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В Нидерландах вооруженные бандиты напали на ярмарку изящных искусств

В Нидерландах вооруженные бандиты напали на ярмарку изящных искусств - РИА Новости, 28.06.2022

В Нидерландах вооруженные бандиты напали на ярмарку изящных искусств

Вооруженные бандиты в голландском городе Маастрихт напали на ярмарку изящных искусств и антиквариата TEFAF, сообщает Dutch News. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:08

2022-06-28T17:08

2022-06-28T17:09

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новости культуры

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происшествия

ювелирные украшения

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вооруженные бандиты в голландском городе Маастрихт напали на ярмарку изящных искусств и антиквариата TEFAF, сообщает Dutch News.На сайте издания публикуется видеозапись, на которой запечатлен момент нападения. Четверо мужчин в пиджаках и кепи окружили витрину, в которой, как предполагается, выставлялись драгоценности лондонского ювелирного салона Symbolic & Chase. Один из преступников пытался разбить витрину кувалдой, его сообщник угрожал посетителям чем-то напоминающим пистолет.Через некоторое время кто-то из бандитов что-то положил в сумку, после чего все четверо убежали.Как сообщается, полиция уже арестовала двух подозреваемых и разыскивает еще двух. Удалось ли им похитить какие-то ценности, пока неизвестно.Выставка TEFAF (The European Fine Art Fair) — одно из самых важных международных событий в сфере искусства, в том числе ювелирного. С 1988 года ее ежегодно принимает голландский Маастрихт. В этом году выставка проходит с 25 по 30 июня.

https://ria.ru/20220628/most-1798665258.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, происшествия, ювелирные украшения