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Россия и Турция работают над организацией переговоров Путина и Эрдогана - РИА Новости, 01.07.2022
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Россия и Турция работают над организацией переговоров Путина и Эрдогана
Россия и Турция работают над организацией переговоров Путина и Эрдогана - РИА Новости, 01.07.2022
Россия и Турция работают над организацией переговоров Путина и Эрдогана
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва работают над организацией переговоров двух лидеров. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:20
2022-07-01T14:40
россия
турция
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 1 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва работают над организацией переговоров двух лидеров."Наши друзья сейчас работают для организации переговоров как с уважаемым господином Путиным, так и с уважаемым Зеленским. Проведем переговоры для реэкспорта сельскохозяйственной продукции. Есть страны, у которых проблемы, мы можем помочь. 20 наших кораблей в Черном море готовы к действиям. После ответа Путина и Зеленского будем определять наши дальнейшие шаги", - сказал Эрдоган журналистам после пятничной молитвы.
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россия, турция, в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
14:20 01.07.2022 (обновлено: 14:40 01.07.2022)
 
Россия и Турция работают над организацией переговоров Путина и Эрдогана

Эрдоган заявил о работе над организацией переговоров с Путиным

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 1 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва работают над организацией переговоров двух лидеров.
"Наши друзья сейчас работают для организации переговоров как с уважаемым господином Путиным, так и с уважаемым Зеленским. Проведем переговоры для реэкспорта сельскохозяйственной продукции. Есть страны, у которых проблемы, мы можем помочь. 20 наших кораблей в Черном море готовы к действиям. После ответа Путина и Зеленского будем определять наши дальнейшие шаги", - сказал Эрдоган журналистам после пятничной молитвы.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 10:43
Зеленский заявил Эрдогану о желании встретиться с Путиным
 
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