https://ria.ru/20220701/konsulstvo-1799509086.html

Сотрудники канцелярии посольства Латвии в Калининграде покинули консульство

Сотрудники канцелярии посольства Латвии в Калининграде покинули консульство - РИА Новости, 01.07.2022

Сотрудники канцелярии посольства Латвии в Калининграде покинули консульство

Канцелярия консульского отдела посольства Латвии в Калининграде прекратила работу, сотрудники покинули здание консульства. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:05

2022-07-01T12:05

2022-07-01T12:05

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КАЛИНИНГРАД, 1 июл - РИА Новости. Канцелярия консульского отдела посольства Латвии в Калининграде прекратила работу, сотрудники покинули здание консульства.Как передает корреспондент РИА Новости, утром 1 июля у здания канцелярии консульского отдела посольства Латвии в Калининграде на улице Энгельса безлюдно, убраны флаги и табличка с названием представительства. Пост охраны не работает.По словам собственника здания, у которого представители посольства арендовали помещения, сотрудники съехали два дня назад.На сайте посольства размещена информация о том, что для получения консульской помощи граждане могут обращаться в посольство Латвии в Москве, в чрезвычайных случаях (например, задержание подданных Латвийской Республики, тяжелая болезнь, смерть) - звонить в консульский департамент МИД Латвии.Латвия наряду с Литвой еще в апреле объявили, что понизят уровень дипломатических отношений с Россией, отозвав своих послов из Москвы, российским же представителям надлежит покинуть Ригу и Вильнюс. Кроме того, Латвия закрыла два российских консульства - в Лиепае и Даугавпилсе и выслала из страны 13 российских дипломатов.В ответ РФ приняла решение выслать трех латвийских дипломатов из посольства в Москве, а также закрыть консульства Латвии в Санкт-Петербурге и Пскове, их сотрудники объявлены в России персонами нон грата.

https://ria.ru/20220628/kaliningrad-1798701642.html

https://ria.ru/20220630/voyna-1799151966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, латвия, россия, калининград