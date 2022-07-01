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Полиция отпустила двоих мужчин по делу о нападении на ярмарке искусств - РИА Новости, 01.07.2022
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Культура
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Полиция отпустила двоих мужчин по делу о нападении на ярмарке искусств
Полиция отпустила двоих мужчин по делу о нападении на ярмарке искусств - РИА Новости, 01.07.2022
Полиция отпустила двоих мужчин по делу о нападении на ярмарке искусств
Во вторник полиция арестовала двух бельгийцев старше 20 лет. Их подозревали в нападении на ярмарку изящных искусств TEFAF. На следующий день мужчин оправдали и... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:20
2022-07-01T12:20
культура
новости культуры
искусство
происшествия
ювелирные украшения
нидерланды
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Во вторник полиция арестовала двух бельгийцев старше 20 лет. Их подозревали в нападении на ярмарку изящных искусств TEFAF. На следующий день мужчин оправдали и отпустили, пишет Artnews. "В интересах следствия в настоящее время не может быть обнародована дополнительная информация", — заявили в полиции.TEFAF известна тем, что здесь торгуют первоклассным антиквариатом и картинами старых мастеров. Но воров привлекли не они, а ювелирные украшения. Нападение совершили четверо вооруженных мужчин. На видеозаписях с места преступления видно, как один из грабителей пытался разбить витрину кувалдой, а его сообщник угрожал посетителям чем-то напоминающим пистолет.
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новости культуры, искусство, происшествия, ювелирные украшения, нидерланды
12:20 01.07.2022
 
Полиция отпустила двоих мужчин по делу о нападении на ярмарке искусств

Полиция арестовала и вскоре отпустила двоих мужчин по делу о нападении на ярмарке TEFAF

© ANP/Marcel van Hoorn Полицейские стоят у входа на художественную ярмарку TEFAF
Полицейские стоят у входа на художественную ярмарку TEFAF
© ANP/Marcel van Hoorn
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Во вторник полиция арестовала двух бельгийцев старше 20 лет. Их подозревали в нападении на ярмарку изящных искусств TEFAF. На следующий день мужчин оправдали и отпустили, пишет Artnews.
"В интересах следствия в настоящее время не может быть обнародована дополнительная информация", — заявили в полиции.
TEFAF известна тем, что здесь торгуют первоклассным антиквариатом и картинами старых мастеров. Но воров привлекли не они, а ювелирные украшения.
Нападение совершили четверо вооруженных мужчин. На видеозаписях с места преступления видно, как один из грабителей пытался разбить витрину кувалдой, а его сообщник угрожал посетителям чем-то напоминающим пистолет.
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