https://ria.ru/20220701/ekstraditsiya-1799509233.html
Эрдоган назвал экстрадицию членов РПК из Швеции недостаточной
Эрдоган назвал экстрадицию членов РПК из Швеции недостаточной - РИА Новости, 01.07.2022
Эрдоган назвал экстрадицию членов РПК из Швеции недостаточной
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеция выдала Анкаре троих-четверых членов запрещенной в турецком государстве Рабочей партии Курдистана (РПК), однако РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:05
2022-07-01T12:05
2022-07-01T12:44
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
швеция
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АНКАРА, 1 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеция выдала Анкаре троих-четверых членов запрещенной в турецком государстве Рабочей партии Курдистана (РПК), однако этого недостаточно."Есть обещания, сделанные на эту тему. Например, Швеция отправит нам 73 террориста. Сейчас прислали трех-четырех. Но этого нам недостаточно. Конечно, наши министерство юстиции, министерство иностранных дел и Национальная разведывательная организация будут их внимательно фиксировать и следить за процессом. Все это теперь очевидно", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Мадрида.
https://ria.ru/20220701/siriya-1799521045.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, швеция
12:05 01.07.2022 (обновлено: 12:44 01.07.2022)
Эрдоган назвал экстрадицию членов РПК из Швеции недостаточной
Глава Турции Эрдоган назвал экстрадицию членов РПК из Швеции недостаточной