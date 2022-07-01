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Портрет внука Фрейда кисти Бэкона продали за 52 миллиона долларов - РИА Новости, 01.07.2022
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Культура
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Портрет внука Фрейда кисти Бэкона продали за 52 миллиона долларов
Портрет внука Фрейда кисти Бэкона продали за 52 миллиона долларов - РИА Новости, 01.07.2022
Портрет внука Фрейда кисти Бэкона продали за 52 миллиона долларов
Портрет Люсьена Фрейда кисти Фрэнсиса Бэкона купили на аукционе Sotheby’s за 43,3 миллиона фунтов стерлингов (52,7 миллиона долларов), пишет Artnet. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:39
2022-07-01T17:14
культура
новости культуры
искусство
фрэнсис бэкон
люсьен фрейд
зигмунд фрейд
знаменитости
аукцион
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Портрет Люсьена Фрейда кисти Фрэнсиса Бэкона купили на аукционе Sotheby’s за 43,3 миллиона фунтов стерлингов (52,7 миллиона долларов), пишет Artnet.Люсьен Фрейд — британский художник (1922 — 2011). Его отец был младшим сыном основателя психоанализа Зигмунда Фрейда. Работы Фрэнсиса Бэкона (1909 — 1992) входят в список самых дорогих картин. Он изображал искаженные по форме человеческие тела.
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новости культуры, искусство, фрэнсис бэкон, люсьен фрейд, зигмунд фрейд, знаменитости, аукцион, sotheby's
16:39 01.07.2022 (обновлено: 17:14 01.07.2022)
 
Портрет внука Фрейда кисти Бэкона продали за 52 миллиона долларов

Портрет внука Фрейда Люсьена кисти Фрэнсиса Бэкона продали за 52,7 миллиона долларов

© Фото : Sotheby'sФрэнсис Бэкон, "Набросок к портрету Люсьена Фрейда" (1964)
Фрэнсис Бэкон, Набросок к портрету Люсьена Фрейда (1964) - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : Sotheby's
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Портрет Люсьена Фрейда кисти Фрэнсиса Бэкона купили на аукционе Sotheby’s за 43,3 миллиона фунтов стерлингов (52,7 миллиона долларов), пишет Artnet.
"Это самая дорогая современная картина, проданная в Лондоне с тех пор, как на торгах Christie's в 2014 году за 42,2 миллиона фунтов стерлингов ушла с молотка другая работа Бэкона — "Портрет говорящего Джорджа Дайера", — отмечает автор Artnet.
Люсьен Фрейд — британский художник (1922 — 2011). Его отец был младшим сыном основателя психоанализа Зигмунда Фрейда.
Работы Фрэнсиса Бэкона (1909 — 1992) входят в список самых дорогих картин. Он изображал искаженные по форме человеческие тела.
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КультураНовости культурыИскусствоФрэнсис БэконЛюсьен ФрейдЗигмунд ФрейдЗнаменитостиАукционSotheby's
 
 
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