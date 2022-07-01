В офисах VFS Global нет информации о приеме документов на визу на Украину
В офисах VFS Global в Москве нет информации о начале приема документов на визу на Украину
Визовый центр компании VFS Global в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В визовых центрах компании VFS Global нет информации о начале приёма документов от россиян на оформление украинских виз, рассказали РИА Новости в центре визовой поддержки компании.
"У нас пока нет никакой официальной информации", - сказал собеседник агентства.
По его словам сообщения, что с 1 июля офисы VFS Global в России начинают обрабатывать заявления от россиян на украинские визы, "не соответствует действительности".
Правительство Украины с 1 июля ввело визовый режим с Россией. В российском МИД РИА Новости заявили, что получили соответствующую ноту от властей Украины, но со своей стороны продолжают соблюдать соглашения о безвизовых и трансграничных поездках. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учётом гуманитарной составляющей.
МИД Украины ранее объявил, что для получения визы россияне могут обращаться в визовые центры VFS Global в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Визовые заявления будут обрабатываться украинскими консульствами в третьих странах. При этом наличие визы не гарантирует для россиян въезда в страну.