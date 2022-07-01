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Врач объяснила, почему нельзя носить солнцезащитные очки в метро - РИА Новости, 01.07.2022
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Врач объяснила, почему нельзя носить солнцезащитные очки в метро
Врач объяснила, почему нельзя носить солнцезащитные очки в метро - РИА Новости, 01.07.2022
Врач объяснила, почему нельзя носить солнцезащитные очки в метро
Солнцезащитные очки в метро стоит снимать, так как затемненные линзы вынуждают напрягать глаза, сообщила РИА Новости заведующая офтальмологическим отделением... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T06:39
2022-07-01T06:39
общество
здоровье
москва
россия
татьяна елисеева
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Солнцезащитные очки в метро стоит снимать, так как затемненные линзы вынуждают напрягать глаза, сообщила РИА Новости заведующая офтальмологическим отделением ГКБ №15 имени О.М. Филатова столичного департамента здравоохранения Татьяна Елисеева в день изобретения солнцезащитных очков.Она уточнила, что облака ослабляют ультрафиолетовое излучение солнца, но не поглощают его полностью, поэтому особенно опасны пасмурные дни, создающие у человека ложное ощущение защищенности."Есть еще одно полезная функция очков — они защищают от ветра и пыли. Особенно это актуально для тех, кто носит контактные линзы. Солнцезащитные очки помогут избежать излишнего пересыхания линз и попадания мелких инородных частиц под них", — отметила собеседница агентства.
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общество, здоровье, москва, россия, татьяна елисеева
06:39 01.07.2022
 
Врач объяснила, почему нельзя носить солнцезащитные очки в метро

Врач Елисеева: затемненные линзы солнцезащитных очков в метро напрягают глаза

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтправление поезда со станции "Хорошевская" Большой кольцевой линии московского метрополитена
Отправление поезда со станции Хорошевская Большой кольцевой линии московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Отправление поезда со станции "Хорошевская" Большой кольцевой линии московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Солнцезащитные очки в метро стоит снимать, так как затемненные линзы вынуждают напрягать глаза, сообщила РИА Новости заведующая офтальмологическим отделением ГКБ №15 имени О.М. Филатова столичного департамента здравоохранения Татьяна Елисеева в день изобретения солнцезащитных очков.

"Не надо ассоциировать солнцезащитные очки только с летним солнечным днем. Зимой, хотя солнце не очень активно, очки могут защитить глаза от яркого отраженного света снега, а летом обеспечить комфорт за счет затемнения и безопасность за счет наличия УФ-фильтра при повышенной солнечной активности. Единственный момент, когда очки лучше снять — находясь в темном помещении, в том числе и в метро. Смена освещения приведет к снижению видимости. Затемненные линзы вынуждают напрягать глаза, чтобы рассмотреть окружающие предметы", — сказала Елисеева.

Она уточнила, что облака ослабляют ультрафиолетовое излучение солнца, но не поглощают его полностью, поэтому особенно опасны пасмурные дни, создающие у человека ложное ощущение защищенности.
"Есть еще одно полезная функция очков — они защищают от ветра и пыли. Особенно это актуально для тех, кто носит контактные линзы. Солнцезащитные очки помогут избежать излишнего пересыхания линз и попадания мелких инородных частиц под них", — отметила собеседница агентства.
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