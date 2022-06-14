Рада попросит Зеленского начать переговоры о списании внешнего госдолга
Рада хочет попросить Зеленского начать переговоры о списании внешнего госдолга
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Проект обращения к Владимиру Зеленскому с просьбой начать переговоры с зарубежными-партнерами о списании государственного внешнего долга Украины внесен в украинский парламент.
В апреле глава минфина Украины Сергей Марченко заявлял, что пока Киев не ведет переговоры о списании или реструктуризации внешних долгов.
"Проектом акта предлагается обратиться к президенту Украины, кабинету министров Украины с предложением немедленно провести переговоры со всеми зарубежными партнерами-кредиторами Украины по пересмотру и списанию всего государственного и гарантированного государством внешнего долга Украины", - говорится в пояснительной записке к проекту, опубликованной на сайте Верховной рады. В ней отмечается, что внешний долг Украины составляет 56,83 миллиарда долларов. До конца этого года необходимо выплатить 3,4 миллиарда долларов.
В тексте пояснительной записки также указывается что нынешняя ситуация является типичным форс-мажором –"непредсказуемым обстоятельством, позволяющим отказаться от обязательств, заключенных в мирное время".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.