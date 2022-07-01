https://ria.ru/20220701/rudkovskaya-1799552583.html

Рудковская показала взрослого сына от Батурина

Рудковская показала взрослого сына от Батурина - РИА Новости, 01.07.2022

Рудковская показала взрослого сына от Батурина

Яна Рудковская показала взрослого сына Николая от Виктора Батурина. Молодому человеку на днях исполнилось 20 лет. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T14:24

2022-07-01T14:24

2022-07-01T14:24

шоубиз

знаменитости

яна рудковская

шоу-бизнес

дети

виктор батурин

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Яна Рудковская показала взрослого сына Николая от Виктора Батурина. Молодому человеку на днях исполнилось 20 лет.В комментариях присоединились к поздравлениям. Продюсер подала на развод с миллиардером в 2008 году, назвав его тираном. Вместе они воспитывали двоих детей – Николая и Андрея, родившегося от бывшей жены бизнесмена.У Рудковской также есть двое детей от нынешнего супруга Евгения Плющенко – Александр и Арсений. Александр, ласковое прозвище которого Гном Гномыч, уже активно строит карьеру в спорте и на телевидении – недавно он проявил себя в качестве ведущего на Муз-ТВ.

https://ria.ru/20220701/priluchnyy-1799486562.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, яна рудковская, шоу-бизнес, дети, виктор батурин