https://ria.ru/20220701/gosdolg-1799449998.html

Bloomberg узнал о проблемах с выплатой госдолга Украины

Bloomberg узнал о проблемах с выплатой госдолга Украины - РИА Новости, 01.07.2022

Bloomberg узнал о проблемах с выплатой госдолга Украины

К 1 сентября Украина обязана выплатить 1,4 миллиарда долларов государственного внешнего долга, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T03:09

2022-07-01T03:09

2022-07-01T03:09

экономика

владимир зеленский

украина

киев

в мире

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. К 1 сентября Украина обязана выплатить 1,4 миллиарда долларов государственного внешнего долга, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.Источники агентства рассказали, что Киев изучает возможности реструктуризации госдолга, поскольку варианты финансирования "близки к тому, чтобы иссякнуть".Согласно одному из вариантов, эмитент запросит держателя облигаций об изменении условий выпущенных ценных бумаг. Другой сценарий предполагает использование замороженных российских активов в качестве залога. Собеседники издания отметили, что правомерность такой инициативы "остается неясной".Ранее в Раду внесли проект обращения к Владимиру Зеленскому с просьбой начать переговоры с зарубежными-партнерами о списании государственного внешнего долга Украины. В пояснительной записке отмечалось, что внешний долг страны составляет 56,83 миллиарда долларов. До конца этого года необходимо выплатить 3,4 миллиарда долларов.

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экономика, владимир зеленский, украина, киев, в мире