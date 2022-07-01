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Вдовиченков рассказал о судьбе машины из "Бумера" - РИА Новости, 01.07.2022
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Шоубиз
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Вдовиченков рассказал о судьбе машины из "Бумера"
Вдовиченков рассказал о судьбе машины из "Бумера" - РИА Новости, 01.07.2022
Вдовиченков рассказал о судьбе машины из "Бумера"
Владимир Вдовиченков рассказал о судьбе машины из фильма "Бумер". По словам актера, ее честно разыграли между зрителями. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:56
2022-07-01T13:06
шоубиз
знаменитости
владимир вдовиченков
шоу-бизнес
подарок
выигрыш
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Вдовиченков рассказал о судьбе машины из фильма "Бумер". По словам актера, ее честно разыграли между зрителями.В программе "Кино в деталях" он добавил, что через 10 лет, выходя из театра, снова увидел победителя того розыгрыша. Мужчина признался, что до сих пор ездит на легендарном автомобиле.Также Вдовиченков озвучил гонорар, который получил за работу в фильме.Ранее Сергей Безруков опубликовал архивные кадры из сериала "Бригада".
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знаменитости, владимир вдовиченков, шоу-бизнес, подарок, выигрыш
12:56 01.07.2022 (обновлено: 13:06 01.07.2022)
 
Вдовиченков рассказал о судьбе машины из "Бумера"

Актер Владимир Вдовиченков рассказал о судьбе машины из фильма "Бумер"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Чемпион мира"
Премьера фильма Чемпион мира - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Вдовиченков рассказал о судьбе машины из фильма "Бумер". По словам актера, ее честно разыграли между зрителями.

"После премьеры второго "Бумера" в рекламной компании режиссер Сергей Сельянов придумал такую штуку: в билетах были цифры. Четырех парней по лотерее собрали в гостинице в Москве, дали им радиоуправляемые машинки. Кто из них первым приехал – тому подарили эту тачку, на которой мы снимались", – заявил Вдовиченков.

В программе "Кино в деталях" он добавил, что через 10 лет, выходя из театра, снова увидел победителя того розыгрыша. Мужчина признался, что до сих пор ездит на легендарном автомобиле.
© Фото : СТВ, 2006Съемки фильма "Бумер: Фильм второй"
Съемки фильма Бумер: Фильм второй - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : СТВ, 2006
Съемки фильма "Бумер: Фильм второй"
Также Вдовиченков озвучил гонорар, который получил за работу в фильме.

"1400 долларов я получил за весь съемочный период в "Бумере". Мы уже снимаем кино, и вдруг вызывают нашу четверку, дают чистый лист – подписывай. Я говорю: "А это что?". Это договор. "А сколько денег?". А, там полторы тысячи было, не 1400 долларов… "Полторы тысячи. Не хочешь – езжай домой", – рассказал актер.

Ранее Сергей Безруков опубликовал архивные кадры из сериала "Бригада".
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