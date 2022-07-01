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Юрист объяснил, за что могут оштрафовать владельца домашнего животного - РИА Новости, 01.07.2022
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Юрист объяснил, за что могут оштрафовать владельца домашнего животного
Юрист объяснил, за что могут оштрафовать владельца домашнего животного - РИА Новости, 01.07.2022
Юрист объяснил, за что могут оштрафовать владельца домашнего животного
Юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Александр Спесивцев рассказал агентству "Прайм", что владельцы домашних животных в многоквартирных домах... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T02:15
2022-07-01T02:15
общество
россия
александр спесивцев
штрафы
жилье
животные
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Александр Спесивцев рассказал агентству "Прайм", что владельцы домашних животных в многоквартирных домах должны соблюдать права и законные интересы соседей.Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает несколько санкций для владельцев домашних животных за нарушения правил их содержания, отметил эксперт.Однако закон четко прописывает, какие виды животных можно заводить в многоквартирном доме. Также установлены требования к выгулу питомцев, подчеркнул юрист.Спесивцев уточнил, что КоАП устанавливает денежные штрафы для владельцев собак, размер которого варьируется от 500 до 5000 рублей.
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общество, россия, александр спесивцев, штрафы, жилье, животные
02:15 01.07.2022
 
Юрист объяснил, за что могут оштрафовать владельца домашнего животного

Юрист Спесивцев: КоАП регламентирует возможное число домашних животных в квартире

© Depositphotos / NatashaFedorovaСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Depositphotos / NatashaFedorova
Собака. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Александр Спесивцев рассказал агентству "Прайм", что владельцы домашних животных в многоквартирных домах должны соблюдать права и законные интересы соседей.
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает несколько санкций для владельцев домашних животных за нарушения правил их содержания, отметил эксперт.

"При этом предельное количество домашних питомцев определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов", — предупредил Спесивцев.

Однако закон четко прописывает, какие виды животных можно заводить в многоквартирном доме. Также установлены требования к выгулу питомцев, подчеркнул юрист.
Спесивцев уточнил, что КоАП устанавливает денежные штрафы для владельцев собак, размер которого варьируется от 500 до 5000 рублей.
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ОбществоРоссияАлександр СпесивцевШтрафыЖильеЖивотные
 
 
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