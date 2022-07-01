https://ria.ru/20220701/spetsoperatsiya-1799495782.html
Россия права в своих действиях на Украине, заявил греческий политик
Россия права в своих действиях на Украине, заявил греческий политик - РИА Новости, 01.07.2022
Россия права в своих действиях на Украине, заявил греческий политик
США, НАТО и Евросоюз развязали на Украине войну против России, в своих действиях на Украине и в Донбассе Россия была права, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T11:13
2022-07-01T11:13
2022-07-01T12:06
в мире
джеффри пайетт
украина
россия
сша
народное единство
сириза
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АФИНЫ, 1 июл – РИА Новости. США, НАТО и Евросоюз развязали на Украине войну против России, в своих действиях на Украине и в Донбассе Россия была права, заявил в интервью РИА Новости известный греческий политик, бывший министр энергетики Панайотис Лафазанис.После выхода из партии СИРИЗА Лафазанис создал партию "Народное единство" ("Лаики энотита"), а сейчас создает новое политическое движение "Национальное освобождение"."Война на Украине началась не четыре месяца назад. Война началась с государственного переворота 2014 года, который устроили силы Порошенко и его нацистских друзей. Госпереворот начался для эскалации и впоследствии открытой войны против России. Посол США Джеффри Пайетт, который работал в Афинах и недавно уехал в Соединенные Штаты, был послом в Киеве, когда произошел переворот. Он был организатором переворота. Посол распространял на митинге на Майдане призывы к перевороту. Это вещь невообразимая, беспрецедентная для дипломатического представительства в иностранной стране", - сказал Лафазанис.По его словам, путчисты отменили конституцию, на Украине был установлен режим хунты, а "вершиной погромов" стали события в Одессе, где десятки человек были сожжены заживо нацистами, и никто не был наказан.По его словам, Россия пытается защитить элементарные права на безопасность, которую должна иметь любая независимая страна."Россия права на Украине, и я говорю это постоянно", - отметил Лафазанис.Он заявил, что на Украине установлен режим диктатуры, а ядром режима и его ударной силой являются неонацисты, которые и направляют политику Украины."Не станет Украина европейским государством, она украинизирует все европейское пространство, и нацизм Украины станет жесткой реальностью для европейского развития", - сказал политик.Полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220629/mid-1798990303.html
https://ria.ru/20220619/lavrov-1796558342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джеффри пайетт, украина, россия, сша, народное единство, сириза
11:13 01.07.2022 (обновлено: 12:06 01.07.2022)
Россия права в своих действиях на Украине, заявил греческий политик
Экс-министр энергетики Греции Лафазанис: Россия права в своих действиях на Украине
АФИНЫ, 1 июл – РИА Новости. США, НАТО и Евросоюз развязали на Украине войну против России, в своих действиях на Украине и в Донбассе Россия была права, заявил в интервью РИА Новости известный греческий политик, бывший министр энергетики Панайотис Лафазанис.
После выхода из партии СИРИЗА
Лафазанис создал партию "Народное единство
" ("Лаики энотита"), а сейчас создает новое политическое движение "Национальное освобождение".
"Война на Украине
началась не четыре месяца назад. Война началась с государственного переворота 2014 года, который устроили силы Порошенко и его нацистских друзей. Госпереворот начался для эскалации и впоследствии открытой войны против России
. Посол США Джеффри Пайетт
, который работал в Афинах
и недавно уехал в Соединенные Штаты, был послом в Киеве
, когда произошел переворот. Он был организатором переворота. Посол распространял на митинге на Майдане призывы к перевороту. Это вещь невообразимая, беспрецедентная для дипломатического представительства в иностранной стране", - сказал Лафазанис.
По его словам, путчисты отменили конституцию, на Украине был установлен режим хунты, а "вершиной погромов" стали события в Одессе
, где десятки человек были сожжены заживо нацистами, и никто не был наказан.
"Весь этот план имел целью спровоцировать Россию, и завершился он внесением в конституцию предложения украинского правительства стать членом НАТО. Россия не могла смириться с таким положением. Поэтому я говорю, что, конечно же, войну на Украине вызвала не Россия. Войну на Украине организовали, спланировали, воплотили и усиливают Соединенные Штаты, НАТО и их союзники на Западе. Они ответственные за войну на Украине", - заявил политик.
По его словам, Россия пытается защитить элементарные права на безопасность, которую должна иметь любая независимая страна.
"Россия права на Украине, и я говорю это постоянно", - отметил Лафазанис.
Он заявил, что на Украине установлен режим диктатуры, а ядром режима и его ударной силой являются неонацисты, которые и направляют политику Украины.
"Не станет Украина европейским государством, она украинизирует все европейское пространство, и нацизм Украины станет жесткой реальностью для европейского развития", - сказал политик.