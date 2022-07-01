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Правительство Британии планирует снизить НДС из-за роста цен, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2022
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Правительство Британии планирует снизить НДС из-за роста цен, пишут СМИ
Правительство Британии планирует снизить НДС из-за роста цен, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2022
Правительство Британии планирует снизить НДС из-за роста цен, пишут СМИ
Правительство Великобритании планирует снизить 20-процентный НДС, чтобы остановить рост инфляции и помочь гражданам справиться с последствиями роста стоимости... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T11:21
2022-07-01T11:21
в мире
великобритания
министерство финансов великобритании
экономика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство Великобритании планирует снизить 20-процентный НДС, чтобы остановить рост инфляции и помочь гражданам справиться с последствиями роста стоимости жизни, сообщает газета Times со ссылкой на источники.Как отмечает издание, с таким предложением выступил руководитель аппарата премьер-министра Стив Барклай."Конечно, мы направим все наши силы на снижение самого большого из всех расходов домохозяйств - налоговых платежей. Он должен снизиться, и он снизится, потому что это лучший способ обеспечить необходимый нам рост", - приводит Times слова из письма премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона членам правящей консервативной партии.Однако министерство финансов Великобритании обеспокоено возможными последствиями этой меры и предупреждает, что в конечном счете это может только подстегнуть инфляцию из-за чрезмерного стимулирования экономики, сообщает газета.Снижение НДС до 17,5% обойдется правительству примерно в 18 миллиардов фунтов, пишет Times.Причиной этой меры издание называет растущее давление на Джонсона со стороны консерваторов, требующих от него выполнения обещания снизить для населения налоговое бремя, которое достигло рекордного уровня с 1940-х годов. При правительстве Джонсона более двух миллионов человек стали налогоплательщиками с повышенной ставкой. В общей сложности 6,1 миллиона человек теперь платят 40-процентную ставку подоходного налога, пишет газета со ссылкой на данные Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC).После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В мае годовая инфляция в Великобритании достигла рекордных с 1982 года 9,1%.
https://ria.ru/20220701/dokhody-1799334309.html
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в мире, великобритания, министерство финансов великобритании, экономика
11:21 01.07.2022
 
Правительство Британии планирует снизить НДС из-за роста цен, пишут СМИ

Times: правительство Британии планирует снизить 20-процентный НДС из-за роста цен

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство Великобритании планирует снизить 20-процентный НДС, чтобы остановить рост инфляции и помочь гражданам справиться с последствиями роста стоимости жизни, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, с таким предложением выступил руководитель аппарата премьер-министра Стив Барклай.
"Конечно, мы направим все наши силы на снижение самого большого из всех расходов домохозяйств - налоговых платежей. Он должен снизиться, и он снизится, потому что это лучший способ обеспечить необходимый нам рост", - приводит Times слова из письма премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона членам правящей консервативной партии.
Однако министерство финансов Великобритании обеспокоено возможными последствиями этой меры и предупреждает, что в конечном счете это может только подстегнуть инфляцию из-за чрезмерного стимулирования экономики, сообщает газета.
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Замахнулись на самое ценное. Запад придумал, как лишить Россию доходов
Снижение НДС до 17,5% обойдется правительству примерно в 18 миллиардов фунтов, пишет Times.
Причиной этой меры издание называет растущее давление на Джонсона со стороны консерваторов, требующих от него выполнения обещания снизить для населения налоговое бремя, которое достигло рекордного уровня с 1940-х годов. При правительстве Джонсона более двух миллионов человек стали налогоплательщиками с повышенной ставкой. В общей сложности 6,1 миллиона человек теперь платят 40-процентную ставку подоходного налога, пишет газета со ссылкой на данные Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC).
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В мае годовая инфляция в Великобритании достигла рекордных с 1982 года 9,1%.
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