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Россия и Турция работают над организацией переговоров Путина и Эрдогана
Россия и Турция работают над организацией переговоров Путина и Эрдогана - РИА Новости, 01.07.2022
Россия и Турция работают над организацией переговоров Путина и Эрдогана
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва работают над организацией переговоров двух лидеров. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:20
2022-07-01T14:20
2022-07-01T14:40
россия
турция
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 1 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва работают над организацией переговоров двух лидеров."Наши друзья сейчас работают для организации переговоров как с уважаемым господином Путиным, так и с уважаемым Зеленским. Проведем переговоры для реэкспорта сельскохозяйственной продукции. Есть страны, у которых проблемы, мы можем помочь. 20 наших кораблей в Черном море готовы к действиям. После ответа Путина и Зеленского будем определять наши дальнейшие шаги", - сказал Эрдоган журналистам после пятничной молитвы.
https://ria.ru/20220531/zelenskiy-1791946286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
14:20 01.07.2022 (обновлено: 14:40 01.07.2022)
Россия и Турция работают над организацией переговоров Путина и Эрдогана
Эрдоган заявил о работе над организацией переговоров с Путиным