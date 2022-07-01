https://ria.ru/20220701/gonkong-1799458200.html

Си Цзиньпин рассказал, кто должен управлять Гонконгом

Си Цзиньпин рассказал, кто должен управлять Гонконгом - РИА Новости, 01.07.2022

Си Цзиньпин рассказал, кто должен управлять Гонконгом

Политическая власть в Гонконге должна оставаться в руках патриотов, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T07:14

2022-07-01T07:14

2022-07-01T07:21

в мире

гонконг

китай

пекин

всекитайское собрание народных представителей

си цзиньпин

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ПЕКИН, 1 июл — РИА Новости. Политическая власть в Гонконге должна оставаться в руках патриотов, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.Он подчеркнул, что удержание управления специальным административным районом Гонконг в руках патриотов является обязательным требованием для обеспечения его долгосрочной стабильности.Высший законодательный орган Китая — Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) — в марте прошлого года одобрил проект резолюции по реформе избирательной системы Гонконга. В Пекине объяснили реформу необходимостью обеспечить полную институциональную поддержку принципам "одна страна, две системы" и "Гонконг, управляемый патриотами".Критерии "патриотизма" определяются специальной комиссией, и именно из-за такой проверки на прошедших в декабре 2021 года парламентских выборах и на майских выборах главы администрации не было ни одного представителя ведущих оппозиционных сил.Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании 1 июля 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Власти КНР в управлении районом придерживаются принципа "одна страна, две системы". Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока не известно. При этом Пекин неоднократно заявлял, что вопрос Гонконга — это внутреннее дело Китая.

https://ria.ru/20220701/gonkong-1799456789.html

https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html

гонконг

китай

пекин

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в мире, гонконг, китай, пекин, всекитайское собрание народных представителей, си цзиньпин