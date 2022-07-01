Сотрудники канцелярии посольства Латвии в Калининграде покинули консульство
Канцелярия консульского отдела посольства Латвии в Калининграде прекратила работу
КАЛИНИНГРАД, 1 июл - РИА Новости. Канцелярия консульского отдела посольства Латвии в Калининграде прекратила работу, сотрудники покинули здание консульства.
Как передает корреспондент РИА Новости, утром 1 июля у здания канцелярии консульского отдела посольства Латвии в Калининграде на улице Энгельса безлюдно, убраны флаги и табличка с названием представительства. Пост охраны не работает.
По словам собственника здания, у которого представители посольства арендовали помещения, сотрудники съехали два дня назад.
На сайте посольства размещена информация о том, что для получения консульской помощи граждане могут обращаться в посольство Латвии в Москве, в чрезвычайных случаях (например, задержание подданных Латвийской Республики, тяжелая болезнь, смерть) - звонить в консульский департамент МИД Латвии.
Латвия наряду с Литвой еще в апреле объявили, что понизят уровень дипломатических отношений с Россией, отозвав своих послов из Москвы, российским же представителям надлежит покинуть Ригу и Вильнюс. Кроме того, Латвия закрыла два российских консульства - в Лиепае и Даугавпилсе и выслала из страны 13 российских дипломатов.
В ответ РФ приняла решение выслать трех латвийских дипломатов из посольства в Москве, а также закрыть консульства Латвии в Санкт-Петербурге и Пскове, их сотрудники объявлены в России персонами нон грата.