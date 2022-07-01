https://ria.ru/20220701/moloko-1799591810.html

Ставрополье увеличило производство молока на 8%

Ставрополье увеличило производство молока на 8% - РИА Новости, 01.07.2022

Ставрополье увеличило производство молока на 8%

За первые пять месяцев этого года на Ставрополье в хозяйствах всех категорий произведено порядка 210 тысяч тонн молока, что на 8% выше аналогичного периода за... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:11

2022-07-01T15:11

2022-07-01T15:11

ставропольский край

ставропольский край

александровское

советский

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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СТАВРОПОЛЬ, 1 июля – РИА Новости. За первые пять месяцев этого года на Ставрополье в хозяйствах всех категорий произведено порядка 210 тысяч тонн молока, что на 8% выше аналогичного периода за прошлый год, сообщает министерство сельского хозяйства Ставропольского края.По данным краевого Минсельхоза, в этом году средства господдержки на развитие молочного направления были доведены до 39 сельскохозяйственных товаропроизводителей края, в том числе 10 крестьянских (фермерских) хозяйств.По словам главы Минсельхоза, в настоящее время валовое производство молока увеличено в 8 округах – Шпаковском, Предгорном, Кочубеевском, Александровском, Красногвардейском, Советском, Труновском, Ипатовском.

https://ria.ru/20220526/investproekty-1790909608.html

ставропольский край

александровское

советский

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

ставропольский край, александровское, советский , министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика