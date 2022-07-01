11:01 01.07.2022 (обновлено: 13:37 01.07.2022)
Телеканал Sky News сообщил о поддержке российских сил в Лисичанске
Британский телеканал Sky News сообщил о поддержке российских сил в Лисичанске
Вид на Лисичанск. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Британский телеканал Sky News выпустил материал, в котором сообщает о поддержке России и российских сил в Лисичанске в Луганской Народной Республике.
Корреспондент телеканала рассказал, что в городе "несомненно, есть много сторонников" России. Многие уверены, что ситуация улучшится, если российские силы возьмут Лисичанск под контроль. Кроме того, журналист отметил, что некоторые жители считают украинские власти и тех, кто поставляет Киеву оружие, "врагами", а также обвиняют Украину и Владимира Зеленского в начале конфликта.
"Нам нужно долго идти, только лишь чтобы достать воды. Русские только хотят нам помочь", — сказал телеканалу один из жителей Лисичанска по имени Антон.
Одна из женщин, как отмечает Sky News, обвинила британский телеканал в том, что он "не сообщает правду".
"Россия говорит свое. Зеленский говорит свое. И мы уже не понимаем. <…> Нам не платили пенсии пять месяцев. Зеленский нам не платит", — также поделился местный житель.
Однако, как отмечает телеканал, взгляды жителей Лисичанска на ситуацию могут "сильно разниться", но все хотят завершения конфликта.
В ЛНР освобождена почти вся территория республики, кроме Лисичанска. Ранее Народная милиция ЛНР заявляла о полном контроле над Лисичанским нефтеперерабатывающим заводом, украинские же военные, как отметил представитель ведомства подполковник Андрей Марочко, получили приказ отходить из города.