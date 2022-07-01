https://ria.ru/20220701/kolbasa-1799507426.html

Матвиенко рассказала, что друзья заказывают ей из Белоруссии колбасу

Матвиенко рассказала, что друзья заказывают ей из Белоруссии колбасу - РИА Новости, 01.07.2022

Матвиенко рассказала, что друзья заказывают ей из Белоруссии колбасу

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что когда едет в Белоруссию, ее друзья заказывают ей вкусную местную колбасу. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:00

2022-07-01T12:00

2022-07-01T12:00

общество

белоруссия

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/60171/39/601713957_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_90d0cbea49bc2cc770061c5685f59190.jpg

ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что когда едет в Белоруссию, ее друзья заказывают ей вкусную местную колбасу."Не поверите, ехала в Белоруссию, знакомые, друзья говорят: слушай, ну, привези колбасы из Белоруссии", - сказала спикер на встрече глав верхних палат парламентов РФ и Белоруссии с руководителями регионов.По ее словам, белорусская колбаса натуральная и вкусная. "Вот, ничего не просили, - привези колбасы", - улыбнулась она.

https://ria.ru/20220628/rossiya-1798501441.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, белоруссия, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко