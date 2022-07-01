https://ria.ru/20220701/kaliningrad-1799502145.html

СМИ: Германия потребовала от Литвы снять запрет на транзит в Калининград

СМИ: Германия потребовала от Литвы снять запрет на транзит в Калининград - РИА Новости, 01.07.2022

СМИ: Германия потребовала от Литвы снять запрет на транзит в Калининград

Немецкое правительство возмущено действиями Литвы в ситуации с Калининградом и настаивает на снятии запрета на транзит, сообщило онлайн-издание Spiegel. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T11:41

2022-07-01T11:41

2022-07-01T14:31

в мире

германия

калининград

литва

россия

калининградская область

евросоюз

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 1 июл — РИА Новости. Немецкое правительство возмущено действиями Литвы в ситуации с Калининградом и настаивает на снятии запрета на транзит, сообщило онлайн-издание Spiegel."Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. Заявляется, что "это транспорт из России в Россию, это разрешено", — пишет издание.ЕС перестал пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, с начала апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Вильнюс уведомил Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.

https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html

германия

калининград

литва

россия

калининградская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, калининград, литва, россия, калининградская область, евросоюз, санкции в отношении россии