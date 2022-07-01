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Полиция отпустила двоих мужчин по делу о нападении на ярмарке искусств
Полиция отпустила двоих мужчин по делу о нападении на ярмарке искусств - РИА Новости, 01.07.2022
Полиция отпустила двоих мужчин по делу о нападении на ярмарке искусств
Во вторник полиция арестовала двух бельгийцев старше 20 лет. Их подозревали в нападении на ярмарку изящных искусств TEFAF. На следующий день мужчин оправдали и... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:20
2022-07-01T12:20
2022-07-01T12:20
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ювелирные украшения
нидерланды
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Во вторник полиция арестовала двух бельгийцев старше 20 лет. Их подозревали в нападении на ярмарку изящных искусств TEFAF. На следующий день мужчин оправдали и отпустили, пишет Artnews. "В интересах следствия в настоящее время не может быть обнародована дополнительная информация", — заявили в полиции.TEFAF известна тем, что здесь торгуют первоклассным антиквариатом и картинами старых мастеров. Но воров привлекли не они, а ювелирные украшения. Нападение совершили четверо вооруженных мужчин. На видеозаписях с места преступления видно, как один из грабителей пытался разбить витрину кувалдой, а его сообщник угрожал посетителям чем-то напоминающим пистолет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, искусство, происшествия, ювелирные украшения, нидерланды
Полиция отпустила двоих мужчин по делу о нападении на ярмарке искусств
Полиция арестовала и вскоре отпустила двоих мужчин по делу о нападении на ярмарке TEFAF