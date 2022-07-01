https://ria.ru/20220701/ekstraditsiya-1799509233.html

Эрдоган назвал экстрадицию членов РПК из Швеции недостаточной

Эрдоган назвал экстрадицию членов РПК из Швеции недостаточной - РИА Новости, 01.07.2022

Эрдоган назвал экстрадицию членов РПК из Швеции недостаточной

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеция выдала Анкаре троих-четверых членов запрещенной в турецком государстве Рабочей партии Курдистана (РПК), однако РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:05

2022-07-01T12:05

2022-07-01T12:44

в мире

реджеп тайип эрдоган

турция

швеция

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АНКАРА, 1 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеция выдала Анкаре троих-четверых членов запрещенной в турецком государстве Рабочей партии Курдистана (РПК), однако этого недостаточно."Есть обещания, сделанные на эту тему. Например, Швеция отправит нам 73 террориста. Сейчас прислали трех-четырех. Но этого нам недостаточно. Конечно, наши министерство юстиции, министерство иностранных дел и Национальная разведывательная организация будут их внимательно фиксировать и следить за процессом. Все это теперь очевидно", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Мадрида.

https://ria.ru/20220701/siriya-1799521045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, швеция