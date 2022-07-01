https://ria.ru/20220701/vizy-1799442934.html

Украина вводит визовый режим с Россией

Украина вводит визовый режим с Россией - РИА Новости, 01.07.2022

Украина вводит визовый режим с Россией

Киев вводит визовый режим с Россией. Теперь граждане могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T00:10

2022-07-01T00:10

2022-07-01T09:38

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

алексей полищук

сергей цеков

россия

украина

москва

мид украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797889239_0:259:3073:1988_1920x0_80_0_0_1ffc9fa191cd59edb03884cdcedcec14.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Киев вводит визовый режим с Россией. Теперь граждане могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.Однако, как уточнили в МИД Украины, наличие визы не гарантирует россиянам въезд на территорию этой страны, поскольку окончательное решение принимают пограничники.Ответ МосквыВ МИД России заявили, что решение об ответе на введение Киевом виз Москва примет с учетом национальных интересов.Он пояснил, что "в течение последних восьми лет Украина планомерно ужесточала условия въезда россиян". Так, в 2014 году ограничения коснулись мужчин с крымской пропиской. В 2015 году россиян стали пускать только по загранпаспорту. С 2018 года начали требовать отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет, подтверждение достаточности денежных средств."Несмотря на эти действия, Россия всегда соблюдала соглашения о безвизовых и трансграничных поездках и продолжает это делать", — добавил собеседник агентства.Со своей стороны, сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что Москве не следует принимать ответные меры на введение Киевом виз, поскольку украинский народ — братский для россиян.Ударит по украинцамБывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что введение визового режима с Россией навредит, прежде всего, простым гражданам его страны.По словам Азарова, нынешняя украинская власть представляет собой "абсолютно людоедскую". Он убежден, что ее цель заключается не в повышении благосостояния украинского народа, и об этом, по его словам, хорошо известно на Западе.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220617/chizhov-1796345615.html

https://ria.ru/20220617/vizy-1796126969.html

https://ria.ru/20220629/gruziya-1798720736.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, алексей полищук, сергей цеков, россия, украина, москва, мид украины, снг, в мире