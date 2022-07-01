https://ria.ru/20220701/peregovory-1799570723.html

Россия и Турция работают над организацией переговоров Путина и Эрдогана

Россия и Турция работают над организацией переговоров Путина и Эрдогана - РИА Новости, 01.07.2022

Россия и Турция работают над организацией переговоров Путина и Эрдогана

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва работают над организацией переговоров двух лидеров. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T14:20

2022-07-01T14:20

2022-07-01T14:40

россия

турция

в мире

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 1 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва работают над организацией переговоров двух лидеров."Наши друзья сейчас работают для организации переговоров как с уважаемым господином Путиным, так и с уважаемым Зеленским. Проведем переговоры для реэкспорта сельскохозяйственной продукции. Есть страны, у которых проблемы, мы можем помочь. 20 наших кораблей в Черном море готовы к действиям. После ответа Путина и Зеленского будем определять наши дальнейшие шаги", - сказал Эрдоган журналистам после пятничной молитвы.

https://ria.ru/20220531/zelenskiy-1791946286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, турция, в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган