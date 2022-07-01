https://ria.ru/20220701/spetsoperatsiya-1799726501.html

Спецоперация, 1 июля: союзные силы вышли к Лисичанску

Спецоперация, 1 июля: союзные силы вышли к Лисичанску - РИА Новости, 01.07.2022

Спецоперация, 1 июля: союзные силы вышли к Лисичанску

Союзные силы вышли непосредственно к городской части Лисичанска в ЛНР, украинские вооруженные формирования несут большие потери, все больше украинских солдат... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T23:16

2022-07-01T23:16

2022-07-01T23:16

специальная военная операция на украине

в мире

дарья морозова

джоко видодо

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Союзные силы вышли непосредственно к городской части Лисичанска в ЛНР, украинские вооруженные формирования несут большие потери, все больше украинских солдат покидают свои позиции, сообщает в пятницу министерство обороны РФ.Ход операцииСоюзные войска вышли непосредственно к городу Лисичанску в Луганской Народной Республике, армия Украины несет здесь большие потери, сообщили в пятницу в российском оборонном ведомстве.По данным минобороны, российская авиация за сутки поразила 32 пункта управления украинских военных, радиолокационную станция обнаружения воздушных целей в районе Катранка Одесской области, три склада боеприпасов в районе Спорное Донецкой Народной Республики, а также живую силу и военную технику в 297 районах.ВКС РФ за сутки уничтожили высокоточным оружием да пункта управления и пять оружейных складов украинских сил, говорится в сводке ведомства.Кроме того, в министерстве подчеркнули, что в украинской армии растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.ЛНР и ДНРПродолжаются обстрелы Донецка со стороны Украина. За минувшие сутки украинские войска 67 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 541 боеприпас, сообщается в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Обстрелу подверглись Петровский и Кировский районы Донецка.Представители донецкого омбудсмена сообщили в пятницу, что в республике с 24 по 30 июня погиб 51 силовик и 10 гражданских, пострадали 207 силовиков и 42 гражданских.По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, почти все освобожденные из украинского плена заявили, что в плену подвергались пыткам. "Их пытали - током, избиениями и пытками водой", - сказала она.В ДНР еще двум британским наемникам Дилану Хилли и Эндрю Хиллу предъявлено обвинение, им инкриминируют те же статьи, что и ранее приговоренным в Мариуполе к расстрелу иностранцам - двум подданным Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.К тому же, по информации местных СМИ, дело против первой группы пленных украинских боевиков с "Азовстали" в Мариуполе готово к отправке в суд в Донецкой Народной Республике.Тем временем в Донецке начали выдавать российские паспорта, говорится сообщении МВД республики в Telegram-канале.Также проходят обмены военнопленными. В частности, в пятницу более 30 граждан ЛНР были освобождены в результате обмена между Россией и Украиной, об этом РИА Новости сообщала уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.По данным Народной милиции ЛНР, более 10 тысяч мирных жителей остаются в Лисичанске, где идут бои.Украинские силы пытаются нанести урон промышленным объектам не территории ЛНР, в частности об этом свидетельствует обстрел города Ровеньки "Точкой-У", целью которого, как сообщали РИА Новости в прокураторе республики, вероятно, могла быть нефтебаза.Международная повесткаПрезидент Индонезии Джоко Видодо накануне по итогам переговоров в Кремле заявил, что передал президенту РФ Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского. В пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сообщение Зеленского не было зафиксировано в письменном документе.Председательствующий в Совбезе постпред Бразилии при ООН Роналдо Коста Фильо заявил, что проблема продовольственной безопасности в контексте Украины станет одной тем обсуждения на площадке СБ ООН в июле, точная дата будет зависеть от продвижения переговоров по данной повестке.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине 1 миллиард евро из нового пакета макрофинансовой поддержки, объявленного в мае.Зеленский тем временем принял на Украине премьер-министра Норвегии Йонас Гар Стёре, который пообещал выделить украинской стороне финансовую помощь в размере около 10 миллиардов евро. А экс-генсек НАТО Андрес Фон Расмуссен, как заявил тот же Зеленский, согласился возглавить консультативную группу по Украине вместе с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком.США вечером в пятницу заявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов. Как сообщил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Тодд Бриссил, данный пакет помощи включает в себя: дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.Белый дом неоднократно подчеркивал, что считает дипломатическое урегулирование единственно возможным способом разрешения текущего конфликта на Украине, в то же время выделяя Украине все новую военную помощь. При этом накануне президент США Джо Байден подчеркнул, что его страна будет предоставлять Украине поддержку "настолько долго, насколько это потребуется".

https://ria.ru/20220701/dzhonson-1799675743.html

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"У меня ничего больше нет" – жительница Ясиноватой лишилась дома после обстрела Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую. Представители ДНР заявили, что ВСУ выпустили по городу пять снарядов "натовского" калибра. В результате повреждения получили дома многих местных жителей. Часть из них полностью разрушены. 2022-07-01T23:16 true PT0M41S

Минобороны об уничтожении военной техники ВСУ С начала проведения специальной военной операции на Украине были уничтожены 226 украинских самолетов и 1411 беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 226 самолетов, 134 вертолета, 1411 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3873 танка и других боевых бронированных машин, 699 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3067 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3948 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении. 2022-07-01T23:16 true PT3M30S

Кадры обстрела леса зажигательными снарядами под Лисичанском Украинские войска обстреливают леса под Лисичанском зажигательными снарядами, рассказал РИА Новости помощник главы МВД ЛНР. 2022-07-01T23:16 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дарья морозова, джоко видодо, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, оон, совет безопасности оон