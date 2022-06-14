https://ria.ru/20220614/gosdolg-1795201778.html

Рада попросит Зеленского начать переговоры о списании внешнего госдолга

Рада попросит Зеленского начать переговоры о списании внешнего госдолга - РИА Новости, 14.06.2022

Рада попросит Зеленского начать переговоры о списании внешнего госдолга

Проект обращения к Владимиру Зеленскому с просьбой начать переговоры с зарубежными-партнерами о списании государственного внешнего долга Украины внесен в... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:12

2022-06-14T14:12

2022-06-14T14:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

верховная рада украины

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Проект обращения к Владимиру Зеленскому с просьбой начать переговоры с зарубежными-партнерами о списании государственного внешнего долга Украины внесен в украинский парламент.В апреле глава минфина Украины Сергей Марченко заявлял, что пока Киев не ведет переговоры о списании или реструктуризации внешних долгов."Проектом акта предлагается обратиться к президенту Украины, кабинету министров Украины с предложением немедленно провести переговоры со всеми зарубежными партнерами-кредиторами Украины по пересмотру и списанию всего государственного и гарантированного государством внешнего долга Украины", - говорится в пояснительной записке к проекту, опубликованной на сайте Верховной рады. В ней отмечается, что внешний долг Украины составляет 56,83 миллиарда долларов. До конца этого года необходимо выплатить 3,4 миллиарда долларов.В тексте пояснительной записки также указывается что нынешняя ситуация является типичным форс-мажором –"непредсказуемым обстоятельством, позволяющим отказаться от обязательств, заключенных в мирное время".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/zelenskiy-1788286202.html

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775818719.html

https://ria.ru/20220414/dolg-1783580718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр