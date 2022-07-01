https://ria.ru/20220701/siriya-1799521045.html
Эрдоган допустил внезапное начало военной операции в Сирии
Эрдоган допустил внезапное начало военной операции в Сирии - РИА Новости, 01.07.2022
Эрдоган допустил внезапное начало военной операции в Сирии
Турция работает над проведением военной операции на севере Сирии, все может произойти внезапно, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:30
2022-07-01T12:30
2022-07-01T12:30
война в сирии
в мире
сирия
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 1 июл – РИА Новости. Турция работает над проведением военной операции на севере Сирии, все может произойти внезапно, заявил президент страны Тайип Эрдоган."У меня есть заявление на эту тему: мы можем прийти внезапно однажды ночью. Нет нужды суетиться. Не надо спешить. Мы уже работаем в этой области прямо сейчас. Как вы знаете, у нас есть работы на севере Ирака с одной стороны, и работы в Африне, на севере Сирии и так далее, с другой стороны… Если мы проявим немного терпения, я надеюсь, мы будем выполнять операции самым мощным образом, когда придет время", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Мадрида.
https://ria.ru/20220616/siriya-1795871994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, турция, реджеп тайип эрдоган
Эрдоган допустил внезапное начало военной операции в Сирии
Эрдоган: Турция работает над военной операцией в Сирии, все может произойти внезапно