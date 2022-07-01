https://ria.ru/20220701/zemlyane-1799575668.html

Основатель группы "Земляне" не стал осуждать группу Little Big за отъезд

Основатель группы "Земляне" не стал осуждать группу Little Big за отъезд - РИА Новости, 01.07.2022

Основатель группы "Земляне" не стал осуждать группу Little Big за отъезд

Основатель "Землян", продюсер Владимир Киселев заявил, что коллектив не осуждает звезд, покинувших Россию, и в целом старается оставаться вне политики. В... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:22

2022-07-01T15:22

2022-07-01T15:32

шоубиз

знаменитости

группа "земляне"

little big

шоу-бизнес

россия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Основатель "Землян", продюсер Владимир Киселев заявил, что коллектив не осуждает звезд, покинувших Россию, и в целом старается оставаться вне политики. В частности, он отметил группу Little Big, которая объявила на своем официальном сайте, что теперь базируется в Лос-Анджелесе.Ранее продюсер сообщил, что "Земляне" направят все собранные средства от продажи билетов на концерт в Санкт-Петербурге медицинским учреждениям в ДНР.

https://ria.ru/20220627/rozenbaum-1798418054.html

россия

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, группа "земляне", little big, шоу-бизнес, россия