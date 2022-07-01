https://ria.ru/20220701/dzhonson-1799675743.html
Британцы высказали Джонсону неприятную правду после комментария Путина
Британцы высказали Джонсону неприятную правду после комментария Путина - РИА Новости, 01.07.2022
Британцы высказали Джонсону неприятную правду после комментария Путина
Читатели британской газеты Daily Mail высказали премьер-министру Великобритании Борису Джонсону неприятную правду о его физических способностях после... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T18:42
2022-07-01T18:42
2022-07-01T22:30
владимир путин
россия
g7
саммит g7
борис джонсон
в мире
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail высказали премьер-министру Великобритании Борису Джонсону неприятную правду о его физических способностях после комментария Владимира Путина о желании лидеров саммита G7 сделать фото "круче него".Президент России, комментируя высказывания политиков о фотографии, где он запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, заявил, что их желание раздеться для съемки было бы "отвратительным зрелищем"."Не знаю, как они хотели раздеться: по пояс, ниже пояса, но, думаю, это было бы отвратительное зрелище", — сказал Путин журналистам. Он также посоветовал политикам заняться спортом и отказаться от вредных привычек.Читатели британского таблоида поддержали позицию российского президента."Как бы ни было печально это признавать, но Путин прав", — заметил комментатор."Борис! Ты выглядишь таким, какой ты есть на самом деле. Тучный и глуповатый. Выставляешь себя и нашу страну на посмешище. Пожалуйста, уходи в отставку", — призвал другой."Джонсон-то и в одежде выглядит отвратительно, а без одежды он будет крайне отвратителен", — подчеркнул юзер."Джонсон похож на белого мишку, бегущего к морю, чтобы поймать тюленя пожирнее", — сыронизировал пользователь."Путин классно высказался. Он прав на сто процентов. У него больше ума и достоинства, чем у любого из клоунов-лидеров G7", — подытожил читатель.Саммит "Большой семерки" под председательством Германии прошел 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии.Известные фотографии, где Владимир Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время его поездки в бытность председателем правительства России на отдых в Тыву в августе 2009 года.
https://ria.ru/20220630/eda-1799349647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, g7, саммит g7, борис джонсон, в мире
18:42 01.07.2022 (обновлено: 22:30 01.07.2022)
Британцы высказали Джонсону неприятную правду после комментария Путина
Читатели DM согласились со словами Путина, не захотев увидеть Джонсона обнаженным
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Mail
высказали премьер-министру Великобритании Борису Джонсону неприятную правду о его физических способностях после комментария Владимира Путина о желании лидеров саммита G7 сделать фото "круче него".
Президент России
, комментируя высказывания политиков о фотографии, где он запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, заявил, что их желание раздеться для съемки было бы "отвратительным зрелищем".
"Не знаю, как они хотели раздеться: по пояс, ниже пояса, но, думаю, это было бы отвратительное зрелище", — сказал Путин журналистам. Он также посоветовал политикам заняться спортом и отказаться от вредных привычек.
Читатели британского таблоида поддержали позицию российского президента.
"Как бы ни было печально это признавать, но Путин прав", — заметил комментатор.
"Борис — бездарный политик, его шутки — плоские, грубые и несмешные. Он выпивает. Его выступления заставляют меня с досадой улыбаться. Помните его в розовых шортах и то, как он беспомощно висел на тросе?" — написал второй.
"Борис! Ты выглядишь таким, какой ты есть на самом деле. Тучный и глуповатый. Выставляешь себя и нашу страну на посмешище. Пожалуйста, уходи в отставку", — призвал другой.
"Джонсон-то и в одежде выглядит отвратительно, а без одежды он будет крайне отвратителен", — подчеркнул юзер.
"Путин прав, ведь Байден не может простоять и пяти минут без того, чтобы пару раз не заснуть, <…> не может пройти и пяти шагов, чтобы не упасть, <…> а Джонсон не видит собственных ног, когда стоит прямо", — констатировал другой.
"Джонсон похож на белого мишку, бегущего к морю, чтобы поймать тюленя пожирнее", — сыронизировал пользователь.
"Путин классно высказался. Он прав на сто процентов. У него больше ума и достоинства, чем у любого из клоунов-лидеров G7
", — подытожил читатель.
Саммит "Большой семерки" под председательством Германии
прошел 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии
.
Известные фотографии, где Владимир Путин
запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время его поездки в бытность председателем правительства России на отдых в Тыву в августе 2009 года.