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Дети Рудковской и Киркорова станут ведущими Муз-ТВ - РИА Новости, 31.05.2022
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Шоубиз
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Дети Рудковской и Киркорова станут ведущими Муз-ТВ
Дети Рудковской и Киркорова станут ведущими Муз-ТВ - РИА Новости, 31.05.2022
Дети Рудковской и Киркорова станут ведущими Муз-ТВ
Александр Плющенко (Гном Гномыч) и Мартин Кикоров станут ведущими на Муз-ТВ, заявили в пресс-службе телеканала. К ним присоединится сын Сергея Жукова Энджел и... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:10
2022-05-31T14:10
шоубиз
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шоу-бизнес
муз-тв (телеканал)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Александр Плющенко (Гном Гномыч) и Мартин Кикоров станут ведущими на Муз-ТВ, заявили в пресс-службе телеканала. К ним присоединится сын Сергея Жукова Энджел и звезда соцсетей Милана Хаметова. Вместе они проведут праздник в честь Дня защиты детей.Сообщается, что Гном Гномыч будет работать из студии канала и освещать актуальные новости дня, Мартин Киркоров отправится на светское мероприятие, где возьмет интервью у отца и проверит интеллектуальный уровень звезд.Энджел Жуков проведет расследование и выяснит, кого из артистов в детстве обижали, а Милана Хаметова примет участие в рубрике "Олды-news".Сын Рудковской отметил, что участвовать в съемках ему помог Евгений Плющенко.Мартин Киркоров не в первый раз примерит на себя роль ведущего: он уже интервьюировал звезд на мероприятиях, чем восхитил Андрея Малахова.
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знаменитости, шоу-бизнес, муз-тв (телеканал)
14:10 31.05.2022
 
Дети Рудковской и Киркорова станут ведущими Муз-ТВ

Дети Рудковской и Киркорова станут ведущими праздника на Муз-ТВ

© МУЗ ТВГном Гномыч
Гном Гномыч
© МУЗ ТВ
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Александр Плющенко (Гном Гномыч) и Мартин Кикоров станут ведущими на Муз-ТВ, заявили в пресс-службе телеканала. К ним присоединится сын Сергея Жукова Энджел и звезда соцсетей Милана Хаметова. Вместе они проведут праздник в честь Дня защиты детей.
Сообщается, что Гном Гномыч будет работать из студии канала и освещать актуальные новости дня, Мартин Киркоров отправится на светское мероприятие, где возьмет интервью у отца и проверит интеллектуальный уровень звезд.
© МУЗ ТВФилипп и Мартин Киркоровы
Филипп и Мартин Киркоровы
© МУЗ ТВ
Филипп и Мартин Киркоровы
Энджел Жуков проведет расследование и выяснит, кого из артистов в детстве обижали, а Милана Хаметова примет участие в рубрике "Олды-news".
Сын Рудковской отметил, что участвовать в съемках ему помог Евгений Плющенко.

"Я думал, что это будет чуть полегче, например, текст новостей я буду читать с бумаги, а не через телесуфлер. Но я справился, мне помог папа – он подсказывал, с какими эмоциями нужно произносить подводки", – заявил Гном Гномыч.

Мартин Киркоров не в первый раз примерит на себя роль ведущего: он уже интервьюировал звезд на мероприятиях, чем восхитил Андрея Малахова.
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