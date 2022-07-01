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Япония "держала на поводке" украинских националистов, показали документы - РИА Новости, 01.07.2022
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Япония "держала на поводке" украинских националистов, показали документы
Япония "держала на поводке" украинских националистов, показали документы - РИА Новости, 01.07.2022
Япония "держала на поводке" украинских националистов, показали документы
Японская разведка в 1930-х годах, хотя и помогла радикалам из "Организации украинских националистов"* прийти к руководству украинскими националистами на Дальнем РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T03:08
2022-07-01T05:02
в мире
ссср
япония
дальний восток
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Японская разведка в 1930-х годах, хотя и помогла радикалам из "Организации украинских националистов"* прийти к руководству украинскими националистами на Дальнем Востоке, но при этом не дала им развернуть антисоветскую деятельность настолько, чтобы помешать собственным агрессивным планам Токио против СССР. Это следует из документов, впервые рассекреченных УФСБ по Приморью, с которыми ознакомилось РИА Новости.Среди обнародованных материалов — фотокопии протоколов допросов лидеров так называемой "Украинской национальной колонии" (УНК) осенью 1945 года в советской военной контрразведке СМЕРШ."Украинская национальная колония" была создана в 1934 году на оккупированных милитаристской Японией территориях Маньчжурии по инициативе эмигрировавших туда украинских националистов. Целью деятельности УНК была активная борьба против СССР для отторжения от Советского Союза Приморья и образования там украинского националистического государства. Националисты рассчитывали в этом деле на помощь Японии и гитлеровской Германии.Для активизации антисоветской деятельности УНК создала молодежную антисоветскую националистическую организацию "Украинская дальневосточная сечь", которая и стала основным проводником радикальных националистических идей."В этих же целях в "Украинскую национальную колонию" в 1936-1937 годах прибыли представители берлинского центра "Организации украинских националистов" Федоров, Марков и другие, которые при содействии японской военной миссии, а также руководителя УНК Роя заняли в колонии руководящие посты", — говорится в судебном определении об отказе лидерам дальневосточных украинских националистов в реабилитации, вынесенном уже в начале 1990-х годов.Выходца с Западной Украины Федорова (Корда-Федорова) Харбинская японская военная миссия устроила на работу в фирму "Чурин и Ко", одно из самых крупных русских торгово-промышленных предприятий в Маньчжоу-Ди-Го, вспоминал на допросе последний председатель правления УНК Александр Витковский.Японские военные миссии — разведывательные органы, создававшиеся для работы по основным районам Дальнего Востока СССР. Харбинская ЯВМ (информационно-разведывательное управление Квантунской группировки войск) была руководящим органом для всех японских военных миссий и их отделений.Витковский рассказывал на допросе, как произошло его назначение руководителем УНК."Дела председателя "Украинской национальной колонии" я принял 5 апреля 1944 года от профессора Кулябко-Корецкого по приказанию начальника 3-го отдела японской военной миссии полковника Маеда… Я попытался отказаться от этого, но последний в категорической форме приказал мне возглавить работу УНК, поэтому я вступил на эту должность", — говорил Витковский.Третий отдел Харбинской ЯВМ был отделом пропаганды, его создали в основном для работы по эмигрантам, прибывшим в Маньчжурию.По его словам, "о дружбе СССР было формальное заявление японцев, ибо за связь с советским консульством японские власти применяли самые беспощадные репрессии".К весне 1944 года, когда в Великой Отечественной войне произошел перелом в пользу СССР, Япония уже старалась открыто не демонстрировать свои агрессивные планы в отношении Советского Союза, но продолжала скрытно их вынашивать. Поэтому радикальные устремления украинских националистов японцам приходилось пресекать."Полковник Маеда мне заявил, что УНК никакой политической деятельностью заниматься не должна", — рассказал Витковский."Украинская национальная колония" должна заниматься своим национальным делом, воспитывать молодежь в украинском национальном духе. Соблюдать обычаи украинского народа, его быт и традиции. Развивать школы и учить детей на своем языке, заниматься культурно-просветительской деятельностью. Заниматься благотворительной работой — помогать своим ближним. Это же самое, слово в слово подтвердил при вызове меня к себе начальник военной миссии в Харбине генерал-майор Дои", — добавлял Витковский.По его словам, "японские власти к "самостийникам" никаких претензий не имели, но и помощи также никакой не оказывали". При этом японская военная миссия периодически высылала на заседания и совещания правления УНК своего советника, говорил он.Точку в планах "Украинской национальной колонии" поставил разгром японской группировки войск Красной армией в 1945 году. Советские спецслужбы арестовали активистов УНК, по приговору суда их отправили в лагеря. Уже во времена современной России им было отказано в реабилитации как лицам, совершим государственные преступления по политическим мотивам.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20220630/natsionalista-1799151345.html
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РИА Новости
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в мире, ссср, япония, дальний восток, великая отечественная война (1941-1945)
03:08 01.07.2022 (обновлено: 05:02 01.07.2022)
 
Япония "держала на поводке" украинских националистов, показали документы

Японская разведка в 1930-х годах "держала на поводке" украинских националистов

© РИА Новости / Семен Раскин / Перейти в фотобанкНаступательная операция советских войск против Квантунской армии
Наступательная операция советских войск против Квантунской армии - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Семен Раскин
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Наступательная операция советских войск против Квантунской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Японская разведка в 1930-х годах, хотя и помогла радикалам из "Организации украинских националистов"* прийти к руководству украинскими националистами на Дальнем Востоке, но при этом не дала им развернуть антисоветскую деятельность настолько, чтобы помешать собственным агрессивным планам Токио против СССР. Это следует из документов, впервые рассекреченных УФСБ по Приморью, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Среди обнародованных материалов — фотокопии протоколов допросов лидеров так называемой "Украинской национальной колонии" (УНК) осенью 1945 года в советской военной контрразведке СМЕРШ.
"Украинская национальная колония" была создана в 1934 году на оккупированных милитаристской Японией территориях Маньчжурии по инициативе эмигрировавших туда украинских националистов. Целью деятельности УНК была активная борьба против СССР для отторжения от Советского Союза Приморья и образования там украинского националистического государства. Националисты рассчитывали в этом деле на помощь Японии и гитлеровской Германии.
Для активизации антисоветской деятельности УНК создала молодежную антисоветскую националистическую организацию "Украинская дальневосточная сечь", которая и стала основным проводником радикальных националистических идей.
"В этих же целях в "Украинскую национальную колонию" в 1936-1937 годах прибыли представители берлинского центра "Организации украинских националистов" Федоров, Марков и другие, которые при содействии японской военной миссии, а также руководителя УНК Роя заняли в колонии руководящие посты", — говорится в судебном определении об отказе лидерам дальневосточных украинских националистов в реабилитации, вынесенном уже в начале 1990-х годов.
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Выходца с Западной Украины Федорова (Корда-Федорова) Харбинская японская военная миссия устроила на работу в фирму "Чурин и Ко", одно из самых крупных русских торгово-промышленных предприятий в Маньчжоу-Ди-Го, вспоминал на допросе последний председатель правления УНК Александр Витковский.
Японские военные миссии — разведывательные органы, создававшиеся для работы по основным районам Дальнего Востока СССР. Харбинская ЯВМ (информационно-разведывательное управление Квантунской группировки войск) была руководящим органом для всех японских военных миссий и их отделений.
Витковский рассказывал на допросе, как произошло его назначение руководителем УНК.
"Дела председателя "Украинской национальной колонии" я принял 5 апреля 1944 года от профессора Кулябко-Корецкого по приказанию начальника 3-го отдела японской военной миссии полковника Маеда… Я попытался отказаться от этого, но последний в категорической форме приказал мне возглавить работу УНК, поэтому я вступил на эту должность", — говорил Витковский.
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Третий отдел Харбинской ЯВМ был отделом пропаганды, его создали в основном для работы по эмигрантам, прибывшим в Маньчжурию.

"При получении инструкций о работе УНК полковник Маеда мне сказал, что мы должны <…> не распространяться о Советском Союзе ни словесно, ни в печати, ни отрицательно и не положительно", — вспоминал Витковский.

По его словам, "о дружбе СССР было формальное заявление японцев, ибо за связь с советским консульством японские власти применяли самые беспощадные репрессии".
К весне 1944 года, когда в Великой Отечественной войне произошел перелом в пользу СССР, Япония уже старалась открыто не демонстрировать свои агрессивные планы в отношении Советского Союза, но продолжала скрытно их вынашивать. Поэтому радикальные устремления украинских националистов японцам приходилось пресекать.
"Полковник Маеда мне заявил, что УНК никакой политической деятельностью заниматься не должна", — рассказал Витковский.
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Опубликованы ранее неизвестные документы об украинском национализме
"Украинская национальная колония" должна заниматься своим национальным делом, воспитывать молодежь в украинском национальном духе. Соблюдать обычаи украинского народа, его быт и традиции. Развивать школы и учить детей на своем языке, заниматься культурно-просветительской деятельностью. Заниматься благотворительной работой — помогать своим ближним. Это же самое, слово в слово подтвердил при вызове меня к себе начальник военной миссии в Харбине генерал-майор Дои", — добавлял Витковский.
По его словам, "японские власти к "самостийникам" никаких претензий не имели, но и помощи также никакой не оказывали". При этом японская военная миссия периодически высылала на заседания и совещания правления УНК своего советника, говорил он.
Точку в планах "Украинской национальной колонии" поставил разгром японской группировки войск Красной армией в 1945 году. Советские спецслужбы арестовали активистов УНК, по приговору суда их отправили в лагеря. Уже во времена современной России им было отказано в реабилитации как лицам, совершим государственные преступления по политическим мотивам.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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Вчера, 03:17
Украинские националисты в 1930-е годы призывали сотрудничать с Гитлером
 
В миреСССРЯпонияДальний ВостокВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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