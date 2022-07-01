https://ria.ru/20220701/rets-1799532679.html

РЭЦ рассказал, как привлекать третью сторону для финансирования тяжб

РЭЦ рассказал, как привлекать третью сторону для финансирования тяжб - РИА Новости, 01.07.2022

РЭЦ рассказал, как привлекать третью сторону для финансирования тяжб

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) рассказал, в каких случаях госкомпании могут привлекать третью сторону для финансирования судебных и арбитражных... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:57

2022-07-01T12:57

2022-07-01T12:57

российский экспортный центр (рэц)

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) рассказал, в каких случаях госкомпании могут привлекать третью сторону для финансирования судебных и арбитражных разбирательств."Использование механизма litigation finance (привлечение стороннего инвестора для финансирования судебных и арбитражных разбирательств) для госкомпаний целесообразно в работе с крупными финансовыми активами при взысканиях или банкротствах", - рассказал директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы РЭЦ Сергей Селиверстов в рамках Х Петербургского международного юридического форума."Мы прорабатывали возможность использования litigation finance и пришли к выводу, что этот механизм можно использовать в работе с крупными финансовыми активами при взысканиях или банкротствах в тех случаях, когда стороннее финансирование для реализации требования формально привлекает арбитражный управляющий или должник", - сообщил он, выступая на сессии "Финансирование судебных и арбитражных разбирательств: взгляд с точки зрения госкомпании".По словам Селиверстова, в других случаях госкомпания может воспользоваться своими ресурсами.

https://ria.ru/20220617/brend-1796175671.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), экономика, россия