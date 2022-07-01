https://ria.ru/20220701/videoplatforma-1799494203.html

YAPPY TRUCK везет инфлюенсеров в Нижний Новгород

YAPPY TRUCK везет инфлюенсеров в Нижний Новгород - РИА Новости, 01.07.2022

YAPPY TRUCK везет инфлюенсеров в Нижний Новгород

Мобильная академия контента от видеоплатформы YAPPY продолжает путешествие по городам России, 3 июля YAPPY Truck откроется в Нижнем Новгороде. Традиционно... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T11:13

2022-07-01T11:13

2022-07-01T11:13

нижний новгород

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Мобильная академия контента от видеоплатформы YAPPY продолжает путешествие по городам России, 3 июля YAPPY Truck откроется в Нижнем Новгороде. Традиционно посетителей ждет уникальная программа c участием звёзд и инфлюенсеров.Мобильная академия контента будет работать с 12:00 до 22:00 на территории Нижегородской ярмарки. В лайн-ап мероприятия войдут 2 диджея и известные артисты: TSOY (Анатолий Цой), Люся Чеботина и дуэт RASA. Также на YAPPY Truck выступят Артем КИД, Ершов, Didar, Чайный, Алена Летова и 4Trip.За художественное оформление пространства отвечает Main (Нижний Новгород). Он создаст полноценный граффити холст. А вот любителей спортивных ивентов ждет матч по баскетболу, который пройдет при поддержке Федерации баскетбола Нижегородской области, и выступление скейтеров SK8 Team.Весь день на территории академии будут работать коллаб-бокс, площадка для стритбола и специальная фотозона, где можно будет сделать фото и видео вместе с кумирами. Вход на нее открыт для всех, кто установил приложение YAPPY и зарегистрировался в нем.Также каждый может поучаствовать в конкурсе "Баттл городов". Для этого надо снять видео в YAPPY Truck и выложить его в YAPPY c хештегом своего города: #yappytruckkazan (Казань), #yappytruckspb (Санкт-Петербург), #yappytrucknn (Нижний Новгород), #yappytruckmsk (Москва). Победит тот город, чьи видео соберут больше всего лайков. А лучшие ролики попадут в специальные подборки.Нижний Новгород станет третьей остановкой в путешествии YAPPY Truсk по России — оценить мобильную академию контента уже смогли жители Санкт-Петербурга и Казани, а завершится тур масштабным мероприятием в Москве.YAPPY Truсk представляет собой 12-метровый трак, расписанный в стилистике граффити известными стрит-арт художниками Никитой Biggie, Ваней Астро (Rayons) и Максом Ломаком. Внутри трак оснащен современным аудио– и видеооборудованием, с помощью которого каждый желающий сможет снять совместный ролик (коллаб) вместе с друзьями и приглашенными знаменитостями.YAPPY — российская соцсеть для просмотра и создания контента в формате совместных роликов (коллабов), которая была запущена 29 ноября 2021 года. Особенность видеоплатформы – интуитивно понятный интерфейс и гибкий функционал, который позволяет быстро создавать коллабы с другими пользователями, включая звезд.

нижний новгород

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

#партнерскийматериал, нижний новгород