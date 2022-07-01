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Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР снарядами "натовского" калибра
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 01.07.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР снарядами "натовского" калибра
Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки в Донецкой Народной Республике, заявило... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T19:11
2022-07-01T19:11
2022-07-01T19:17
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
макеевка
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нато
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.00 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Позднее ведомство также написало, что в 18.10 войска Украины выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по населенному пункту Зайцево Южное, а в 18.30 - три снаряда того же калибра по поселку Широкая Балка.Кроме того, по данным штаба территориальной обороны ДНР, в Макеевке отключены 20 трансформаторных подстанций, а без электроэнергии остались 1350 абонентов.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220701/donetsk-1799678704.html
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украина, донецкая народная республика, макеевка, вооруженные силы украины, нато
19:11 01.07.2022 (обновлено: 19:17 01.07.2022)
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР снарядами "натовского" калибра
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра