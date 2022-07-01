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Украина вводит визовый режим с Россией
Украина вводит визовый режим с Россией - РИА Новости, 01.07.2022
Украина вводит визовый режим с Россией
Киев вводит визовый режим с Россией. Теперь граждане могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T00:10
2022-07-01T00:10
2022-07-01T09:38
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
алексей полищук
сергей цеков
россия
украина
москва
мид украины
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Киев вводит визовый режим с Россией. Теперь граждане могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.Однако, как уточнили в МИД Украины, наличие визы не гарантирует россиянам въезд на территорию этой страны, поскольку окончательное решение принимают пограничники.Ответ МосквыВ МИД России заявили, что решение об ответе на введение Киевом виз Москва примет с учетом национальных интересов.Он пояснил, что "в течение последних восьми лет Украина планомерно ужесточала условия въезда россиян". Так, в 2014 году ограничения коснулись мужчин с крымской пропиской. В 2015 году россиян стали пускать только по загранпаспорту. С 2018 года начали требовать отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет, подтверждение достаточности денежных средств."Несмотря на эти действия, Россия всегда соблюдала соглашения о безвизовых и трансграничных поездках и продолжает это делать", — добавил собеседник агентства.Со своей стороны, сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что Москве не следует принимать ответные меры на введение Киевом виз, поскольку украинский народ — братский для россиян.Ударит по украинцамБывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что введение визового режима с Россией навредит, прежде всего, простым гражданам его страны.По словам Азарова, нынешняя украинская власть представляет собой "абсолютно людоедскую". Он убежден, что ее цель заключается не в повышении благосостояния украинского народа, и об этом, по его словам, хорошо известно на Западе.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220617/chizhov-1796345615.html
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владимир зеленский, алексей полищук, сергей цеков, россия, украина, москва, мид украины, снг, в мире
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Киев вводит визовый режим с Россией. Теперь граждане могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.
Однако, как уточнили в МИД Украины, наличие визы не гарантирует россиянам въезд на территорию этой страны
, поскольку окончательное решение принимают пограничники.
Ответ Москвы
В МИД России заявили, что решение об ответе на введение Киевом виз Москва примет с учетом национальных интересов.
"Мы действительно недавно получили электронную копию украинской ноты с соответствующим уведомлением. В ней идет речь о фактическом прекращении с 1 июля действия сразу двух соглашений: 1997 года о безвизовых поездках граждан и 2011 года о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов", — сказал РИА Новости директор второго департамента стран СНГ
МИД России Алексей Полищук
.
Он пояснил, что "в течение последних восьми лет Украина планомерно ужесточала условия въезда россиян". Так, в 2014 году ограничения коснулись мужчин с крымской пропиской. В 2015 году россиян стали пускать только по загранпаспорту. С 2018 года начали требовать отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет, подтверждение достаточности денежных средств.
"Несмотря на эти действия, Россия всегда соблюдала соглашения о безвизовых и трансграничных поездках и продолжает это делать", — добавил собеседник агентства.
Со своей стороны, сенатор от Крыма Сергей Цеков
считает, что Москве не следует принимать ответные меры на введение Киевом виз, поскольку украинский народ — братский для россиян.
Ударит по украинцам
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
считает, что введение визового режима с Россией навредит, прежде всего, простым гражданам его страны.
"Миллионы украинцев в силу того, что они потеряли работу на Украине, вынуждены работать в России. Безвизовый режим им облегчал в той или иной степени перемещение. Семьи остались на Украине во многих случаях, а кормильцы семейные работают в России", — сказал он.
По словам Азарова, нынешняя украинская власть представляет собой "абсолютно людоедскую". Он убежден, что ее цель заключается не в повышении благосостояния украинского народа, и об этом, по его словам, хорошо известно на Западе.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".