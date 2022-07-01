https://ria.ru/20220701/viza-1799469120.html

В офисах VFS Global нет информации о приеме документов на визу на Украину

В офисах VFS Global нет информации о приеме документов на визу на Украину - РИА Новости, 01.07.2022

В офисах VFS Global нет информации о приеме документов на визу на Украину

В визовых центрах компании VFS Global нет информации о начале приёма документов от россиян на оформление украинских виз, рассказали РИА Новости в центре визовой РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T09:15

2022-07-01T09:15

2022-07-01T09:15

россия

украина

москва

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В визовых центрах компании VFS Global нет информации о начале приёма документов от россиян на оформление украинских виз, рассказали РИА Новости в центре визовой поддержки компании."У нас пока нет никакой официальной информации", - сказал собеседник агентства.По его словам сообщения, что с 1 июля офисы VFS Global в России начинают обрабатывать заявления от россиян на украинские визы, "не соответствует действительности".Правительство Украины с 1 июля ввело визовый режим с Россией. В российском МИД РИА Новости заявили, что получили соответствующую ноту от властей Украины, но со своей стороны продолжают соблюдать соглашения о безвизовых и трансграничных поездках. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учётом гуманитарной составляющей.МИД Украины ранее объявил, что для получения визы россияне могут обращаться в визовые центры VFS Global в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Визовые заявления будут обрабатываться украинскими консульствами в третьих странах. При этом наличие визы не гарантирует для россиян въезда в страну.

https://ria.ru/20220619/vizy-1796561268.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, украина, москва