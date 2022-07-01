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Ставрополье увеличило производство молока на 8% - РИА Новости, 01.07.2022
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Ставрополье увеличило производство молока на 8%
Ставрополье увеличило производство молока на 8% - РИА Новости, 01.07.2022
Ставрополье увеличило производство молока на 8%
За первые пять месяцев этого года на Ставрополье в хозяйствах всех категорий произведено порядка 210 тысяч тонн молока, что на 8% выше аналогичного периода за... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:11
2022-07-01T15:11
ставропольский край
ставропольский край
александровское
советский
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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СТАВРОПОЛЬ, 1 июля – РИА Новости. За первые пять месяцев этого года на Ставрополье в хозяйствах всех категорий произведено порядка 210 тысяч тонн молока, что на 8% выше аналогичного периода за прошлый год, сообщает министерство сельского хозяйства Ставропольского края.По данным краевого Минсельхоза, в этом году средства господдержки на развитие молочного направления были доведены до 39 сельскохозяйственных товаропроизводителей края, в том числе 10 крестьянских (фермерских) хозяйств.По словам главы Минсельхоза, в настоящее время валовое производство молока увеличено в 8 округах – Шпаковском, Предгорном, Кочубеевском, Александровском, Красногвардейском, Советском, Труновском, Ипатовском.
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ставропольский край
александровское
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ставропольский край, александровское, советский , министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
15:11 01.07.2022
 

Ставрополье увеличило производство молока на 8%

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМолочная продукция
Молочная продукция - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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СТАВРОПОЛЬ, 1 июля – РИА Новости. За первые пять месяцев этого года на Ставрополье в хозяйствах всех категорий произведено порядка 210 тысяч тонн молока, что на 8% выше аналогичного периода за прошлый год, сообщает министерство сельского хозяйства Ставропольского края.
"Увеличение производства молока в крае является одним из приоритетных направлений, намеченных губернатором перед агропромышленным комплексом (АПК) региона. В целях производства качественного молока в текущем году в рамках реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" на поддержку животноводства предусмотрено 712,5 миллиона рублей. В том числе на поддержку собственного производства молока 167,6 миллиона рублей, на поддержку прироста производства молока - 6,4 миллиона, на прирост поголовья крупного рогатого скота – 12 миллионов, поддержку племенного животноводства – 362,5 миллиона", - отметил министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков.
По данным краевого Минсельхоза, в этом году средства господдержки на развитие молочного направления были доведены до 39 сельскохозяйственных товаропроизводителей края, в том числе 10 крестьянских (фермерских) хозяйств.
По словам главы Минсельхоза, в настоящее время валовое производство молока увеличено в 8 округах – Шпаковском, Предгорном, Кочубеевском, Александровском, Красногвардейском, Советском, Труновском, Ипатовском.
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Ставропольский крайСтавропольский крайАлександровскоеСоветскийМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
 
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