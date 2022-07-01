https://ria.ru/20220701/mid-1799629750.html

МИД: регион Балтийского моря превращается в арену военного соперничества

МИД: регион Балтийского моря превращается в арену военного соперничества - РИА Новости, 01.07.2022

МИД: регион Балтийского моря превращается в арену военного соперничества

Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс способно превратить регион Балтийского моря в "арену военного соперничества", заявил замглавы МИД... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T16:39

2022-07-01T16:39

2022-07-01T17:16

россия

нато

в мире

балтийское море

европа

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс способно превратить регион Балтийского моря в "арену военного соперничества", заявил замглавы МИД Александр Грушко на заседании дискуссионного клуба "Валдай"."Если мы будем следовать логике натовских решений после того, как вступление будет окончательно оформлено, НАТО начнет говорить о том, что самая большая уязвимость — это российско-финская граница, которую надо "защищать" 1300 километров, поэтому там надо размещать войска и так далее", — отметил дипломат.По его словам, такие действия альянса неизбежно приведут к ухудшению региональной безопасности, что "существенным образом осложнит положение дел на севере Европы". Прежде, как считает Грушко, эта часть континента была самой спокойной в военном отношении.Комментируя итоги саммита альянса в Мадриде, на котором Россию назвали прямой угрозой для западного военного блока, замглавы ведомства заметил, что такое решение в Москве расценили как "заявку на противостояние, сдерживание по всем фронтам".В мае Хельсинки и Стокгольм на фоне российской военной операции на Украине передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к организации.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Владимир Путин при этом подчеркнул, что Россия не против вступления этих стран в организацию, но в случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры альянса Москва будет вынуждена ответить зеркально.

https://ria.ru/20220630/kiev-1799425917.html

россия

балтийское море

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, нато, в мире, балтийское море, европа, международный дискуссионный клуб "валдай"