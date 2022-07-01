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Bloomberg узнал о проблемах с выплатой госдолга Украины - РИА Новости, 01.07.2022
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Bloomberg узнал о проблемах с выплатой госдолга Украины
Bloomberg узнал о проблемах с выплатой госдолга Украины - РИА Новости, 01.07.2022
Bloomberg узнал о проблемах с выплатой госдолга Украины
К 1 сентября Украина обязана выплатить 1,4 миллиарда долларов государственного внешнего долга, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T03:09
2022-07-01T03:09
экономика
владимир зеленский
украина
киев
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. К 1 сентября Украина обязана выплатить 1,4 миллиарда долларов государственного внешнего долга, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.Источники агентства рассказали, что Киев изучает возможности реструктуризации госдолга, поскольку варианты финансирования "близки к тому, чтобы иссякнуть".Согласно одному из вариантов, эмитент запросит держателя облигаций об изменении условий выпущенных ценных бумаг. Другой сценарий предполагает использование замороженных российских активов в качестве залога. Собеседники издания отметили, что правомерность такой инициативы "остается неясной".Ранее в Раду внесли проект обращения к Владимиру Зеленскому с просьбой начать переговоры с зарубежными-партнерами о списании государственного внешнего долга Украины. В пояснительной записке отмечалось, что внешний долг страны составляет 56,83 миллиарда долларов. До конца этого года необходимо выплатить 3,4 миллиарда долларов.
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экономика, владимир зеленский, украина, киев, в мире
03:09 01.07.2022
 
Bloomberg узнал о проблемах с выплатой госдолга Украины

Bloomberg: Киев обязан к осени выплатить 1,4 миллиарда долларов госдолга и имеет проблемы

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. К 1 сентября Украина обязана выплатить 1,4 миллиарда долларов государственного внешнего долга, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.
Источники агентства рассказали, что Киев изучает возможности реструктуризации госдолга, поскольку варианты финансирования "близки к тому, чтобы иссякнуть".
"У Украины есть время до 1 сентября, когда ей предстоит выплатить долг с учетом процентов на сумму 1,4 миллиарда долларов", — говорится в публикации.
Согласно одному из вариантов, эмитент запросит держателя облигаций об изменении условий выпущенных ценных бумаг. Другой сценарий предполагает использование замороженных российских активов в качестве залога. Собеседники издания отметили, что правомерность такой инициативы "остается неясной".
"Решение проблемы не следует ожидать раньше позднего лета", — приводит их слова Bloomberg.
Ранее в Раду внесли проект обращения к Владимиру Зеленскому с просьбой начать переговоры с зарубежными-партнерами о списании государственного внешнего долга Украины. В пояснительной записке отмечалось, что внешний долг страны составляет 56,83 миллиарда долларов. До конца этого года необходимо выплатить 3,4 миллиарда долларов.
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