https://ria.ru/20220701/ochki-1799465308.html

Врач рассказала, как выбрать солнцезащитные очки

Врач рассказала, как выбрать солнцезащитные очки - РИА Новости, 01.07.2022

Врач рассказала, как выбрать солнцезащитные очки

Солнце сильнее повреждает глаза, когда человек носит дешевые пластиковые очки без УФ-защиты, сообщила РИА Новости заведующая офтальмологическим отделением ГКБ... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T08:54

2022-07-01T08:54

2022-07-01T08:54

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Солнце сильнее повреждает глаза, когда человек носит дешевые пластиковые очки без УФ-защиты, сообщила РИА Новости заведующая офтальмологическим отделением ГКБ №15 имени О.М. Филатова столичного департамента здравоохранения Татьяна Елисеева в день изобретения солнцезащитных очков."Качественные очки могут быть и со стеклянными, и с пластиковыми линзами. Не следует покупать солнцезащитные очки в тех торговых точках, где вы не можете проверить подлинность фирмы-производителя. Помимо этого, во многих оптиках есть специальный прибор, на котором можно проверить степень защиты от УФ. Не приобретайте дешевые пластиковые очки неизвестного происхождения. Очень часто они не имеют ультрафиолетового фильтра. От этого повреждающее действие солнца усиливается. Это происходит из-за того, что под темными стеклами зрачок расширяется, и количество ультрафиолета, проникающего к глазу увеличивается", - сказала Елисеева.Она подчеркнула, что солнцезащитные очки должны обеспечивать защиту от УФ-излучения, а также защищать от синих высокоэнергетичных лучей, представляющих опасность для глаз.Собеседница агентства уточнила, что степень затемнения и степень защиты от УФ – понятия разные. Очки с небольшой степенью затемнения могут быть со 100% защитой от УФ, но некомфортными при использовании людьми с высокой светочувствительностью сетчатки. Степень затемнения влияет исключительно на яркость восприятия изображения и комфорт ношения оптических изделий.

https://ria.ru/20220629/allergiya-1799082133.html

https://ria.ru/20220407/kozha-1782203532.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество