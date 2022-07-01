Bloomberg узнал о проблемах с выплатой госдолга Украины
Bloomberg: Киев обязан к осени выплатить 1,4 миллиарда долларов госдолга и имеет проблемы
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. К 1 сентября Украина обязана выплатить 1,4 миллиарда долларов государственного внешнего долга, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.
Источники агентства рассказали, что Киев изучает возможности реструктуризации госдолга, поскольку варианты финансирования "близки к тому, чтобы иссякнуть".
"У Украины есть время до 1 сентября, когда ей предстоит выплатить долг с учетом процентов на сумму 1,4 миллиарда долларов", — говорится в публикации.
Согласно одному из вариантов, эмитент запросит держателя облигаций об изменении условий выпущенных ценных бумаг. Другой сценарий предполагает использование замороженных российских активов в качестве залога. Собеседники издания отметили, что правомерность такой инициативы "остается неясной".
"Решение проблемы не следует ожидать раньше позднего лета", — приводит их слова Bloomberg.
Ранее в Раду внесли проект обращения к Владимиру Зеленскому с просьбой начать переговоры с зарубежными-партнерами о списании государственного внешнего долга Украины. В пояснительной записке отмечалось, что внешний долг страны составляет 56,83 миллиарда долларов. До конца этого года необходимо выплатить 3,4 миллиарда долларов.