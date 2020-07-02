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Сергей Безруков опубликовал архивные кадры со съемок "Бригады"
Российский актер театра и кино Сергей Безруков разместил в инстаграме видео, на котором показывает альбом, в котором собраны архивные кадры со съемок... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:05
павел майков
кино и сериалы
новости культуры
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культура
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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павел майков, кино и сериалы, новости культуры, андрей панин , владимир вдовиченков, сергей безруков

Сергей Безруков опубликовал архивные кадры со съемок "Бригады"

17:05 02.07.2020
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© @s_bezrukovКадр из видео в инстаграм-аккаунте Сергея Безрукова
Кадр из видео в инстаграм-аккаунте Сергея Безрукова
© @s_bezrukov
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Российский актер театра и кино Сергей Безруков разместил в инстаграме видео, на котором показывает альбом, в котором собраны архивные кадры со съемок криминального телесериала "Бригада", выходившего в 2002 году.

"Всем поклонникам "Бригады" посвящается. Разбирал старые фотографии. Вот, нашел. Со съемочной площадки. 2000 – 2002 год", – написал Безруков.

Актер демонстрирует кадры с Андреем Паниным (его не стало в марте 2013 года), который в многосерийном фильме играл главного врага Саши Белого (Безрукова), и с его лучшими друзьями в исполнении Дмитрия Дюжева, Владимира Вдовиченкова и Павла Майкова, а также с Екатериной Гусевой (супруга Белого).

"Бригада – единственная и неповторимая. 15 серий. Все. Больше не надо", – комментирует кадры Сергей Безруков.

На видео он вспоминает историю, связанную со звукорежиссером Натальей Рогинской, которая периодически жаловалась на актеров – они постоянно шутили.

"Наташа периодически говорила: "Ребят, я не могу. Только послушайте, что они там говорят". У нас был сленг абсолютно пацанский. Мы уже были настолько в образе и такое несли", – рассказывает Безруков.

Многим пользователям понравился пост, посвященный любимому сериалу.
"Самый мой любимый сериал. Пересматриваю несколько раз в год. Каждый актер на своем месте. Игра, сюжет – все классно", – считает @mk130881.
"Бригада" – фильм на все времена. Я каждый год пересматриваю, и как будто в первый раз. Спасибо, Сергей, за великолепную актерскую игру. Браво", – присоединилась к обсуждению @gapopova062405.
"Это было время еще старых Nokia, на которые все пытались найти и закачать заглавную мелодию из этого фильма", – вспомнил @krasnov9035.
"Эпоха моего детства", – прокомментировала @yuliya_voskrisenskaya.
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КультураПавел МайковКино и сериалыНовости культурыАндрей ПанинВладимир ВдовиченковСергей Безруков
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