07:14 01.07.2022 (обновлено: 07:21 01.07.2022)
Си Цзиньпин рассказал, кто должен управлять Гонконгом
Си Цзиньпин: политическая власть в Гонконге должна оставаться в руках патриотов
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 1 июл — РИА Новости. Политическая власть в Гонконге должна оставаться в руках патриотов, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.
"Политическая власть должна быть в руках патриотов, это общее политическое правило в мире. Ни одна страна, ни один регион не допустят к власти непатриотические или даже предательские силы и деятелей, или же изменников Родины", — заявил Си Цзиньпин на торжественном мероприятии по случаю 25-летней годовщины возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая.
Он подчеркнул, что удержание управления специальным административным районом Гонконг в руках патриотов является обязательным требованием для обеспечения его долгосрочной стабильности.
Высший законодательный орган Китая — Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) — в марте прошлого года одобрил проект резолюции по реформе избирательной системы Гонконга. В Пекине объяснили реформу необходимостью обеспечить полную институциональную поддержку принципам "одна страна, две системы" и "Гонконг, управляемый патриотами".
Критерии "патриотизма" определяются специальной комиссией, и именно из-за такой проверки на прошедших в декабре 2021 года парламентских выборах и на майских выборах главы администрации не было ни одного представителя ведущих оппозиционных сил.
Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании 1 июля 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Власти КНР в управлении районом придерживаются принципа "одна страна, две системы". Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока не известно. При этом Пекин неоднократно заявлял, что вопрос Гонконга — это внутреннее дело Китая.
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