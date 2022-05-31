https://ria.ru/20220531/gnomych-1792024823.html

Дети Рудковской и Киркорова станут ведущими Муз-ТВ

Дети Рудковской и Киркорова станут ведущими Муз-ТВ - РИА Новости, 31.05.2022

Дети Рудковской и Киркорова станут ведущими Муз-ТВ

Александр Плющенко (Гном Гномыч) и Мартин Кикоров станут ведущими на Муз-ТВ, заявили в пресс-службе телеканала. К ним присоединится сын Сергея Жукова Энджел и... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T14:10

2022-05-31T14:10

2022-05-31T14:10

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Александр Плющенко (Гном Гномыч) и Мартин Кикоров станут ведущими на Муз-ТВ, заявили в пресс-службе телеканала. К ним присоединится сын Сергея Жукова Энджел и звезда соцсетей Милана Хаметова. Вместе они проведут праздник в честь Дня защиты детей.Сообщается, что Гном Гномыч будет работать из студии канала и освещать актуальные новости дня, Мартин Киркоров отправится на светское мероприятие, где возьмет интервью у отца и проверит интеллектуальный уровень звезд.Энджел Жуков проведет расследование и выяснит, кого из артистов в детстве обижали, а Милана Хаметова примет участие в рубрике "Олды-news".Сын Рудковской отметил, что участвовать в съемках ему помог Евгений Плющенко.Мартин Киркоров не в первый раз примерит на себя роль ведущего: он уже интервьюировал звезд на мероприятиях, чем восхитил Андрея Малахова.

https://ria.ru/20220531/mikheeva-1791969798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, муз-тв (телеканал)