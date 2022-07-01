https://ria.ru/20220701/lisichansk-1799665801.html
ВСУ обстреливают леса под Лисичанском зажигательными снарядами
ВСУ обстреливают леса под Лисичанском зажигательными снарядами - РИА Новости, 01.07.2022
ВСУ обстреливают леса под Лисичанском зажигательными снарядами
Украинские войска обстреливают леса под Лисичанском зажигательными снарядами, рассказал РИА Новости помощник главы МВД Луганской Народной республики Виталий... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T18:10
2022-07-01T18:10
2022-07-01T18:23
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреливают леса под Лисичанском зажигательными снарядами, рассказал РИА Новости помощник главы МВД Луганской Народной республики Виталий Киселев."Это уже не первый случай, когда ВСУ обстреливает леса Северодонецка и Лисичанска зажигательными снарядами, тем самым поджигая леса. В агонии выполняют свою задачу оставить после себя выжженную землю", - сказал Киселев. Ранее он заявлял, что силы России и ЛНР контролируют уже 50% города Лисичанск, по его словам, до его освобождения остались считанные дни.В Народной милиции ЛНР заявляли о полном контроле над Лисичанским нефтеперерабатывающим заводом, украинские же военные, по заявлению подполковника НМ ЛНР Андрея Марочко, получили приказ отходить из города.
https://ria.ru/20220701/lisichansk-1799365727.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андрей марочко, луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
18:10 01.07.2022 (обновлено: 18:23 01.07.2022)
ВСУ обстреливают леса под Лисичанском зажигательными снарядами
Помощник главы МВД ЛНР: ВСУ обстреливают леса под Лисичанском зажигательными снарядами