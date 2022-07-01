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Рудковская показала взрослого сына от Батурина - РИА Новости, 01.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220701/rudkovskaya-1799552583.html
Рудковская показала взрослого сына от Батурина
Рудковская показала взрослого сына от Батурина - РИА Новости, 01.07.2022
Рудковская показала взрослого сына от Батурина
Яна Рудковская показала взрослого сына Николая от Виктора Батурина. Молодому человеку на днях исполнилось 20 лет. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:24
2022-07-01T14:24
шоубиз
знаменитости
яна рудковская
шоу-бизнес
дети
виктор батурин
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Яна Рудковская показала взрослого сына Николая от Виктора Батурина. Молодому человеку на днях исполнилось 20 лет.В комментариях присоединились к поздравлениям. Продюсер подала на развод с миллиардером в 2008 году, назвав его тираном. Вместе они воспитывали двоих детей – Николая и Андрея, родившегося от бывшей жены бизнесмена.У Рудковской также есть двое детей от нынешнего супруга Евгения Плющенко – Александр и Арсений. Александр, ласковое прозвище которого Гном Гномыч, уже активно строит карьеру в спорте и на телевидении – недавно он проявил себя в качестве ведущего на Муз-ТВ.
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знаменитости, яна рудковская, шоу-бизнес, дети, виктор батурин
14:24 01.07.2022
 
Рудковская показала взрослого сына от Батурина

Рудковская показала взрослого сына Николая от Батурина, ему исполнилось 20 лет

Скриншот публикации Яны Рудковской в социальной сети
Скриншот публикации Яны Рудковской в социальной сети
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Яна Рудковская показала взрослого сына Николая от Виктора Батурина. Молодому человеку на днях исполнилось 20 лет.

"Моему среднему сыну Колюне исполнилось 20 лет! Уже совсем взрослый! Перешел на четвертый курс в МГИМО! Занимается музыкой и боксом, играет профессионально в футбол! Горжусь тобой, Коленька, будь счастлив!" – написала Рудковская.

В комментариях присоединились к поздравлениям.

"Пусть будет самым счастливым человеком", "Серьезный и неизбалованный", "Пусть все мечты мамы и сына станут реальностью", – отметили подписчики.

Продюсер подала на развод с миллиардером в 2008 году, назвав его тираном. Вместе они воспитывали двоих детей – Николая и Андрея, родившегося от бывшей жены бизнесмена.
У Рудковской также есть двое детей от нынешнего супруга Евгения Плющенко – Александр и Арсений. Александр, ласковое прозвище которого Гном Гномыч, уже активно строит карьеру в спорте и на телевидении – недавно он проявил себя в качестве ведущего на Муз-ТВ.
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