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Матвиенко рассказала, что друзья заказывают ей из Белоруссии колбасу
Матвиенко рассказала, что друзья заказывают ей из Белоруссии колбасу - РИА Новости, 01.07.2022
Матвиенко рассказала, что друзья заказывают ей из Белоруссии колбасу
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что когда едет в Белоруссию, ее друзья заказывают ей вкусную местную колбасу. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:00
2022-07-01T12:00
2022-07-01T12:00
общество
белоруссия
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
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ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что когда едет в Белоруссию, ее друзья заказывают ей вкусную местную колбасу."Не поверите, ехала в Белоруссию, знакомые, друзья говорят: слушай, ну, привези колбасы из Белоруссии", - сказала спикер на встрече глав верхних палат парламентов РФ и Белоруссии с руководителями регионов.По ее словам, белорусская колбаса натуральная и вкусная. "Вот, ничего не просили, - привези колбасы", - улыбнулась она.
https://ria.ru/20220628/rossiya-1798501441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белоруссия, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко
Матвиенко рассказала, что друзья заказывают ей из Белоруссии колбасу
Матвиенко рассказала, что друзья просят ее привезти из Белоруссии местную колбасу