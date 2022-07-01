https://ria.ru/20220701/matvienko-1799589528.html

Матвиенко надеется, что продукты не придется заворачивать в газету "Правда"

Матвиенко надеется, что продукты не придется заворачивать в газету "Правда" - РИА Новости, 01.07.2022

Матвиенко надеется, что продукты не придется заворачивать в газету "Правда"

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко надеется, что Минсельхоз и другие структуры, включая АПК, найдут выход из ситуации, когда нужна "долгоиграющая" упаковка для... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:05

2022-07-01T15:05

2022-07-01T15:05

экономика

россия

белоруссия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

валентина матвиенко

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ГРОДНО, 1 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко надеется, что Минсельхоз и другие структуры, включая АПК, найдут выход из ситуации, когда нужна "долгоиграющая" упаковка для продуктов питания, чтобы не пришлось все заворачивать в "газету "Правда".В ходе пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии выступил замглавы Минсельхоза Иван Лебедев. По итогам его выступления Матвиенко отметила: "Все молодцы, АПК и России, и Белоруссии".Вместе с тем она отметила, что в сфере сельского хозяйства по-прежнему есть слабые звенья. В частности, "это семена". "Говорили об этом многократно, пока гром не грянул, не шевелились. Сейчас зашевелились, шевелитесь дальше побыстрее", - сказала она.Еще одна тема, по словам Матвиенко, - это упаковка: не во что упаковывать готовую продукцию. "Надеюсь, в газету "Правда" не будем заворачивать, вы найдете вместе выход с упаковкой", - сказала парламентарий.Она отметила, что этот вопрос важен для сохранности продукции.

https://ria.ru/20220701/kolbasa-1799507426.html

https://ria.ru/20220615/upakovka-1795351453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, белоруссия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), валентина матвиенко