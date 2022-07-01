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Матвиенко рассказала, что друзья заказывают ей из Белоруссии колбасу - РИА Новости, 01.07.2022
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Матвиенко рассказала, что друзья заказывают ей из Белоруссии колбасу
Матвиенко рассказала, что друзья заказывают ей из Белоруссии колбасу - РИА Новости, 01.07.2022
Матвиенко рассказала, что друзья заказывают ей из Белоруссии колбасу
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что когда едет в Белоруссию, ее друзья заказывают ей вкусную местную колбасу. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:00
2022-07-01T12:00
общество
белоруссия
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
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ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что когда едет в Белоруссию, ее друзья заказывают ей вкусную местную колбасу."Не поверите, ехала в Белоруссию, знакомые, друзья говорят: слушай, ну, привези колбасы из Белоруссии", - сказала спикер на встрече глав верхних палат парламентов РФ и Белоруссии с руководителями регионов.По ее словам, белорусская колбаса натуральная и вкусная. "Вот, ничего не просили, - привези колбасы", - улыбнулась она.
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общество, белоруссия, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко
12:00 01.07.2022
 
Матвиенко рассказала, что друзья заказывают ей из Белоруссии колбасу

Матвиенко рассказала, что друзья просят ее привезти из Белоруссии местную колбасу

© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкПродажа мясных продуктов на выставке в Москве
Продажа мясных продуктов на выставке в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Артем Житенев
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Продажа мясных продуктов на выставке в Москве. Архивное фото
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ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что когда едет в Белоруссию, ее друзья заказывают ей вкусную местную колбасу.
"Не поверите, ехала в Белоруссию, знакомые, друзья говорят: слушай, ну, привези колбасы из Белоруссии", - сказала спикер на встрече глав верхних палат парламентов РФ и Белоруссии с руководителями регионов.
По ее словам, белорусская колбаса натуральная и вкусная. "Вот, ничего не просили, - привези колбасы", - улыбнулась она.
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ОбществоБелоруссияРоссияСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
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