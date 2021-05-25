Двое автомобилистов покормили дикого амурского тигра колбасой
12:41 25.05.2021 (обновлено: 13:07 25.05.2021)
ВЛАДИВОСТОК, 25 мая – РИА Новости. Автомобилисты, вероятно, в Приморье встретили на дороге амурского тигра и начали бросать ему мясо и колбасу, специалисты отмечают, что такое поведение может быть опасно и для зверя, и для людей.
В Telegram-канале центра "Амурский тигр" опубликовано видео, снятое на грунтовой дороге из автомобиля. На нем тигр лежит у обочины, а двое мужчин из машины бросают ему кусок мяса, потом палку колбасы. Хищник начинает есть мясо.
"Слабоумие и отвага. Предположительно, в Приморском крае автомобилисты встретили амурского тигра. Вместо того, чтобы спокойно порадоваться такой удаче, люди бросили хищнику кусок мяса, а потом еще и колбасой поделились. Сейчас это добродушное (и, может быть, даже из благих побуждений) "лол, мы покормили тигра", а потом, когда хищник сформирует у себя ассоциацию, что там, где люди, там еда, начнется крик и ор: "Помогите! Спасите! Тигр в населенный пункт пришел!" - сообщает центр.
Отмечается, что в этом случае пострадать могут и сами местные жители, и тигр, нарвавшись на неадекватных людей.
14 апреля, 03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
"При других обстоятельствах мы бы использовали известную цитату Сергея Лаврова, но просто скажем, что категорически осуждаем такое поведение", - отмечается в сообщении.
Ранее специалисты неоднократно сообщали, что случаи выхода тигров в населенные пункты и нападения на домашних животных могут быть связаны с образованием у поселков стихийных свалок, которые привлекают туда собак, а те в свою очередь – хищников. Диких кошек в итоге приходится отлавливать и везти на отдаленные территории.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая численность этих хищников в РФ составляет около 600 особей.