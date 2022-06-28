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В Нидерландах вооруженные бандиты напали на ярмарку изящных искусств
В Нидерландах вооруженные бандиты напали на ярмарку изящных искусств - РИА Новости, 28.06.2022
В Нидерландах вооруженные бандиты напали на ярмарку изящных искусств
Вооруженные бандиты в голландском городе Маастрихт напали на ярмарку изящных искусств и антиквариата TEFAF, сообщает Dutch News. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:08
2022-06-28T17:08
2022-06-28T17:09
культура
новости культуры
искусство
происшествия
ювелирные украшения
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вооруженные бандиты в голландском городе Маастрихт напали на ярмарку изящных искусств и антиквариата TEFAF, сообщает Dutch News.На сайте издания публикуется видеозапись, на которой запечатлен момент нападения. Четверо мужчин в пиджаках и кепи окружили витрину, в которой, как предполагается, выставлялись драгоценности лондонского ювелирного салона Symbolic & Chase. Один из преступников пытался разбить витрину кувалдой, его сообщник угрожал посетителям чем-то напоминающим пистолет.Через некоторое время кто-то из бандитов что-то положил в сумку, после чего все четверо убежали.Как сообщается, полиция уже арестовала двух подозреваемых и разыскивает еще двух. Удалось ли им похитить какие-то ценности, пока неизвестно.Выставка TEFAF (The European Fine Art Fair) — одно из самых важных международных событий в сфере искусства, в том числе ювелирного. С 1988 года ее ежегодно принимает голландский Маастрихт. В этом году выставка проходит с 25 по 30 июня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, искусство, происшествия, ювелирные украшения
17:08 28.06.2022 (обновлено: 17:09 28.06.2022)
В Нидерландах вооруженные бандиты напали на ярмарку изящных искусств
Вооруженные бандиты напали на ярмарку изящных искусств TEFAF в Маастрихте
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Вооруженные бандиты в голландском городе Маастрихт напали на ярмарку изящных искусств и антиквариата TEFAF, сообщает
Dutch News.
На сайте издания публикуется видеозапись, на которой запечатлен момент нападения. Четверо мужчин в пиджаках и кепи окружили витрину, в которой, как предполагается, выставлялись драгоценности лондонского ювелирного салона Symbolic & Chase. Один из преступников пытался разбить витрину кувалдой, его сообщник угрожал посетителям чем-то напоминающим пистолет.
Через некоторое время кто-то из бандитов что-то положил в сумку, после чего все четверо убежали.
Как сообщается, полиция уже арестовала двух подозреваемых и разыскивает еще двух. Удалось ли им похитить какие-то ценности, пока неизвестно.
Выставка TEFAF (The European Fine Art Fair) — одно из самых важных международных событий в сфере искусства, в том числе ювелирного. С 1988 года ее ежегодно принимает голландский Маастрихт. В этом году выставка проходит с 25 по 30 июня.