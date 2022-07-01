https://ria.ru/20220701/vdovichenkov-1799511918.html

Вдовиченков рассказал о судьбе машины из "Бумера"

Вдовиченков рассказал о судьбе машины из "Бумера" - РИА Новости, 01.07.2022

Вдовиченков рассказал о судьбе машины из "Бумера"

Владимир Вдовиченков рассказал о судьбе машины из фильма "Бумер". По словам актера, ее честно разыграли между зрителями. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:56

2022-07-01T12:56

2022-07-01T13:06

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владимир вдовиченков

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Вдовиченков рассказал о судьбе машины из фильма "Бумер". По словам актера, ее честно разыграли между зрителями.В программе "Кино в деталях" он добавил, что через 10 лет, выходя из театра, снова увидел победителя того розыгрыша. Мужчина признался, что до сих пор ездит на легендарном автомобиле.Также Вдовиченков озвучил гонорар, который получил за работу в фильме.Ранее Сергей Безруков опубликовал архивные кадры из сериала "Бригада".

https://ria.ru/20220217/trailer-1773114356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, владимир вдовиченков, шоу-бизнес, подарок, выигрыш