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Эрдоган назвал экстрадицию членов РПК из Швеции недостаточной - РИА Новости, 01.07.2022
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Эрдоган назвал экстрадицию членов РПК из Швеции недостаточной
Эрдоган назвал экстрадицию членов РПК из Швеции недостаточной - РИА Новости, 01.07.2022
Эрдоган назвал экстрадицию членов РПК из Швеции недостаточной
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеция выдала Анкаре троих-четверых членов запрещенной в турецком государстве Рабочей партии Курдистана (РПК), однако РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:05
2022-07-01T12:44
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
швеция
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АНКАРА, 1 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеция выдала Анкаре троих-четверых членов запрещенной в турецком государстве Рабочей партии Курдистана (РПК), однако этого недостаточно."Есть обещания, сделанные на эту тему. Например, Швеция отправит нам 73 террориста. Сейчас прислали трех-четырех. Но этого нам недостаточно. Конечно, наши министерство юстиции, министерство иностранных дел и Национальная разведывательная организация будут их внимательно фиксировать и следить за процессом. Все это теперь очевидно", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Мадрида.
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турция
швеция
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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, швеция
12:05 01.07.2022 (обновлено: 12:44 01.07.2022)
 
Эрдоган назвал экстрадицию членов РПК из Швеции недостаточной

Глава Турции Эрдоган назвал экстрадицию членов РПК из Швеции недостаточной

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 1 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеция выдала Анкаре троих-четверых членов запрещенной в турецком государстве Рабочей партии Курдистана (РПК), однако этого недостаточно.
"Есть обещания, сделанные на эту тему. Например, Швеция отправит нам 73 террориста. Сейчас прислали трех-четырех. Но этого нам недостаточно. Конечно, наши министерство юстиции, министерство иностранных дел и Национальная разведывательная организация будут их внимательно фиксировать и следить за процессом. Все это теперь очевидно", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Мадрида.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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Эрдоган допустил внезапное начало военной операции в Сирии
 
В миреРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияШвеция
 
 
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