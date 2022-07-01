https://ria.ru/20220701/makeevka-1799686388.html

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР снарядами "натовского" калибра

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 01.07.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР снарядами "натовского" калибра

Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки в Донецкой Народной Республике, заявило... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T19:11

2022-07-01T19:11

2022-07-01T19:17

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

макеевка

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.00 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Позднее ведомство также написало, что в 18.10 войска Украины выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по населенному пункту Зайцево Южное, а в 18.30 - три снаряда того же калибра по поселку Широкая Балка.Кроме того, по данным штаба территориальной обороны ДНР, в Макеевке отключены 20 трансформаторных подстанций, а без электроэнергии остались 1350 абонентов.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220701/donetsk-1799678704.html

https://ria.ru/20220701/dron-1799603547.html

украина

донецкая народная республика

макеевка

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украина, донецкая народная республика, макеевка, вооруженные силы украины, нато