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Украинские войска обстреляли Новобахмутовку из "Града" и артиллерии

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку из "Града" и артиллерии - РИА Новости, 01.07.2022

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку из "Града" и артиллерии

Украинские войска за пять минут выпустили по Новобахмутовке восемь снарядов калибром 122 миллиметра и 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T16:31

2022-07-01T16:31

2022-07-01T16:31

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украина

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Новобахмутовке восемь снарядов калибром 122 миллиметра и 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.30 - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметров...15.35 - населенный пункт Керамик - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.

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донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины