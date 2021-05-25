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Двое автомобилистов покормили дикого амурского тигра колбасой
Двое автомобилистов покормили дикого амурского тигра колбасой - РИА Новости, 25.05.2021
Двое автомобилистов покормили дикого амурского тигра колбасой
Автомобилисты, вероятно, в Приморье встретили на дороге амурского тигра и начали бросать ему мясо и колбасу, специалисты отмечают, что такое поведение может... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T12:41
2021-05-25T13:07
россия
центр "амурский тигр"
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 25 мая – РИА Новости. Автомобилисты, вероятно, в Приморье встретили на дороге амурского тигра и начали бросать ему мясо и колбасу, специалисты отмечают, что такое поведение может быть опасно и для зверя, и для людей.В Telegram-канале центра "Амурский тигр" опубликовано видео, снятое на грунтовой дороге из автомобиля. На нем тигр лежит у обочины, а двое мужчин из машины бросают ему кусок мяса, потом палку колбасы. Хищник начинает есть мясо."Слабоумие и отвага. Предположительно, в Приморском крае автомобилисты встретили амурского тигра. Вместо того, чтобы спокойно порадоваться такой удаче, люди бросили хищнику кусок мяса, а потом еще и колбасой поделились. Сейчас это добродушное (и, может быть, даже из благих побуждений) "лол, мы покормили тигра", а потом, когда хищник сформирует у себя ассоциацию, что там, где люди, там еда, начнется крик и ор: "Помогите! Спасите! Тигр в населенный пункт пришел!" - сообщает центр.Отмечается, что в этом случае пострадать могут и сами местные жители, и тигр, нарвавшись на неадекватных людей."При других обстоятельствах мы бы использовали известную цитату Сергея Лаврова, но просто скажем, что категорически осуждаем такое поведение", - отмечается в сообщении.Ранее специалисты неоднократно сообщали, что случаи выхода тигров в населенные пункты и нападения на домашних животных могут быть связаны с образованием у поселков стихийных свалок, которые привлекают туда собак, а те в свою очередь – хищников. Диких кошек в итоге приходится отлавливать и везти на отдаленные территории.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая численность этих хищников в РФ составляет около 600 особей.
https://ria.ru/20210414/tigr-1728171237.html
https://ria.ru/20210409/primanka-1727460049.html
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353
60
Автомобилисты кормят амурского тигра мясом и колбасой
Автомобилисты встретили на дороге амурского тигра и начали бросать ему мясо и колбасу. Специалисты отмечают, что такое поведение может быть опасно и для зверя, и для людей.
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россия, центр "амурский тигр", приморский край

Двое автомобилистов покормили дикого амурского тигра колбасой

12:41 25.05.2021 (обновлено: 13:07 25.05.2021)
 
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ВЛАДИВОСТОК, 25 мая – РИА Новости. Автомобилисты, вероятно, в Приморье встретили на дороге амурского тигра и начали бросать ему мясо и колбасу, специалисты отмечают, что такое поведение может быть опасно и для зверя, и для людей.
В Telegram-канале центра "Амурский тигр" опубликовано видео, снятое на грунтовой дороге из автомобиля. На нем тигр лежит у обочины, а двое мужчин из машины бросают ему кусок мяса, потом палку колбасы. Хищник начинает есть мясо.
"Слабоумие и отвага. Предположительно, в Приморском крае автомобилисты встретили амурского тигра. Вместо того, чтобы спокойно порадоваться такой удаче, люди бросили хищнику кусок мяса, а потом еще и колбасой поделились. Сейчас это добродушное (и, может быть, даже из благих побуждений) "лол, мы покормили тигра", а потом, когда хищник сформирует у себя ассоциацию, что там, где люди, там еда, начнется крик и ор: "Помогите! Спасите! Тигр в населенный пункт пришел!" - сообщает центр.
Отмечается, что в этом случае пострадать могут и сами местные жители, и тигр, нарвавшись на неадекватных людей.
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"При других обстоятельствах мы бы использовали известную цитату Сергея Лаврова, но просто скажем, что категорически осуждаем такое поведение", - отмечается в сообщении.
Ранее специалисты неоднократно сообщали, что случаи выхода тигров в населенные пункты и нападения на домашних животных могут быть связаны с образованием у поселков стихийных свалок, которые привлекают туда собак, а те в свою очередь – хищников. Диких кошек в итоге приходится отлавливать и везти на отдаленные территории.
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Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая численность этих хищников в РФ составляет около 600 особей.
 
РоссияЦентр "Амурский тигр"Приморский край
 
 
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