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В Нидерландах вооруженные бандиты напали на ярмарку изящных искусств - РИА Новости, 28.06.2022
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Культура
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В Нидерландах вооруженные бандиты напали на ярмарку изящных искусств
В Нидерландах вооруженные бандиты напали на ярмарку изящных искусств - РИА Новости, 28.06.2022
В Нидерландах вооруженные бандиты напали на ярмарку изящных искусств
Вооруженные бандиты в голландском городе Маастрихт напали на ярмарку изящных искусств и антиквариата TEFAF, сообщает Dutch News. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:08
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происшествия
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вооруженные бандиты в голландском городе Маастрихт напали на ярмарку изящных искусств и антиквариата TEFAF, сообщает Dutch News.На сайте издания публикуется видеозапись, на которой запечатлен момент нападения. Четверо мужчин в пиджаках и кепи окружили витрину, в которой, как предполагается, выставлялись драгоценности лондонского ювелирного салона Symbolic &amp; Chase. Один из преступников пытался разбить витрину кувалдой, его сообщник угрожал посетителям чем-то напоминающим пистолет.Через некоторое время кто-то из бандитов что-то положил в сумку, после чего все четверо убежали.Как сообщается, полиция уже арестовала двух подозреваемых и разыскивает еще двух. Удалось ли им похитить какие-то ценности, пока неизвестно.Выставка TEFAF (The European Fine Art Fair) — одно из самых важных международных событий в сфере искусства, в том числе ювелирного. С 1988 года ее ежегодно принимает голландский Маастрихт. В этом году выставка проходит с 25 по 30 июня.
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новости культуры, искусство, происшествия, ювелирные украшения
17:08 28.06.2022 (обновлено: 17:09 28.06.2022)
 
В Нидерландах вооруженные бандиты напали на ярмарку изящных искусств

Вооруженные бандиты напали на ярмарку изящных искусств TEFAF в Маастрихте

© AFP 2022 / ANP/Marcel van HoornПолиция у художественной ярмарки TEFAF в Маастрихте после ограбления
Полиция у художественной ярмарки TEFAF в Маастрихте после ограбления - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / ANP/Marcel van Hoorn
Полиция у художественной ярмарки TEFAF в Маастрихте после ограбления
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вооруженные бандиты в голландском городе Маастрихт напали на ярмарку изящных искусств и антиквариата TEFAF, сообщает Dutch News.
На сайте издания публикуется видеозапись, на которой запечатлен момент нападения. Четверо мужчин в пиджаках и кепи окружили витрину, в которой, как предполагается, выставлялись драгоценности лондонского ювелирного салона Symbolic & Chase. Один из преступников пытался разбить витрину кувалдой, его сообщник угрожал посетителям чем-то напоминающим пистолет.
© AFP 2022 / ANP/Marcel van HoornПолиция у художественной ярмарки TEFAF в Маастрихте после ограбления
Полиция у художественной ярмарки TEFAF в Маастрихте после ограбления - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / ANP/Marcel van Hoorn
Полиция у художественной ярмарки TEFAF в Маастрихте после ограбления
Через некоторое время кто-то из бандитов что-то положил в сумку, после чего все четверо убежали.
Как сообщается, полиция уже арестовала двух подозреваемых и разыскивает еще двух. Удалось ли им похитить какие-то ценности, пока неизвестно.
Выставка TEFAF (The European Fine Art Fair) — одно из самых важных международных событий в сфере искусства, в том числе ювелирного. С 1988 года ее ежегодно принимает голландский Маастрихт. В этом году выставка проходит с 25 по 30 июня.
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