15:22 01.07.2022 (обновлено: 15:32 01.07.2022)
Основатель группы "Земляне" не стал осуждать группу Little Big за отъезд
Основатель группы "Земляне" Владимир Киселев не стал осуждать группу Little Big за отъезд
© Фото : из архива Владимира КиселеваГруппа "Земляне"
© Фото : из архива Владимира Киселева
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Основатель "Землян", продюсер Владимир Киселев заявил, что коллектив не осуждает звезд, покинувших Россию, и в целом старается оставаться вне политики. В частности, он отметил группу Little Big, которая объявила на своем официальном сайте, что теперь базируется в Лос-Анджелесе.
"Мы стараемся быть вне политики, безусловно. По отношению к Little Big и другим, кто уехал, мы вообще не осуждаем их… Мы здесь, мы на своей земле. Более того, мне, например, кажется, что всегда в такой исторический период – это такой рубикон, кто с какой стороны баррикады останется", – сказал Киселев.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин на красной дорожке перед началом премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ 20/21"
Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин на красной дорожке перед началом премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ 20/21"
Ранее продюсер сообщил, что "Земляне" направят все собранные средства от продажи билетов на концерт в Санкт-Петербурге медицинским учреждениям в ДНР.