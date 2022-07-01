https://ria.ru/20220701/spetsoperatsiya-1799495782.html

Россия права в своих действиях на Украине, заявил греческий политик

Россия права в своих действиях на Украине, заявил греческий политик - РИА Новости, 01.07.2022

Россия права в своих действиях на Украине, заявил греческий политик

США, НАТО и Евросоюз развязали на Украине войну против России, в своих действиях на Украине и в Донбассе Россия была права, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T11:13

2022-07-01T11:13

2022-07-01T12:06

в мире

джеффри пайетт

украина

россия

сша

народное единство

сириза

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АФИНЫ, 1 июл – РИА Новости. США, НАТО и Евросоюз развязали на Украине войну против России, в своих действиях на Украине и в Донбассе Россия была права, заявил в интервью РИА Новости известный греческий политик, бывший министр энергетики Панайотис Лафазанис.После выхода из партии СИРИЗА Лафазанис создал партию "Народное единство" ("Лаики энотита"), а сейчас создает новое политическое движение "Национальное освобождение"."Война на Украине началась не четыре месяца назад. Война началась с государственного переворота 2014 года, который устроили силы Порошенко и его нацистских друзей. Госпереворот начался для эскалации и впоследствии открытой войны против России. Посол США Джеффри Пайетт, который работал в Афинах и недавно уехал в Соединенные Штаты, был послом в Киеве, когда произошел переворот. Он был организатором переворота. Посол распространял на митинге на Майдане призывы к перевороту. Это вещь невообразимая, беспрецедентная для дипломатического представительства в иностранной стране", - сказал Лафазанис.По его словам, путчисты отменили конституцию, на Украине был установлен режим хунты, а "вершиной погромов" стали события в Одессе, где десятки человек были сожжены заживо нацистами, и никто не был наказан.По его словам, Россия пытается защитить элементарные права на безопасность, которую должна иметь любая независимая страна."Россия права на Украине, и я говорю это постоянно", - отметил Лафазанис.Он заявил, что на Украине установлен режим диктатуры, а ядром режима и его ударной силой являются неонацисты, которые и направляют политику Украины."Не станет Украина европейским государством, она украинизирует все европейское пространство, и нацизм Украины станет жесткой реальностью для европейского развития", - сказал политик.Полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220629/mid-1798990303.html

https://ria.ru/20220619/lavrov-1796558342.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джеффри пайетт, украина, россия, сша, народное единство, сириза