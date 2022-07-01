https://ria.ru/20220701/lekarstvo-1799475216.html

Московскую разработку лекарства от онкозаболеваний запатентуют за рубежом

Московскую разработку лекарства от онкозаболеваний запатентуют за рубежом - РИА Новости, 01.07.2022

Московскую разработку лекарства от онкозаболеваний запатентуют за рубежом

Московскую разработку лекарства запатентуют за рубежом, сообщается на портале мэра Москвы. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T09:41

2022-07-01T09:41

2022-07-01T09:41

общество

здоровье - общество

китай

россия

онкология

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Московскую разработку лекарства запатентуют за рубежом, сообщается на портале мэра Москвы."Первым получателем инновационного ваучера на патентование изобретения за рубежом стала компания, которая занимается разработкой лекарственного препарата первого поколения для лечения онкогематологических заболеваний — острых и хронических лимфоидных лейкозов и лимфом. Создатели обратились в Московский инновационный кластер с намерением запатентовать свою разработку в Евразийской патентной организации и в Китае. Это позволит усилить охрану изобретения, расширить присутствие в восьми странах евразийского пространства и выйти на крупнейший рынок препаратов для лечения онкологических заболеваний в мире", - говорится на сайте.В материале сообщается, что по расчетам компании, разработка позволит вытеснить дорогостоящие методы лечения этих заболеваний с рынка. Миссия создателей — увеличить продолжительность жизни пациентов с раком крови за счет внедрения современных и доступных методов лечения в клиническую практику. Менее чем за полгода стартап создал прототипы лекарственной формы и провел первые исследования в искусственных условиях. В перспективе ближайших пяти лет компания планирует начать клинические исследования и зарегистрировать препарат.Он добавил, что максимальная сумма поддержки по одному изобретению или полезной модели составляет 2 миллиона рублей.Сообщается также, что потенциальный получатель инновационного ваучера должен быть готов компенсировать не менее 30% затрат на патентование своего изобретения. Услуги окажут квалифицированные патентные поверенные. Для этих целей Московский инновационный кластер создал специальный реестр партнерских организаций, куда включаются проверенные компании с необходимым международным опытом и специализацией.

https://ria.ru/20200508/1571134628.html

https://ria.ru/20220419/importozameschenie-1784301064.html

китай

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, китай, россия, онкология