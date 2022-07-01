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РЭЦ рассказал, как привлекать третью сторону для финансирования тяжб
РЭЦ рассказал, как привлекать третью сторону для финансирования тяжб - РИА Новости, 01.07.2022
РЭЦ рассказал, как привлекать третью сторону для финансирования тяжб
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) рассказал, в каких случаях госкомпании могут привлекать третью сторону для финансирования судебных и арбитражных... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:57
2022-07-01T12:57
2022-07-01T12:57
российский экспортный центр (рэц)
экономика
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) рассказал, в каких случаях госкомпании могут привлекать третью сторону для финансирования судебных и арбитражных разбирательств."Использование механизма litigation finance (привлечение стороннего инвестора для финансирования судебных и арбитражных разбирательств) для госкомпаний целесообразно в работе с крупными финансовыми активами при взысканиях или банкротствах", - рассказал директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы РЭЦ Сергей Селиверстов в рамках Х Петербургского международного юридического форума."Мы прорабатывали возможность использования litigation finance и пришли к выводу, что этот механизм можно использовать в работе с крупными финансовыми активами при взысканиях или банкротствах в тех случаях, когда стороннее финансирование для реализации требования формально привлекает арбитражный управляющий или должник", - сообщил он, выступая на сессии "Финансирование судебных и арбитражных разбирательств: взгляд с точки зрения госкомпании".По словам Селиверстова, в других случаях госкомпания может воспользоваться своими ресурсами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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российский экспортный центр (рэц), экономика, россия
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) рассказал, в каких случаях госкомпании могут привлекать третью сторону для финансирования судебных и арбитражных разбирательств.
"Использование механизма litigation finance (привлечение стороннего инвестора для финансирования судебных и арбитражных разбирательств) для госкомпаний целесообразно в работе с крупными финансовыми активами при взысканиях или банкротствах", - рассказал директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы РЭЦ Сергей Селиверстов в рамках Х Петербургского международного юридического форума.
"Мы прорабатывали возможность использования litigation finance и пришли к выводу, что этот механизм можно использовать в работе с крупными финансовыми активами при взысканиях или банкротствах в тех случаях, когда стороннее финансирование для реализации требования формально привлекает арбитражный управляющий или должник", - сообщил он, выступая на сессии "Финансирование судебных и арбитражных разбирательств: взгляд с точки зрения госкомпании".
По словам Селиверстова, в других случаях госкомпания может воспользоваться своими ресурсами.
"К тому же, при самостоятельном привлечении стороннего финансирования госкомпаниям нужно проводить закупку по №223-ФЗ, что усложняет использование litigation finance", - заключил представитель РЭЦ.