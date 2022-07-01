Глава МИД Казахстана заявил о необходимости трансформировать ЕАЭС
Глава МИД Казахстана: санкционное противостояние диктует необходимость трансформации ЕАЭС
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 1 июл — РИА Новости. Санкционное противостояние вызывает необходимость трансформации Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для формирования свободного рынка объединения, считает заместитель премьера – министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.
В Нур-Султане в пятницу проходит международная конференция "Республика Казахстан в современной системе международных отношений", приуроченная к 30-летию дипломатической службы страны.
"Санкционное противостояние диктует необходимость трансформации деятельности ЕАЭС с целью создания действительно свободного рынка, который является жизненно важным условием для роста экономик объединения", — сказал Тлеуберди, выступая на конференции.
Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что, являясь активным сторонником евразийской интеграции, Казахстан стал основоположником ряда региональных организаций – Содружества независимых государств (СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза.
По его словам, в фокусе казахстанского председательства в СНГ в 2022 году находятся вопросы дальнейшего повышения эффективности организации путем активизации экономического взаимодействия в качестве основного фактора устойчивого развития государств.
Тлеуберди отметил, что участие Казахстана в ОДКБ — важнейшее направление с точки зрения обеспечения национальной и региональной безопасности. "С учетом того, что главными задачами организации являются укрепление мира и стабильности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов", — подчеркнул глава МИД.