12:56 01.07.2022 (обновлено: 13:06 01.07.2022)
Вдовиченков рассказал о судьбе машины из "Бумера"
Актер Владимир Вдовиченков рассказал о судьбе машины из фильма "Бумер"
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Вдовиченков рассказал о судьбе машины из фильма "Бумер". По словам актера, ее честно разыграли между зрителями.
"После премьеры второго "Бумера" в рекламной компании режиссер Сергей Сельянов придумал такую штуку: в билетах были цифры. Четырех парней по лотерее собрали в гостинице в Москве, дали им радиоуправляемые машинки. Кто из них первым приехал – тому подарили эту тачку, на которой мы снимались", – заявил Вдовиченков.
В программе "Кино в деталях" он добавил, что через 10 лет, выходя из театра, снова увидел победителя того розыгрыша. Мужчина признался, что до сих пор ездит на легендарном автомобиле.
© Фото : СТВ, 2006Съемки фильма "Бумер: Фильм второй"
© Фото : СТВ, 2006
Съемки фильма "Бумер: Фильм второй"
Также Вдовиченков озвучил гонорар, который получил за работу в фильме.
"1400 долларов я получил за весь съемочный период в "Бумере". Мы уже снимаем кино, и вдруг вызывают нашу четверку, дают чистый лист – подписывай. Я говорю: "А это что?". Это договор. "А сколько денег?". А, там полторы тысячи было, не 1400 долларов… "Полторы тысячи. Не хочешь – езжай домой", – рассказал актер.
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