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Портрет внука Фрейда кисти Бэкона продали за 52 миллиона долларов
Портрет внука Фрейда кисти Бэкона продали за 52 миллиона долларов - РИА Новости, 01.07.2022
Портрет внука Фрейда кисти Бэкона продали за 52 миллиона долларов
Портрет Люсьена Фрейда кисти Фрэнсиса Бэкона купили на аукционе Sotheby’s за 43,3 миллиона фунтов стерлингов (52,7 миллиона долларов), пишет Artnet. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:39
2022-07-01T16:39
2022-07-01T17:14
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новости культуры
искусство
фрэнсис бэкон
люсьен фрейд
зигмунд фрейд
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аукцион
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Портрет Люсьена Фрейда кисти Фрэнсиса Бэкона купили на аукционе Sotheby’s за 43,3 миллиона фунтов стерлингов (52,7 миллиона долларов), пишет Artnet.Люсьен Фрейд — британский художник (1922 — 2011). Его отец был младшим сыном основателя психоанализа Зигмунда Фрейда. Работы Фрэнсиса Бэкона (1909 — 1992) входят в список самых дорогих картин. Он изображал искаженные по форме человеческие тела.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, искусство, фрэнсис бэкон, люсьен фрейд, зигмунд фрейд, знаменитости, аукцион, sotheby's
16:39 01.07.2022 (обновлено: 17:14 01.07.2022)
Портрет внука Фрейда кисти Бэкона продали за 52 миллиона долларов
Портрет внука Фрейда Люсьена кисти Фрэнсиса Бэкона продали за 52,7 миллиона долларов