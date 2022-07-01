https://ria.ru/20220701/lisichansk-1799492723.html

Телеканал Sky News сообщил о поддержке российских сил в Лисичанске

Телеканал Sky News сообщил о поддержке российских сил в Лисичанске - РИА Новости, 01.07.2022

Телеканал Sky News сообщил о поддержке российских сил в Лисичанске

Британский телеканал Sky News выпустил материал, в котором сообщает о поддержке России и российских сил в Лисичанске в Луганской Народной Республике. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T11:01

2022-07-01T11:01

2022-07-01T13:37

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

андрей марочко

луганская народная республика

лисичанск

россия

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Британский телеканал Sky News выпустил материал, в котором сообщает о поддержке России и российских сил в Лисичанске в Луганской Народной Республике.Корреспондент телеканала рассказал, что в городе "несомненно, есть много сторонников" России. Многие уверены, что ситуация улучшится, если российские силы возьмут Лисичанск под контроль. Кроме того, журналист отметил, что некоторые жители считают украинские власти и тех, кто поставляет Киеву оружие, "врагами", а также обвиняют Украину и Владимира Зеленского в начале конфликта."Нам нужно долго идти, только лишь чтобы достать воды. Русские только хотят нам помочь", — сказал телеканалу один из жителей Лисичанска по имени Антон.Одна из женщин, как отмечает Sky News, обвинила британский телеканал в том, что он "не сообщает правду"."Россия говорит свое. Зеленский говорит свое. И мы уже не понимаем. <…> Нам не платили пенсии пять месяцев. Зеленский нам не платит", — также поделился местный житель.Однако, как отмечает телеканал, взгляды жителей Лисичанска на ситуацию могут "сильно разниться", но все хотят завершения конфликта.В ЛНР освобождена почти вся территория республики, кроме Лисичанска. Ранее Народная милиция ЛНР заявляла о полном контроле над Лисичанским нефтеперерабатывающим заводом, украинские же военные, как отметил представитель ведомства подполковник Андрей Марочко, получили приказ отходить из города.

https://ria.ru/20220630/lnr-1799294755.html

https://ria.ru/20220630/lisichansk-1799275178.html

луганская народная республика

лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, андрей марочко, луганская народная республика, лисичанск, россия