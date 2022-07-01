https://ria.ru/20220701/ochki-1799455895.html
Врач объяснила, почему нельзя носить солнцезащитные очки в метро
Врач объяснила, почему нельзя носить солнцезащитные очки в метро - РИА Новости, 01.07.2022
Врач объяснила, почему нельзя носить солнцезащитные очки в метро
Солнцезащитные очки в метро стоит снимать, так как затемненные линзы вынуждают напрягать глаза, сообщила РИА Новости заведующая офтальмологическим отделением... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T06:39
2022-07-01T06:39
2022-07-01T06:39
общество
здоровье
москва
россия
татьяна елисеева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590353402_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_f00655dc152e1bac320621a2077cb847.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Солнцезащитные очки в метро стоит снимать, так как затемненные линзы вынуждают напрягать глаза, сообщила РИА Новости заведующая офтальмологическим отделением ГКБ №15 имени О.М. Филатова столичного департамента здравоохранения Татьяна Елисеева в день изобретения солнцезащитных очков.Она уточнила, что облака ослабляют ультрафиолетовое излучение солнца, но не поглощают его полностью, поэтому особенно опасны пасмурные дни, создающие у человека ложное ощущение защищенности."Есть еще одно полезная функция очков — они защищают от ветра и пыли. Особенно это актуально для тех, кто носит контактные линзы. Солнцезащитные очки помогут избежать излишнего пересыхания линз и попадания мелких инородных частиц под них", — отметила собеседница агентства.
https://rsport.ria.ru/20220508/zrenie-1787520553.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590353402_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d401e94f4337f8c5bbe6da0ae98d8b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье, москва, россия, татьяна елисеева
Врач объяснила, почему нельзя носить солнцезащитные очки в метро
Врач Елисеева: затемненные линзы солнцезащитных очков в метро напрягают глаза
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Солнцезащитные очки в метро стоит снимать, так как затемненные линзы вынуждают напрягать глаза, сообщила РИА Новости заведующая офтальмологическим отделением ГКБ №15 имени О.М. Филатова столичного департамента здравоохранения Татьяна Елисеева в день изобретения солнцезащитных очков.
"Не надо ассоциировать солнцезащитные очки только с летним солнечным днем. Зимой, хотя солнце не очень активно, очки могут защитить глаза от яркого отраженного света снега, а летом обеспечить комфорт за счет затемнения и безопасность за счет наличия УФ-фильтра при повышенной солнечной активности. Единственный момент, когда очки лучше снять — находясь в темном помещении, в том числе и в метро. Смена освещения приведет к снижению видимости. Затемненные линзы вынуждают напрягать глаза, чтобы рассмотреть окружающие предметы", — сказала Елисеева.
Она уточнила, что облака ослабляют ультрафиолетовое излучение солнца, но не поглощают его полностью, поэтому особенно опасны пасмурные дни, создающие у человека ложное ощущение защищенности.
"Есть еще одно полезная функция очков — они защищают от ветра и пыли. Особенно это актуально для тех, кто носит контактные линзы. Солнцезащитные очки помогут избежать излишнего пересыхания линз и попадания мелких инородных частиц под них", — отметила собеседница агентства.