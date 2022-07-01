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Основатель группы "Земляне" не стал осуждать группу Little Big за отъезд - РИА Новости, 01.07.2022
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Шоубиз
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Основатель группы "Земляне" не стал осуждать группу Little Big за отъезд
Основатель группы "Земляне" не стал осуждать группу Little Big за отъезд - РИА Новости, 01.07.2022
Основатель группы "Земляне" не стал осуждать группу Little Big за отъезд
Основатель "Землян", продюсер Владимир Киселев заявил, что коллектив не осуждает звезд, покинувших Россию, и в целом старается оставаться вне политики. В... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:22
2022-07-01T15:32
шоубиз
знаменитости
группа "земляне"
little big
шоу-бизнес
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Основатель "Землян", продюсер Владимир Киселев заявил, что коллектив не осуждает звезд, покинувших Россию, и в целом старается оставаться вне политики. В частности, он отметил группу Little Big, которая объявила на своем официальном сайте, что теперь базируется в Лос-Анджелесе.Ранее продюсер сообщил, что "Земляне" направят все собранные средства от продажи билетов на концерт в Санкт-Петербурге медицинским учреждениям в ДНР.
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знаменитости, группа "земляне", little big, шоу-бизнес, россия
15:22 01.07.2022 (обновлено: 15:32 01.07.2022)
 
Основатель группы "Земляне" не стал осуждать группу Little Big за отъезд

Основатель группы "Земляне" Владимир Киселев не стал осуждать группу Little Big за отъезд

© Фото : из архива Владимира КиселеваГруппа "Земляне"
Группа Земляне - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : из архива Владимира Киселева
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Основатель "Землян", продюсер Владимир Киселев заявил, что коллектив не осуждает звезд, покинувших Россию, и в целом старается оставаться вне политики. В частности, он отметил группу Little Big, которая объявила на своем официальном сайте, что теперь базируется в Лос-Анджелесе.

"Мы стараемся быть вне политики, безусловно. По отношению к Little Big и другим, кто уехал, мы вообще не осуждаем их… Мы здесь, мы на своей земле. Более того, мне, например, кажется, что всегда в такой исторический период – это такой рубикон, кто с какой стороны баррикады останется", – сказал Киселев.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин на красной дорожке перед началом премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ 20/21"
Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин на красной дорожке перед началом премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ 20/21 - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин на красной дорожке перед началом премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ 20/21"
Ранее продюсер сообщил, что "Земляне" направят все собранные средства от продажи билетов на концерт в Санкт-Петербурге медицинским учреждениям в ДНР.
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