не понравятся."Встречи с детенышами — самые опасные, — подтверждает Ольга Пегова, заместитель директора по экологическому просвещению Кавказского заповедника. — Неважно, чей он. Оленухи, например, могут затоптать человека и причинить копытами не меньший вред, чем медведь когтями".Опасный еж"Из копытных лось — самое грозное животное, особенно в период гона, — рассказывает Михаил Стишов. — Кабан может напасть, но видит он плохо, достаточно за дерево встать".Эксперт не советует заниматься любимым развлечением дачников и отдыхающих на природе — ловлей ежиков. "Зверушка специфическая. Конечно, не съест вас, но вот заразу от него подхватить легко, чего только у них между иголок не накапливается", — поясняет специалист. По его словам, опасны и безобидные с виду мыши: "Полевка, если тяпнет или оцарапает, может заразить геморрагической лихорадкой".Если дикое животное, лиса например, не боится людей, то велика вероятность, что оно заражено бешенством. А это смертельное заболевание."Да и сами звери пугаются до обмороков: страшно, когда тебя кто-то огромный хватает. Так что никого ловить не надо. Увидел, сфотографировал, дальше пошел", — продолжает эксперт WWF в России.Вмешиваться не нужноНередко встречи людей с дикими птицами заканчиваются печально. Особенно с птенцами, которые покинули гнездо, но еще не умеют хорошо летать."Если слеток прыгает около проезжей части, ничего страшного не будет: можно перенести его в ближайший палисадник, и родители это увидят", — говорит Вадим Мишин, основатель проекта "Орнитарий".Но если птенец уже с симметричными крылышками и сформированным оперением, вмешиваться нельзя. По словам эксперта, при такой встрече в лесу, а не в городском парке стоит просто пройти мимо."Вскоре нас ждет общение со стрижами. У них сейчас гнездовой период. Стрижата могут падать на землю, — предупреждает Мишин. — Анатомически эта птица так устроена, что взлететь с плоской поверхности не способна. Если увидели его на земле, надо посадить на ладонь, вытянуть руку и слегка подбросить".Стриж либо взлетит (значит, все в порядке), либо спланирует и опустится на землю. Тогда можно отнести птенца к ветеринару-орнитологу.При этом, по словам специалиста, птицы могут быть переносчиками инфекций, в том числе особо опасных для человека. После любого тактильного контакта с ними — да и с другими животными — нужно обязательно мыть руки.Лучше не встречатьсяЭксперты дают советы, как обезопасить себя от нежелательных встреч на природе. Первое — оценить обстановку. Если места действительно дикие, стоит взять с собой фальшфейер, медвежий спрей или сигнал охотника. Также не нужно отправляться на прогулки в одиночку."Внезапные встречи чреваты тем, что животное тоже пугается. Лучше это предусмотреть, — подчеркивает Михаил Стишов. — Некоторые носят с собой свисток. Сильные звуки отпугивают, хотя я не сторонник особого шума на природе". Он добавляет, что, например, при сборе малины можно столкнуться с медведем. Возле ягодного места лучше хорошо пошуметь.Нужно оглядываться, прислушиваться, обходить глухие заросли кустарника.На популярных экотропах встречаются змеи. "Основной принцип — смотреть под ноги, — поясняет Ольга Пегова. — Часть маршрутов проходит в высокой траве — полтора-два метра, и важно видеть, куда вы наступаете". Так что лучше взять с собой палку. Решили присесть на бревно или камень — проверьте, нет ли там кого. Змеи часто греются на солнце, а укус даже неядовитой особи может быть опасен. Шум не спасет: эти земноводные глухи, но хорошо чувствуют вибрацию. Можно постучать по земле палкой, потопать.После ночевки в палатке необходимо осмотреть обувь и одежду — нет ли там клещей.Ольга Пегова отмечает, что животные, в том числе и хищники, зачастую представляют опасность только при неправильном поведении человека."Основное правило в дикой природе — никого не "спасать". Они живут по своим законам, это естественный процесс", — указывает она. И добавляет: мы имеем право только наблюдать, а выручать надо лишь тех, кто пострадал по вине человека.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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