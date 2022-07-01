Спецоперация, 1 июля: союзные силы вышли к Лисичанску
Спецоперация, 1 июля: союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску
Вид Лисичанска. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Союзные силы вышли непосредственно к городской части Лисичанска в ЛНР, украинские вооруженные формирования несут большие потери, все больше украинских солдат покидают свои позиции, сообщает в пятницу министерство обороны РФ.
Ход операции
Союзные войска вышли непосредственно к городу Лисичанску в Луганской Народной Республике, армия Украины несет здесь большие потери, сообщили в пятницу в российском оборонном ведомстве.
По данным минобороны, российская авиация за сутки поразила 32 пункта управления украинских военных, радиолокационную станция обнаружения воздушных целей в районе Катранка Одесской области, три склада боеприпасов в районе Спорное Донецкой Народной Республики, а также живую силу и военную технику в 297 районах.
Кроме того, в министерстве подчеркнули, что в украинской армии растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.
ЛНР и ДНР
Продолжаются обстрелы Донецка со стороны Украина. За минувшие сутки украинские войска 67 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 541 боеприпас, сообщается в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Обстрелу подверглись Петровский и Кировский районы Донецка.
Представители донецкого омбудсмена сообщили в пятницу, что в республике с 24 по 30 июня погиб 51 силовик и 10 гражданских, пострадали 207 силовиков и 42 гражданских.
По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, почти все освобожденные из украинского плена заявили, что в плену подвергались пыткам. "Их пытали - током, избиениями и пытками водой", - сказала она.
В ДНР еще двум британским наемникам Дилану Хилли и Эндрю Хиллу предъявлено обвинение, им инкриминируют те же статьи, что и ранее приговоренным в Мариуполе к расстрелу иностранцам - двум подданным Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
К тому же, по информации местных СМИ, дело против первой группы пленных украинских боевиков с "Азовстали" в Мариуполе готово к отправке в суд в Донецкой Народной Республике.
Тем временем в Донецке начали выдавать российские паспорта, говорится сообщении МВД республики в Telegram-канале.
Также проходят обмены военнопленными. В частности, в пятницу более 30 граждан ЛНР были освобождены в результате обмена между Россией и Украиной, об этом РИА Новости сообщала уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.
По данным Народной милиции ЛНР, более 10 тысяч мирных жителей остаются в Лисичанске, где идут бои.
Украинские силы пытаются нанести урон промышленным объектам не территории ЛНР, в частности об этом свидетельствует обстрел города Ровеньки "Точкой-У", целью которого, как сообщали РИА Новости в прокураторе республики, вероятно, могла быть нефтебаза.
Международная повестка
Президент Индонезии Джоко Видодо накануне по итогам переговоров в Кремле заявил, что передал президенту РФ Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского. В пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сообщение Зеленского не было зафиксировано в письменном документе.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине 1 миллиард евро из нового пакета макрофинансовой поддержки, объявленного в мае.
Зеленский тем временем принял на Украине премьер-министра Норвегии Йонас Гар Стёре, который пообещал выделить украинской стороне финансовую помощь в размере около 10 миллиардов евро. А экс-генсек НАТО Андрес Фон Расмуссен, как заявил тот же Зеленский, согласился возглавить консультативную группу по Украине вместе с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком.
США вечером в пятницу заявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов. Как сообщил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Тодд Бриссил, данный пакет помощи включает в себя: дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.
Белый дом неоднократно подчеркивал, что считает дипломатическое урегулирование единственно возможным способом разрешения текущего конфликта на Украине, в то же время выделяя Украине все новую военную помощь. При этом накануне президент США Джо Байден подчеркнул, что его страна будет предоставлять Украине поддержку "настолько долго, насколько это потребуется".