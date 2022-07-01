https://ria.ru/20220701/matvienko-1799589528.html
Матвиенко надеется, что продукты не придется заворачивать в газету "Правда"
Матвиенко надеется, что продукты не придется заворачивать в газету "Правда" - РИА Новости, 01.07.2022
Матвиенко надеется, что продукты не придется заворачивать в газету "Правда"
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко надеется, что Минсельхоз и другие структуры, включая АПК, найдут выход из ситуации, когда нужна "долгоиграющая" упаковка для... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:05
2022-07-01T15:05
2022-07-01T15:05
экономика
россия
белоруссия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
валентина матвиенко
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ГРОДНО, 1 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко надеется, что Минсельхоз и другие структуры, включая АПК, найдут выход из ситуации, когда нужна "долгоиграющая" упаковка для продуктов питания, чтобы не пришлось все заворачивать в "газету "Правда".В ходе пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии выступил замглавы Минсельхоза Иван Лебедев. По итогам его выступления Матвиенко отметила: "Все молодцы, АПК и России, и Белоруссии".Вместе с тем она отметила, что в сфере сельского хозяйства по-прежнему есть слабые звенья. В частности, "это семена". "Говорили об этом многократно, пока гром не грянул, не шевелились. Сейчас зашевелились, шевелитесь дальше побыстрее", - сказала она.Еще одна тема, по словам Матвиенко, - это упаковка: не во что упаковывать готовую продукцию. "Надеюсь, в газету "Правда" не будем заворачивать, вы найдете вместе выход с упаковкой", - сказала парламентарий.Она отметила, что этот вопрос важен для сохранности продукции.
https://ria.ru/20220701/kolbasa-1799507426.html
https://ria.ru/20220615/upakovka-1795351453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, белоруссия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), валентина матвиенко
Матвиенко надеется, что продукты не придется заворачивать в газету "Правда"
Спикер Совфеда Матвиенко надеется, что продукты не придется заворачивать в газету "Правда"
ГРОДНО, 1 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко надеется, что Минсельхоз и другие структуры, включая АПК, найдут выход из ситуации, когда нужна "долгоиграющая" упаковка для продуктов питания, чтобы не пришлось все заворачивать в "газету "Правда".
В ходе пленарного заседания Форума регионов России
и Белоруссии
выступил замглавы Минсельхоза
Иван Лебедев. По итогам его выступления Матвиенко отметила: "Все молодцы, АПК и России, и Белоруссии".
Вместе с тем она отметила, что в сфере сельского хозяйства по-прежнему есть слабые звенья. В частности, "это семена". "Говорили об этом многократно, пока гром не грянул, не шевелились. Сейчас зашевелились, шевелитесь дальше побыстрее", - сказала она.
Еще одна тема, по словам Матвиенко, - это упаковка: не во что упаковывать готовую продукцию. "Надеюсь, в газету "Правда" не будем заворачивать, вы найдете вместе выход с упаковкой", - сказала парламентарий.
Она отметила, что этот вопрос важен для сохранности продукции.