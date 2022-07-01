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Украинские войска обстреляли Новобахмутовку из "Града" и артиллерии - РИА Новости, 01.07.2022
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Украинские войска обстреляли Новобахмутовку из "Града" и артиллерии
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку из "Града" и артиллерии - РИА Новости, 01.07.2022
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку из "Града" и артиллерии
Украинские войска за пять минут выпустили по Новобахмутовке восемь снарядов калибром 122 миллиметра и 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:31
2022-07-01T16:31
в мире
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Новобахмутовке восемь снарядов калибром 122 миллиметра и 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.30 - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметров...15.35 - населенный пункт Керамик - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
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в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
16:31 01.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку из "Града" и артиллерии

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Новобахмутовке десять ракет из "Града"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Новобахмутовке восемь снарядов калибром 122 миллиметра и 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.30 - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметров...15.35 - населенный пункт Керамик - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
"Зачистили все до последнего дома": освобождение Камышевахи
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Камышеваха, расположенная северу от Попасной, — не просто поселок.

Разрушенный жилой дом в поселке Камышеваха, перешедшем под контроль войск Луганской народной республики
1 из 11

Камышеваха, расположенная северу от Попасной, — не просто поселок.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Это важный укрепленный район украинских войск.

Бойцы Народной милиции ЛНР на транспортере МТ-ЛБ в поселке Камышеваха
2 из 11

Это важный укрепленный район украинских войск.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Рядом проходят основные маршруты завоза боеприпасов и продуктов для ВСУ.

Разрушенный дом в поселке Камышеваха, перешедшем под контроль войск Луганской народной республики
3 из 11

Рядом проходят основные маршруты завоза боеприпасов и продуктов для ВСУ.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

За населенный пункт в последнее время шли ожесточенные бои.

Двор дома по улице Космической в поселке Камышеваха, который перешел под контроль войск Луганской народной республики
4 из 11

За населенный пункт в последнее время шли ожесточенные бои.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Из-за постоянных обстрелов люди прятались в подвалах, где их и обнаружили пришедшие в поселок российские военнослужащие.

Разрушенный жилой дом в поселке Камышеваха, перешедшем под контроль войск Луганской народной республики
5 из 11

Из-за постоянных обстрелов люди прятались в подвалах, где их и обнаружили пришедшие в поселок российские военнослужащие.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Бойцы Народной милиции ЛНР в Камышевахе.

Бойцы Народной милиции ЛНР приехали с боевой позиции в поселок Камышеваху за водой
6 из 11

Бойцы Народной милиции ЛНР в Камышевахе.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Пожелавших уехать из поселка мирных жителей эвакуировали.

Колодец у разрушенного дома в поселке Камышеваха, перешедшем под контроль войск Луганской народной республики
7 из 11

Пожелавших уехать из поселка мирных жителей эвакуировали.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

О том, что украинские формирования удалось окончательно выбить из Камышевахи, стало известно от главы Чечни Рамзан Кадырова.

Разрушенный жилой дом в поселке Камышеваха, перешедшем под контроль войск Луганской народной республики
8 из 11

О том, что украинские формирования удалось окончательно выбить из Камышевахи, стало известно от главы Чечни Рамзан Кадырова.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Брошенный велосипед у разрушенного жилого дома в Камышевахе.

Брошенный велосипед у разрушенного жилого дома в поселке Камышеваха, перешедшем под контроль войск Луганской народной республики
9 из 11

Брошенный велосипед у разрушенного жилого дома в Камышевахе.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

"Личный состав специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР под грамотным командованием моего дорогого брата Героя России Замида Чалаева совместно с бойцами 6-го Казачьего полка зачистили все до последнего дома", — сообщил Кадыров.

Разрушенный дом в поселке Камышеваха, перешедшем под контроль войск Луганской народной республики
10 из 11

"Личный состав специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР под грамотным командованием моего дорогого брата Героя России Замида Чалаева совместно с бойцами 6-го Казачьего полка зачистили все до последнего дома", — сообщил Кадыров.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Сломанная машина на улице поселка Камышеваха.

Сломанная машина на улице поселка Камышеваха, который перешел под контроль войск Луганской народной республики
11 из 11

Сломанная машина на улице поселка Камышеваха.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
1 из 11

Камышеваха, расположенная северу от Попасной, — не просто поселок.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 11

Это важный укрепленный район украинских войск.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 11

Рядом проходят основные маршруты завоза боеприпасов и продуктов для ВСУ.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 11

За населенный пункт в последнее время шли ожесточенные бои.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 11

Из-за постоянных обстрелов люди прятались в подвалах, где их и обнаружили пришедшие в поселок российские военнослужащие.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 11

Бойцы Народной милиции ЛНР в Камышевахе.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 11

Пожелавших уехать из поселка мирных жителей эвакуировали.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
8 из 11

О том, что украинские формирования удалось окончательно выбить из Камышевахи, стало известно от главы Чечни Рамзан Кадырова.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 11

Брошенный велосипед у разрушенного жилого дома в Камышевахе.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 11

"Личный состав специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР под грамотным командованием моего дорогого брата Героя России Замида Чалаева совместно с бойцами 6-го Казачьего полка зачистили все до последнего дома", — сообщил Кадыров.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
11 из 11

Сломанная машина на улице поселка Камышеваха.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
 
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