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Эрдоган допустил внезапное начало военной операции в Сирии - РИА Новости, 01.07.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20220701/siriya-1799521045.html
Эрдоган допустил внезапное начало военной операции в Сирии
Эрдоган допустил внезапное начало военной операции в Сирии - РИА Новости, 01.07.2022
Эрдоган допустил внезапное начало военной операции в Сирии
Турция работает над проведением военной операции на севере Сирии, все может произойти внезапно, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:30
2022-07-01T12:30
война в сирии
в мире
сирия
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 1 июл – РИА Новости. Турция работает над проведением военной операции на севере Сирии, все может произойти внезапно, заявил президент страны Тайип Эрдоган."У меня есть заявление на эту тему: мы можем прийти внезапно однажды ночью. Нет нужды суетиться. Не надо спешить. Мы уже работаем в этой области прямо сейчас. Как вы знаете, у нас есть работы на севере Ирака с одной стороны, и работы в Африне, на севере Сирии и так далее, с другой стороны… Если мы проявим немного терпения, я надеюсь, мы будем выполнять операции самым мощным образом, когда придет время", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Мадрида.
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сирия
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в мире, сирия, турция, реджеп тайип эрдоган
12:30 01.07.2022
 
Эрдоган допустил внезапное начало военной операции в Сирии

Эрдоган: Турция работает над военной операцией в Сирии, все может произойти внезапно

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 1 июл – РИА Новости. Турция работает над проведением военной операции на севере Сирии, все может произойти внезапно, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
"У меня есть заявление на эту тему: мы можем прийти внезапно однажды ночью. Нет нужды суетиться. Не надо спешить. Мы уже работаем в этой области прямо сейчас. Как вы знаете, у нас есть работы на севере Ирака с одной стороны, и работы в Африне, на севере Сирии и так далее, с другой стороны… Если мы проявим немного терпения, я надеюсь, мы будем выполнять операции самым мощным образом, когда придет время", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Мадрида.
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Война в СирииВ миреСирияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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