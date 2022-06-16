"Зачистили все до последнего дома": освобождение Камышевахи
Камышеваха, расположенная северу от Попасной, — не просто поселок.
Камышеваха, расположенная северу от Попасной, — не просто поселок.
Это важный укрепленный район украинских войск.
Рядом проходят основные маршруты завоза боеприпасов и продуктов для ВСУ.
Рядом проходят основные маршруты завоза боеприпасов и продуктов для ВСУ.
За населенный пункт в последнее время шли ожесточенные бои.
За населенный пункт в последнее время шли ожесточенные бои.
Из-за постоянных обстрелов люди прятались в подвалах, где их и обнаружили пришедшие в поселок российские военнослужащие.
Из-за постоянных обстрелов люди прятались в подвалах, где их и обнаружили пришедшие в поселок российские военнослужащие.
Бойцы Народной милиции ЛНР в Камышевахе.
Пожелавших уехать из поселка мирных жителей эвакуировали.
Пожелавших уехать из поселка мирных жителей эвакуировали.
О том, что украинские формирования удалось окончательно выбить из Камышевахи, стало известно от главы Чечни Рамзан Кадырова.
О том, что украинские формирования удалось окончательно выбить из Камышевахи, стало известно от главы Чечни Рамзан Кадырова.
Брошенный велосипед у разрушенного жилого дома в Камышевахе.
Брошенный велосипед у разрушенного жилого дома в Камышевахе.
"Личный состав специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР под грамотным командованием моего дорогого брата Героя России Замида Чалаева совместно с бойцами 6-го Казачьего полка зачистили все до последнего дома", — сообщил Кадыров.
"Личный состав специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР под грамотным командованием моего дорогого брата Героя России Замида Чалаева совместно с бойцами 6-го Казачьего полка зачистили все до последнего дома", — сообщил Кадыров.
Сломанная машина на улице поселка Камышеваха.