https://ria.ru/20220616/kamyshevakha-1795404000.html

"Зачистили все до последнего дома": освобождение Камышевахи

"Зачистили все до последнего дома": освобождение Камышевахи - РИА Новости, 16.06.2022

"Зачистили все до последнего дома": освобождение Камышевахи

Камышеваху в ЛНР полностью освободили от украинских формирований. Стратегически важный поселок — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:10

2022-06-16T12:10

2022-06-16T13:07

фото

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

лнр

народная милиция лнр

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Камышеваху в ЛНР полностью освободили от украинских формирований. Стратегически важный поселок — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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