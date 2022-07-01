16:39 01.07.2022 (обновлено: 17:16 01.07.2022)
МИД: регион Балтийского моря превращается в арену военного соперничества
МИД: регион Балтийского моря превращается в арену военного соперничества
© AFP 2022 / Henrik MontgomeryИстребитель Jas 39 Gripen E шведских ВВС пролетает над островом Готланд в Балтийском море
Истребитель Jas 39 Gripen E шведских ВВС пролетает над островом Готланд в Балтийском море. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс способно превратить регион Балтийского моря в "арену военного соперничества", заявил замглавы МИД Александр Грушко на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
"Если мы будем следовать логике натовских решений после того, как вступление будет окончательно оформлено, НАТО начнет говорить о том, что самая большая уязвимость — это российско-финская граница, которую надо "защищать" 1300 километров, поэтому там надо размещать войска и так далее", — отметил дипломат.
По его словам, такие действия альянса неизбежно приведут к ухудшению региональной безопасности, что "существенным образом осложнит положение дел на севере Европы". Прежде, как считает Грушко, эта часть континента была самой спокойной в военном отношении.
"Расширение НАТО, вступление туда Финляндии и Швеции, с моей точки зрения, — это один из печальнейших эпизодов в эволюции европейской безопасности", — добавил он.
В мае Хельсинки и Стокгольм на фоне российской военной операции на Украине передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к организации.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Владимир Путин при этом подчеркнул, что Россия не против вступления этих стран в организацию, но в случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры альянса Москва будет вынуждена ответить зеркально.