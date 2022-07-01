https://ria.ru/20220701/yarmarka-1799495408.html

Полиция отпустила двоих мужчин по делу о нападении на ярмарке искусств

Полиция отпустила двоих мужчин по делу о нападении на ярмарке искусств - РИА Новости, 01.07.2022

Полиция отпустила двоих мужчин по делу о нападении на ярмарке искусств

Во вторник полиция арестовала двух бельгийцев старше 20 лет. Их подозревали в нападении на ярмарку изящных искусств TEFAF. На следующий день мужчин оправдали и... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:20

2022-07-01T12:20

2022-07-01T12:20

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нидерланды

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Во вторник полиция арестовала двух бельгийцев старше 20 лет. Их подозревали в нападении на ярмарку изящных искусств TEFAF. На следующий день мужчин оправдали и отпустили, пишет Artnews. "В интересах следствия в настоящее время не может быть обнародована дополнительная информация", — заявили в полиции.TEFAF известна тем, что здесь торгуют первоклассным антиквариатом и картинами старых мастеров. Но воров привлекли не они, а ювелирные украшения. Нападение совершили четверо вооруженных мужчин. На видеозаписях с места преступления видно, как один из грабителей пытался разбить витрину кувалдой, а его сообщник угрожал посетителям чем-то напоминающим пистолет.

https://ria.ru/20220628/most-1798665258.html

нидерланды

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, происшествия, ювелирные украшения, нидерланды