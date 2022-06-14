Рейтинг@Mail.ru
Рада попросит Зеленского начать переговоры о списании внешнего госдолга - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/gosdolg-1795201778.html
Рада попросит Зеленского начать переговоры о списании внешнего госдолга
Рада попросит Зеленского начать переговоры о списании внешнего госдолга - РИА Новости, 14.06.2022
Рада попросит Зеленского начать переговоры о списании внешнего госдолга
Проект обращения к Владимиру Зеленскому с просьбой начать переговоры с зарубежными-партнерами о списании государственного внешнего долга Украины внесен в... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:12
2022-06-14T14:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf7e11b1e0ff9ee69b5af66204d8e239.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Проект обращения к Владимиру Зеленскому с просьбой начать переговоры с зарубежными-партнерами о списании государственного внешнего долга Украины внесен в украинский парламент.В апреле глава минфина Украины Сергей Марченко заявлял, что пока Киев не ведет переговоры о списании или реструктуризации внешних долгов."Проектом акта предлагается обратиться к президенту Украины, кабинету министров Украины с предложением немедленно провести переговоры со всеми зарубежными партнерами-кредиторами Украины по пересмотру и списанию всего государственного и гарантированного государством внешнего долга Украины", - говорится в пояснительной записке к проекту, опубликованной на сайте Верховной рады. В ней отмечается, что внешний долг Украины составляет 56,83 миллиарда долларов. До конца этого года необходимо выплатить 3,4 миллиарда долларов.В тексте пояснительной записки также указывается что нынешняя ситуация является типичным форс-мажором –"непредсказуемым обстоятельством, позволяющим отказаться от обязательств, заключенных в мирное время".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220513/zelenskiy-1788286202.html
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775818719.html
https://ria.ru/20220414/dolg-1783580718.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f61b0c4a42f2c2cdc304cd36a1aba5ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, верховная рада украины, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
14:12 14.06.2022
 
Рада попросит Зеленского начать переговоры о списании внешнего госдолга

Рада хочет попросить Зеленского начать переговоры о списании внешнего госдолга

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Проект обращения к Владимиру Зеленскому с просьбой начать переговоры с зарубежными-партнерами о списании государственного внешнего долга Украины внесен в украинский парламент.
В апреле глава минфина Украины Сергей Марченко заявлял, что пока Киев не ведет переговоры о списании или реструктуризации внешних долгов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 12:00Специальная военная операция на Украине
Кива заявил, что Зеленский наживается на финансовой помощи Украине
"Проектом акта предлагается обратиться к президенту Украины, кабинету министров Украины с предложением немедленно провести переговоры со всеми зарубежными партнерами-кредиторами Украины по пересмотру и списанию всего государственного и гарантированного государством внешнего долга Украины", - говорится в пояснительной записке к проекту, опубликованной на сайте Верховной рады. В ней отмечается, что внешний долг Украины составляет 56,83 миллиарда долларов. До конца этого года необходимо выплатить 3,4 миллиарда долларов.
В тексте пояснительной записки также указывается что нынешняя ситуация является типичным форс-мажором –"непредсказуемым обстоятельством, позволяющим отказаться от обязательств, заключенных в мирное время".
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 13:51Специальная военная операция на Украине
На Украине призвали международные финансовые организации обнулить ее долги
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 17:33Специальная военная операция на Украине
Тимошенко призвала страны Запада обнулить госдолг Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала