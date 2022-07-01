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МИД Белоруссии назвал расширение НАТО стратегической ошибкой - РИА Новости, 01.07.2022
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МИД Белоруссии назвал расширение НАТО стратегической ошибкой
МИД Белоруссии назвал расширение НАТО стратегической ошибкой - РИА Новости, 01.07.2022
МИД Белоруссии назвал расширение НАТО стратегической ошибкой
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что разрастание НАТО - стратегическая ошибка, поскольку подрывает принцип неделимости... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T10:53
2022-07-01T10:53
в мире
нато
белоруссия
мид белоруссии
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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что разрастание НАТО - стратегическая ошибка, поскольку подрывает принцип неделимости безопасности и ведет к росту напряженности.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Во вторник Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля с участием глав МИД этих стран, сообщил по итогам саммита альянса в Мадриде генсек Йенс Столтенберг."Позиция Республики Беларусь в отношении расширения НАТО остается неизменной, вне зависимости от того, в каком направлении осуществляется этот процесс – на восток, юг или запад. Разрастание Североатлантического альянса, который после прекращения существования Организации Варшавского Договора утратил свою оборонительную природу, является стратегической ошибкой", - заявил Глаз.По его словам, это "подрывает принцип неделимости безопасности и ведет к появлению новых разделительных линий на европейском континенте, к росту военно-политической напряженности".
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в мире, нато, белоруссия, мид белоруссии
10:53 01.07.2022
 
МИД Белоруссии назвал расширение НАТО стратегической ошибкой

МИД Белоруссии назвал расширение НАТО ошибкой, ведущей к росту напряженности

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что разрастание НАТО - стратегическая ошибка, поскольку подрывает принцип неделимости безопасности и ведет к росту напряженности.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Во вторник Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля с участием глав МИД этих стран, сообщил по итогам саммита альянса в Мадриде генсек Йенс Столтенберг.
"Позиция Республики Беларусь в отношении расширения НАТО остается неизменной, вне зависимости от того, в каком направлении осуществляется этот процесс – на восток, юг или запад. Разрастание Североатлантического альянса, который после прекращения существования Организации Варшавского Договора утратил свою оборонительную природу, является стратегической ошибкой", - заявил Глаз.
По его словам, это "подрывает принцип неделимости безопасности и ведет к появлению новых разделительных линий на европейском континенте, к росту военно-политической напряженности".
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