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Глава МИД Казахстана заявил о необходимости трансформировать ЕАЭС - РИА Новости, 01.07.2022
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Глава МИД Казахстана заявил о необходимости трансформировать ЕАЭС
Глава МИД Казахстана заявил о необходимости трансформировать ЕАЭС - РИА Новости, 01.07.2022
Глава МИД Казахстана заявил о необходимости трансформировать ЕАЭС
Санкционное противостояние вызывает необходимость трансформации Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для формирования свободного рынка объединения, считает... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T07:36
2022-07-01T07:36
в мире
казахстан
нур-султан
евразийский экономический союз
снг
одкб
мухтар тлеуберди
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НУР-СУЛТАН, 1 июл — РИА Новости. Санкционное противостояние вызывает необходимость трансформации Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для формирования свободного рынка объединения, считает заместитель премьера – министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.В Нур-Султане в пятницу проходит международная конференция "Республика Казахстан в современной системе международных отношений", приуроченная к 30-летию дипломатической службы страны.Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что, являясь активным сторонником евразийской интеграции, Казахстан стал основоположником ряда региональных организаций – Содружества независимых государств (СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза.По его словам, в фокусе казахстанского председательства в СНГ в 2022 году находятся вопросы дальнейшего повышения эффективности организации путем активизации экономического взаимодействия в качестве основного фактора устойчивого развития государств.Тлеуберди отметил, что участие Казахстана в ОДКБ — важнейшее направление с точки зрения обеспечения национальной и региональной безопасности. "С учетом того, что главными задачами организации являются укрепление мира и стабильности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов", — подчеркнул глава МИД.
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в мире, казахстан, нур-султан, евразийский экономический союз, снг, одкб, мухтар тлеуберди
07:36 01.07.2022
 
Глава МИД Казахстана заявил о необходимости трансформировать ЕАЭС

Глава МИД Казахстана: санкционное противостояние диктует необходимость трансформации ЕАЭС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди. Архивное фото
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 1 июл — РИА Новости. Санкционное противостояние вызывает необходимость трансформации Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для формирования свободного рынка объединения, считает заместитель премьера – министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.
В Нур-Султане в пятницу проходит международная конференция "Республика Казахстан в современной системе международных отношений", приуроченная к 30-летию дипломатической службы страны.

"Санкционное противостояние диктует необходимость трансформации деятельности ЕАЭС с целью создания действительно свободного рынка, который является жизненно важным условием для роста экономик объединения", — сказал Тлеуберди, выступая на конференции.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что, являясь активным сторонником евразийской интеграции, Казахстан стал основоположником ряда региональных организаций – Содружества независимых государств (СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза.
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По его словам, в фокусе казахстанского председательства в СНГ в 2022 году находятся вопросы дальнейшего повышения эффективности организации путем активизации экономического взаимодействия в качестве основного фактора устойчивого развития государств.
Тлеуберди отметил, что участие Казахстана в ОДКБ — важнейшее направление с точки зрения обеспечения национальной и региональной безопасности. "С учетом того, что главными задачами организации являются укрепление мира и стабильности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов", — подчеркнул глава МИД.
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В миреКазахстанНур-СултанЕвразийский экономический союзСНГОДКБМухтар Тлеуберди
 
 
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