Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 1 июля: союзные силы вышли к Лисичанску - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/spetsoperatsiya-1799726501.html
Спецоперация, 1 июля: союзные силы вышли к Лисичанску
Спецоперация, 1 июля: союзные силы вышли к Лисичанску - РИА Новости, 01.07.2022
Спецоперация, 1 июля: союзные силы вышли к Лисичанску
Союзные силы вышли непосредственно к городской части Лисичанска в ЛНР, украинские вооруженные формирования несут большие потери, все больше украинских солдат... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T23:16
2022-07-01T23:16
специальная военная операция на украине
в мире
дарья морозова
джоко видодо
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
войска воздушно-космической обороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799302193_81:157:1381:888_1920x0_80_0_0_44028017102d8d1f5ef6aa8bd5fd57cb.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Союзные силы вышли непосредственно к городской части Лисичанска в ЛНР, украинские вооруженные формирования несут большие потери, все больше украинских солдат покидают свои позиции, сообщает в пятницу министерство обороны РФ.Ход операцииСоюзные войска вышли непосредственно к городу Лисичанску в Луганской Народной Республике, армия Украины несет здесь большие потери, сообщили в пятницу в российском оборонном ведомстве.По данным минобороны, российская авиация за сутки поразила 32 пункта управления украинских военных, радиолокационную станция обнаружения воздушных целей в районе Катранка Одесской области, три склада боеприпасов в районе Спорное Донецкой Народной Республики, а также живую силу и военную технику в 297 районах.ВКС РФ за сутки уничтожили высокоточным оружием да пункта управления и пять оружейных складов украинских сил, говорится в сводке ведомства.Кроме того, в министерстве подчеркнули, что в украинской армии растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.ЛНР и ДНРПродолжаются обстрелы Донецка со стороны Украина. За минувшие сутки украинские войска 67 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 541 боеприпас, сообщается в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Обстрелу подверглись Петровский и Кировский районы Донецка.Представители донецкого омбудсмена сообщили в пятницу, что в республике с 24 по 30 июня погиб 51 силовик и 10 гражданских, пострадали 207 силовиков и 42 гражданских.По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, почти все освобожденные из украинского плена заявили, что в плену подвергались пыткам. "Их пытали - током, избиениями и пытками водой", - сказала она.В ДНР еще двум британским наемникам Дилану Хилли и Эндрю Хиллу предъявлено обвинение, им инкриминируют те же статьи, что и ранее приговоренным в Мариуполе к расстрелу иностранцам - двум подданным Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.К тому же, по информации местных СМИ, дело против первой группы пленных украинских боевиков с "Азовстали" в Мариуполе готово к отправке в суд в Донецкой Народной Республике.Тем временем в Донецке начали выдавать российские паспорта, говорится сообщении МВД республики в Telegram-канале.Также проходят обмены военнопленными. В частности, в пятницу более 30 граждан ЛНР были освобождены в результате обмена между Россией и Украиной, об этом РИА Новости сообщала уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.По данным Народной милиции ЛНР, более 10 тысяч мирных жителей остаются в Лисичанске, где идут бои.Украинские силы пытаются нанести урон промышленным объектам не территории ЛНР, в частности об этом свидетельствует обстрел города Ровеньки "Точкой-У", целью которого, как сообщали РИА Новости в прокураторе республики, вероятно, могла быть нефтебаза.Международная повесткаПрезидент Индонезии Джоко Видодо накануне по итогам переговоров в Кремле заявил, что передал президенту РФ Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского. В пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сообщение Зеленского не было зафиксировано в письменном документе.Председательствующий в Совбезе постпред Бразилии при ООН Роналдо Коста Фильо заявил, что проблема продовольственной безопасности в контексте Украины станет одной тем обсуждения на площадке СБ ООН в июле, точная дата будет зависеть от продвижения переговоров по данной повестке.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине 1 миллиард евро из нового пакета макрофинансовой поддержки, объявленного в мае.Зеленский тем временем принял на Украине премьер-министра Норвегии Йонас Гар Стёре, который пообещал выделить украинской стороне финансовую помощь в размере около 10 миллиардов евро. А экс-генсек НАТО Андрес Фон Расмуссен, как заявил тот же Зеленский, согласился возглавить консультативную группу по Украине вместе с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком.США вечером в пятницу заявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов. Как сообщил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Тодд Бриссил, данный пакет помощи включает в себя: дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.Белый дом неоднократно подчеркивал, что считает дипломатическое урегулирование единственно возможным способом разрешения текущего конфликта на Украине, в то же время выделяя Украине все новую военную помощь. При этом накануне президент США Джо Байден подчеркнул, что его страна будет предоставлять Украине поддержку "настолько долго, насколько это потребуется".
https://ria.ru/20220701/dzhonson-1799675743.html
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"У меня ничего больше нет" – жительница Ясиноватой лишилась дома после обстрела
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую. Представители ДНР заявили, что ВСУ выпустили по городу пять снарядов "натовского" калибра. В результате повреждения получили дома многих местных жителей. Часть из них полностью разрушены.
2022-07-01T23:16
true
PT0M41S
Минобороны об уничтожении военной техники ВСУ
С начала проведения специальной военной операции на Украине были уничтожены 226 украинских самолетов и 1411 беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 226 самолетов, 134 вертолета, 1411 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3873 танка и других боевых бронированных машин, 699 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3067 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3948 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.
2022-07-01T23:16
true
PT3M30S
Кадры обстрела леса зажигательными снарядами под Лисичанском
Украинские войска обстреливают леса под Лисичанском зажигательными снарядами, рассказал РИА Новости помощник главы МВД ЛНР.
2022-07-01T23:16
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799302193_273:174:1225:888_1920x0_80_0_0_fa41027707e24e6a9ed3c73bc79e7d3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дарья морозова, джоко видодо, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, оон, совет безопасности оон
23:16 01.07.2022
 
Спецоперация, 1 июля: союзные силы вышли к Лисичанску

Спецоперация, 1 июля: союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВид Лисичанска
Вид Лисичанска - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Вид Лисичанска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Союзные силы вышли непосредственно к городской части Лисичанска в ЛНР, украинские вооруженные формирования несут большие потери, все больше украинских солдат покидают свои позиции, сообщает в пятницу министерство обороны РФ.

Ход операции

Союзные войска вышли непосредственно к городу Лисичанску в Луганской Народной Республике, армия Украины несет здесь большие потери, сообщили в пятницу в российском оборонном ведомстве.
По данным минобороны, российская авиация за сутки поразила 32 пункта управления украинских военных, радиолокационную станция обнаружения воздушных целей в районе Катранка Одесской области, три склада боеприпасов в районе Спорное Донецкой Народной Республики, а также живую силу и военную технику в 297 районах.
ВКС РФ за сутки уничтожили высокоточным оружием да пункта управления и пять оружейных складов украинских сил, говорится в сводке ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:04Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.07.2022
Инфографика
Посмотреть
Кроме того, в министерстве подчеркнули, что в украинской армии растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.

ЛНР и ДНР

Продолжаются обстрелы Донецка со стороны Украина. За минувшие сутки украинские войска 67 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 541 боеприпас, сообщается в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Обстрелу подверглись Петровский и Кировский районы Донецка.
Представители донецкого омбудсмена сообщили в пятницу, что в республике с 24 по 30 июня погиб 51 силовик и 10 гражданских, пострадали 207 силовиков и 42 гражданских.
По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, почти все освобожденные из украинского плена заявили, что в плену подвергались пыткам. "Их пытали - током, избиениями и пытками водой", - сказала она.
В ДНР еще двум британским наемникам Дилану Хилли и Эндрю Хиллу предъявлено обвинение, им инкриминируют те же статьи, что и ранее приговоренным в Мариуполе к расстрелу иностранцам - двум подданным Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
К тому же, по информации местных СМИ, дело против первой группы пленных украинских боевиков с "Азовстали" в Мариуполе готово к отправке в суд в Донецкой Народной Республике.
Тем временем в Донецке начали выдавать российские паспорта, говорится сообщении МВД республики в Telegram-канале.
Также проходят обмены военнопленными. В частности, в пятницу более 30 граждан ЛНР были освобождены в результате обмена между Россией и Украиной, об этом РИА Новости сообщала уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.
По данным Народной милиции ЛНР, более 10 тысяч мирных жителей остаются в Лисичанске, где идут бои.
Украинские силы пытаются нанести урон промышленным объектам не территории ЛНР, в частности об этом свидетельствует обстрел города Ровеньки "Точкой-У", целью которого, как сообщали РИА Новости в прокураторе республики, вероятно, могла быть нефтебаза.

Международная повестка

Президент Индонезии Джоко Видодо накануне по итогам переговоров в Кремле заявил, что передал президенту РФ Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского. В пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сообщение Зеленского не было зафиксировано в письменном документе.
Председательствующий в Совбезе постпред Бразилии при ООН Роналдо Коста Фильо заявил, что проблема продовольственной безопасности в контексте Украины станет одной тем обсуждения на площадке СБ ООН в июле, точная дата будет зависеть от продвижения переговоров по данной повестке.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине 1 миллиард евро из нового пакета макрофинансовой поддержки, объявленного в мае.
Зеленский тем временем принял на Украине премьер-министра Норвегии Йонас Гар Стёре, который пообещал выделить украинской стороне финансовую помощь в размере около 10 миллиардов евро. А экс-генсек НАТО Андрес Фон Расмуссен, как заявил тот же Зеленский, согласился возглавить консультативную группу по Украине вместе с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком.
США вечером в пятницу заявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов. Как сообщил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Тодд Бриссил, данный пакет помощи включает в себя: дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.
Белый дом неоднократно подчеркивал, что считает дипломатическое урегулирование единственно возможным способом разрешения текущего конфликта на Украине, в то же время выделяя Украине все новую военную помощь. При этом накануне президент США Джо Байден подчеркнул, что его страна будет предоставлять Украине поддержку "настолько долго, насколько это потребуется".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
Вчера, 18:42
Британцы высказали Джонсону неприятную правду после комментария Путина
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДарья МорозоваДжоко ВидодоУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВойска воздушно-космической обороныООНСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала