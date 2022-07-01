https://ria.ru/20220701/gonkong-1799456789.html

Си Цзиньпин высказался о будущем Гонконга

Си Цзиньпин высказался о будущем Гонконга - РИА Новости, 01.07.2022

Си Цзиньпин высказался о будущем Гонконга

Принцип "Одна страна, две системы" за последние 25 лет добился общепризнанных успехов в Гонконге, его незачем менять, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T06:55

2022-07-01T06:55

2022-07-01T11:31

в мире

си цзиньпин

маргарет тэтчер

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ПЕКИН, 1 июл — РИА Новости. Принцип "Одна страна, две системы" за последние 25 лет добился общепризнанных успехов в Гонконге, его незачем менять, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном мероприятии по случаю 25-летней годовщины возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая.Он подчеркнул, что основная цель принципа "Одна страна, две системы" заключается в защите государственного суверенитета, безопасности и интересов развития, а также в поддержании долгосрочного процветания и стабильности Гонконга и Макао, "все, что делает центральное правительство, делается на благо страны, на благо Гонконга и Макао и на благо соотечественников в Гонконге и Макао"."Сегодня я хотел бы еще раз подчеркнуть, что принцип "Одна страна, две системы" был многократно проверен на практике и соответствует фундаментальным интересам страны и народа, а также коренным интересам Гонконга и Макао, он заручился поддержкой более 1,4 миллиарда жителей родины, единодушной поддержкой жителей Гонконга и Макао, а также получил всеобщее одобрение международного сообщества. Нет смысла менять такую хорошую систему, ее следует придерживаться на протяжении длительного времени", — добавил Си Цзиньпин.Остров Гонконг отошел в "вечное пользование" Великобритании по Нанкинскому договору, подписанному в 1842 году после того, как Великобритания нанесла поражение Китаю в первой "Опиумной войне". В мае 1898 года англичане взяли почти в вековую аренду всю территорию полуострова Коулун. Далее к острову Гонконга и прилегающей к нему части полуострова Коулун добавились так называемые "новые территории". Контроль над ними со стороны Великобритании был временным.В 1982 году, по мере приближения окончания срока аренды, тогдашний премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер начала переговоры с фактическим лидером КНР Дэн Сяопином о будущем Гонконга. Лондон хотел оговорить передачу Пекину лишь входящих в состав колонии на правах аренды "новых территорий". В свою очередь Дэн Сяопин настоял на возвращении Китаю всего Гонконга и предложил подписать совместную декларацию на основе собственной концепции "одна страна — две системы", которая закрепляла за колонией автономию и существующую систему управления. В таком виде в 1984 году документ и подписали. В нем также предусматривалось, что датой "возвращения Гонконга в лоно родины" станет 1 июля 1997 года. Согласно декларации, Гонконг сохранит широкую автономию до 2047 года.Однако после принятия закона о защите национальной безопасности Гонконга, который вступил в силу 30 июня 2020 года, Запад начал активно критиковать Китай, а в Великобритании заявили, что Пекин нарушил свои юридические обязательства, подорвав высокую степень автономии Гонконга, и использовал принятый в прошлом году закон о нацбезопасности для ограничения свобод жителей Гонконга.

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в мире, си цзиньпин, маргарет тэтчер, гонконг, китай, великобритания, пекин