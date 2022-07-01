https://ria.ru/20220701/ochki-1799455895.html

Врач объяснила, почему нельзя носить солнцезащитные очки в метро

Врач объяснила, почему нельзя носить солнцезащитные очки в метро - РИА Новости, 01.07.2022

Врач объяснила, почему нельзя носить солнцезащитные очки в метро

Солнцезащитные очки в метро стоит снимать, так как затемненные линзы вынуждают напрягать глаза, сообщила РИА Новости заведующая офтальмологическим отделением... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T06:39

2022-07-01T06:39

2022-07-01T06:39

общество

здоровье

москва

россия

татьяна елисеева

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Солнцезащитные очки в метро стоит снимать, так как затемненные линзы вынуждают напрягать глаза, сообщила РИА Новости заведующая офтальмологическим отделением ГКБ №15 имени О.М. Филатова столичного департамента здравоохранения Татьяна Елисеева в день изобретения солнцезащитных очков.Она уточнила, что облака ослабляют ультрафиолетовое излучение солнца, но не поглощают его полностью, поэтому особенно опасны пасмурные дни, создающие у человека ложное ощущение защищенности."Есть еще одно полезная функция очков — они защищают от ветра и пыли. Особенно это актуально для тех, кто носит контактные линзы. Солнцезащитные очки помогут избежать излишнего пересыхания линз и попадания мелких инородных частиц под них", — отметила собеседница агентства.

https://rsport.ria.ru/20220508/zrenie-1787520553.html

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общество, здоровье, москва, россия, татьяна елисеева