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Московскую разработку лекарства от онкозаболеваний запатентуют за рубежом - РИА Новости, 01.07.2022
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Московскую разработку лекарства от онкозаболеваний запатентуют за рубежом
Московскую разработку лекарства от онкозаболеваний запатентуют за рубежом - РИА Новости, 01.07.2022
Московскую разработку лекарства от онкозаболеваний запатентуют за рубежом
Московскую разработку лекарства запатентуют за рубежом, сообщается на портале мэра Москвы. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T09:41
2022-07-01T09:41
общество
здоровье - общество
китай
россия
онкология
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Московскую разработку лекарства запатентуют за рубежом, сообщается на портале мэра Москвы."Первым получателем инновационного ваучера на патентование изобретения за рубежом стала компания, которая занимается разработкой лекарственного препарата первого поколения для лечения онкогематологических заболеваний — острых и хронических лимфоидных лейкозов и лимфом. Создатели обратились в Московский инновационный кластер с намерением запатентовать свою разработку в Евразийской патентной организации и в Китае. Это позволит усилить охрану изобретения, расширить присутствие в восьми странах евразийского пространства и выйти на крупнейший рынок препаратов для лечения онкологических заболеваний в мире", - говорится на сайте.В материале сообщается, что по расчетам компании, разработка позволит вытеснить дорогостоящие методы лечения этих заболеваний с рынка. Миссия создателей — увеличить продолжительность жизни пациентов с раком крови за счет внедрения современных и доступных методов лечения в клиническую практику. Менее чем за полгода стартап создал прототипы лекарственной формы и провел первые исследования в искусственных условиях. В перспективе ближайших пяти лет компания планирует начать клинические исследования и зарегистрировать препарат.Он добавил, что максимальная сумма поддержки по одному изобретению или полезной модели составляет 2 миллиона рублей.Сообщается также, что потенциальный получатель инновационного ваучера должен быть готов компенсировать не менее 30% затрат на патентование своего изобретения. Услуги окажут квалифицированные патентные поверенные. Для этих целей Московский инновационный кластер создал специальный реестр партнерских организаций, куда включаются проверенные компании с необходимым международным опытом и специализацией.
https://ria.ru/20200508/1571134628.html
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общество, здоровье - общество, китай, россия, онкология
09:41 01.07.2022
 
Московскую разработку лекарства от онкозаболеваний запатентуют за рубежом

Московскую разработку лекарства от онкологических заболеваний запатентуют в Китае

© РИА Новости / Алексей КуденкоКапельница. Архивное фото
Капельница. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Капельница. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Московскую разработку лекарства запатентуют за рубежом, сообщается на портале мэра Москвы.
"Первым получателем инновационного ваучера на патентование изобретения за рубежом стала компания, которая занимается разработкой лекарственного препарата первого поколения для лечения онкогематологических заболеваний — острых и хронических лимфоидных лейкозов и лимфом. Создатели обратились в Московский инновационный кластер с намерением запатентовать свою разработку в Евразийской патентной организации и в Китае. Это позволит усилить охрану изобретения, расширить присутствие в восьми странах евразийского пространства и выйти на крупнейший рынок препаратов для лечения онкологических заболеваний в мире", - говорится на сайте.
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В материале сообщается, что по расчетам компании, разработка позволит вытеснить дорогостоящие методы лечения этих заболеваний с рынка. Миссия создателей — увеличить продолжительность жизни пациентов с раком крови за счет внедрения современных и доступных методов лечения в клиническую практику. Менее чем за полгода стартап создал прототипы лекарственной формы и провел первые исследования в искусственных условиях. В перспективе ближайших пяти лет компания планирует начать клинические исследования и зарегистрировать препарат.
"Программа патентной поддержки способствует обеспечению охраны и защиты интеллектуальной собственности московских изобретателей в России и за рубежом. Эксперты Московского инновационного кластера внимательно рассмотрели заявку участника и вынесли решение о ее соответствии всем требованиям поддержки. Заявителю вручили инновационный ваучер, с помощью которого можно компенсировать 70% затрат на оплату услуг по патентованию изобретения за рубежом", — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, чьи слова приводятся на сайте.
Он добавил, что максимальная сумма поддержки по одному изобретению или полезной модели составляет 2 миллиона рублей.
Сообщается также, что потенциальный получатель инновационного ваучера должен быть готов компенсировать не менее 30% затрат на патентование своего изобретения. Услуги окажут квалифицированные патентные поверенные. Для этих целей Московский инновационный кластер создал специальный реестр партнерских организаций, куда включаются проверенные компании с необходимым международным опытом и специализацией.
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