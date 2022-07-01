Портрет внука Фрейда кисти Бэкона продали за 52 миллиона долларов

"Это самая дорогая современная картина, проданная в Лондоне с тех пор, как на торгах Christie's в 2014 году за 42,2 миллиона фунтов стерлингов ушла с молотка другая работа Бэкона — "Портрет говорящего Джорджа Дайера", — отмечает автор Artnet.