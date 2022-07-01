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В США опубликовали данные о зарплатах сотрудников администрации Байдена

В США опубликовали данные о зарплатах сотрудников администрации Байдена - РИА Новости, 01.07.2022

В США опубликовали данные о зарплатах сотрудников администрации Байдена

Годовой доход сотрудников администрации президента США Джо Байдена варьируется от нуля до 191,3 тысяч долларов, следует из отчетности Белого дома перед... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T23:47

2022-07-01T23:47

2022-07-01T23:53

карин жан-пьер

джейк салливан

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джо байден

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Годовой доход сотрудников администрации президента США Джо Байдена варьируется от нуля до 191,3 тысяч долларов, следует из отчетности Белого дома перед конгрессом, опубликованной в пятницу.Максимальный оклад из всех 474 сотрудников администрации в размере 191,3 тысячи долларов зафиксирован у старшего политического советника по транспорту Луизы Паевонски. Согласно бюллетеню, она указана в качестве прикомандированного сотрудника.Следом за ней по уровню дохода значатся сразу 24 человека c окладом в 180 тысяч долларов. Среди них оказались нынешний пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз, глава президентской администрации Рональд Кляйн, а также советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.При этом нулевой уровень дохода, согласно результатам отчетности, зафиксирован у 16 представителей администрации. К ним, в частности, относятся старший политический советник по реформе системы медицинской помощи Джон Баркет, старший политический советник по общественному здоровью Седжал Хатхи и старший политический советник по вопросам демократии и защиты прав голосования Джастин Левитт.Среди остальных представителей администрации, в частности, указан видеопродюсер с доходом более 49 тысяч долларов, стенографист, чья зарплата составляет более 67 тысяч, а также секретарь-референт с зарплатой более 164 тысяч.Белый дом ежегодно отчитывается перед конгрессом о доходе своих сотрудников, начиная с 1995 года.

https://ria.ru/20220701/bayden-1799723269.html

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карин жан-пьер, джейк салливан, в мире, сша, джо байден, администрация президента сша