06:55 01.07.2022 (обновлено: 11:31 01.07.2022)
Си Цзиньпин высказался о будущем Гонконга
Си Цзиньпин: принцип "Одна страна, две системы" успешен в Гонконге, его незачем менять
© Selim Chtayti/Pool PhotoПредседатель КНР Си Цзиньпин на торжественном мероприятии по случаю 25-летней годовщины возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая
© Selim Chtayti/Pool Photo
ПЕКИН, 1 июл — РИА Новости. Принцип "Одна страна, две системы" за последние 25 лет добился общепризнанных успехов в Гонконге, его незачем менять, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном мероприятии по случаю 25-летней годовщины возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая.
"Возвращение Гонконга на родину открыло новую эру в его истории. За последние 25 лет при полной поддержке родины и совместными усилиями правительства специального административного района Гонконг и всех кругов общества практическая реализация принципа "Одна страна, две системы" достигла общепризнанного успеха в Гонконге", — отметил Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что основная цель принципа "Одна страна, две системы" заключается в защите государственного суверенитета, безопасности и интересов развития, а также в поддержании долгосрочного процветания и стабильности Гонконга и Макао, "все, что делает центральное правительство, делается на благо страны, на благо Гонконга и Макао и на благо соотечественников в Гонконге и Макао".
"Сегодня я хотел бы еще раз подчеркнуть, что принцип "Одна страна, две системы" был многократно проверен на практике и соответствует фундаментальным интересам страны и народа, а также коренным интересам Гонконга и Макао, он заручился поддержкой более 1,4 миллиарда жителей родины, единодушной поддержкой жителей Гонконга и Макао, а также получил всеобщее одобрение международного сообщества. Нет смысла менять такую хорошую систему, ее следует придерживаться на протяжении длительного времени", — добавил Си Цзиньпин.
Остров Гонконг отошел в "вечное пользование" Великобритании по Нанкинскому договору, подписанному в 1842 году после того, как Великобритания нанесла поражение Китаю в первой "Опиумной войне". В мае 1898 года англичане взяли почти в вековую аренду всю территорию полуострова Коулун. Далее к острову Гонконга и прилегающей к нему части полуострова Коулун добавились так называемые "новые территории". Контроль над ними со стороны Великобритании был временным.
В 1982 году, по мере приближения окончания срока аренды, тогдашний премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер начала переговоры с фактическим лидером КНР Дэн Сяопином о будущем Гонконга. Лондон хотел оговорить передачу Пекину лишь входящих в состав колонии на правах аренды "новых территорий". В свою очередь Дэн Сяопин настоял на возвращении Китаю всего Гонконга и предложил подписать совместную декларацию на основе собственной концепции "одна страна — две системы", которая закрепляла за колонией автономию и существующую систему управления. В таком виде в 1984 году документ и подписали. В нем также предусматривалось, что датой "возвращения Гонконга в лоно родины" станет 1 июля 1997 года. Согласно декларации, Гонконг сохранит широкую автономию до 2047 года.
Однако после принятия закона о защите национальной безопасности Гонконга, который вступил в силу 30 июня 2020 года, Запад начал активно критиковать Китай, а в Великобритании заявили, что Пекин нарушил свои юридические обязательства, подорвав высокую степень автономии Гонконга, и использовал принятый в прошлом году закон о нацбезопасности для ограничения свобод жителей Гонконга.
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