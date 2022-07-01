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Юрист объяснил, за что могут оштрафовать владельца домашнего животного
Юрист объяснил, за что могут оштрафовать владельца домашнего животного - РИА Новости, 01.07.2022
Юрист объяснил, за что могут оштрафовать владельца домашнего животного
Юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Александр Спесивцев рассказал агентству "Прайм", что владельцы домашних животных в многоквартирных домах... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T02:15
2022-07-01T02:15
2022-07-01T02:15
общество
россия
александр спесивцев
штрафы
жилье
животные
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Александр Спесивцев рассказал агентству "Прайм", что владельцы домашних животных в многоквартирных домах должны соблюдать права и законные интересы соседей.Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает несколько санкций для владельцев домашних животных за нарушения правил их содержания, отметил эксперт.Однако закон четко прописывает, какие виды животных можно заводить в многоквартирном доме. Также установлены требования к выгулу питомцев, подчеркнул юрист.Спесивцев уточнил, что КоАП устанавливает денежные штрафы для владельцев собак, размер которого варьируется от 500 до 5000 рублей.
https://ria.ru/20210825/sobaki-1747127204.html
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общество, россия, александр спесивцев, штрафы, жилье, животные
Юрист объяснил, за что могут оштрафовать владельца домашнего животного
Юрист Спесивцев: КоАП регламентирует возможное число домашних животных в квартире