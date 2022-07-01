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Глава МИД Казахстана заявил о необходимости трансформировать ЕАЭС

Глава МИД Казахстана заявил о необходимости трансформировать ЕАЭС - РИА Новости, 01.07.2022

Глава МИД Казахстана заявил о необходимости трансформировать ЕАЭС

Санкционное противостояние вызывает необходимость трансформации Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для формирования свободного рынка объединения, считает... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T07:36

2022-07-01T07:36

2022-07-01T07:36

в мире

казахстан

нур-султан

евразийский экономический союз

снг

одкб

мухтар тлеуберди

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НУР-СУЛТАН, 1 июл — РИА Новости. Санкционное противостояние вызывает необходимость трансформации Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для формирования свободного рынка объединения, считает заместитель премьера – министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.В Нур-Султане в пятницу проходит международная конференция "Республика Казахстан в современной системе международных отношений", приуроченная к 30-летию дипломатической службы страны.Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что, являясь активным сторонником евразийской интеграции, Казахстан стал основоположником ряда региональных организаций – Содружества независимых государств (СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза.По его словам, в фокусе казахстанского председательства в СНГ в 2022 году находятся вопросы дальнейшего повышения эффективности организации путем активизации экономического взаимодействия в качестве основного фактора устойчивого развития государств.Тлеуберди отметил, что участие Казахстана в ОДКБ — важнейшее направление с точки зрения обеспечения национальной и региональной безопасности. "С учетом того, что главными задачами организации являются укрепление мира и стабильности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов", — подчеркнул глава МИД.

https://ria.ru/20220630/zst-1799376016.html

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в мире, казахстан, нур-султан, евразийский экономический союз, снг, одкб, мухтар тлеуберди