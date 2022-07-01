https://ria.ru/20220701/ochki-1799465308.html
Врач рассказала, как выбрать солнцезащитные очки
Врач рассказала, как выбрать солнцезащитные очки - РИА Новости, 01.07.2022
Врач рассказала, как выбрать солнцезащитные очки
Солнце сильнее повреждает глаза, когда человек носит дешевые пластиковые очки без УФ-защиты, сообщила РИА Новости заведующая офтальмологическим отделением ГКБ... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T08:54
2022-07-01T08:54
2022-07-01T08:54
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Солнце сильнее повреждает глаза, когда человек носит дешевые пластиковые очки без УФ-защиты, сообщила РИА Новости заведующая офтальмологическим отделением ГКБ №15 имени О.М. Филатова столичного департамента здравоохранения Татьяна Елисеева в день изобретения солнцезащитных очков."Качественные очки могут быть и со стеклянными, и с пластиковыми линзами. Не следует покупать солнцезащитные очки в тех торговых точках, где вы не можете проверить подлинность фирмы-производителя. Помимо этого, во многих оптиках есть специальный прибор, на котором можно проверить степень защиты от УФ. Не приобретайте дешевые пластиковые очки неизвестного происхождения. Очень часто они не имеют ультрафиолетового фильтра. От этого повреждающее действие солнца усиливается. Это происходит из-за того, что под темными стеклами зрачок расширяется, и количество ультрафиолета, проникающего к глазу увеличивается", - сказала Елисеева.Она подчеркнула, что солнцезащитные очки должны обеспечивать защиту от УФ-излучения, а также защищать от синих высокоэнергетичных лучей, представляющих опасность для глаз.Собеседница агентства уточнила, что степень затемнения и степень защиты от УФ – понятия разные. Очки с небольшой степенью затемнения могут быть со 100% защитой от УФ, но некомфортными при использовании людьми с высокой светочувствительностью сетчатки. Степень затемнения влияет исключительно на яркость восприятия изображения и комфорт ношения оптических изделий.
https://ria.ru/20220629/allergiya-1799082133.html
https://ria.ru/20220407/kozha-1782203532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество
Врач рассказала, как выбрать солнцезащитные очки
Офтальмолог Елисеева рассказала, что солнце сильнее повреждает глаза в очках без УФ-защиты
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Солнце сильнее повреждает глаза, когда человек носит дешевые пластиковые очки без УФ-защиты, сообщила РИА Новости заведующая офтальмологическим отделением ГКБ №15 имени О.М. Филатова столичного департамента здравоохранения Татьяна Елисеева в день изобретения солнцезащитных очков.
"Качественные очки могут быть и со стеклянными, и с пластиковыми линзами. Не следует покупать солнцезащитные очки в тех торговых точках, где вы не можете проверить подлинность фирмы-производителя. Помимо этого, во многих оптиках есть специальный прибор, на котором можно проверить степень защиты от УФ. Не приобретайте дешевые пластиковые очки неизвестного происхождения. Очень часто они не имеют ультрафиолетового фильтра. От этого повреждающее действие солнца усиливается. Это происходит из-за того, что под темными стеклами зрачок расширяется, и количество ультрафиолета, проникающего к глазу увеличивается", - сказала Елисеева.
Она подчеркнула, что солнцезащитные очки должны обеспечивать защиту от УФ-излучения, а также защищать от синих высокоэнергетичных лучей, представляющих опасность для глаз.
"Наиболее качественную защиту обеспечивает очковая оптика с 99% степенью защиты от ультрафиолета - с маркировкой UV 400 —такие очки могут стоить достаточно дорого. Гораздо чаще можно встретить модели формата UV 380, которые задерживают до 95% УФ-лучей. Все остальные модели слабее защищают глаза от негативного воздействия ультрафиолета, даже если имеют затемненные стекла. В любом случае степень защиты должна быть выше 50%", - рассказала врач.
Собеседница агентства уточнила, что степень затемнения и степень защиты от УФ – понятия разные. Очки с небольшой степенью затемнения могут быть со 100% защитой от УФ, но некомфортными при использовании людьми с высокой светочувствительностью сетчатки. Степень затемнения влияет исключительно на яркость восприятия изображения и комфорт ношения оптических изделий.