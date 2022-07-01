https://ria.ru/20220701/dzhonson-1799675743.html

Британцы высказали Джонсону неприятную правду после комментария Путина

Британцы высказали Джонсону неприятную правду после комментария Путина - РИА Новости, 01.07.2022

Британцы высказали Джонсону неприятную правду после комментария Путина

Читатели британской газеты Daily Mail высказали премьер-министру Великобритании Борису Джонсону неприятную правду о его физических способностях после... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T18:42

2022-07-01T18:42

2022-07-01T22:30

владимир путин

россия

g7

саммит g7

борис джонсон

в мире

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail высказали премьер-министру Великобритании Борису Джонсону неприятную правду о его физических способностях после комментария Владимира Путина о желании лидеров саммита G7 сделать фото "круче него".Президент России, комментируя высказывания политиков о фотографии, где он запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, заявил, что их желание раздеться для съемки было бы "отвратительным зрелищем"."Не знаю, как они хотели раздеться: по пояс, ниже пояса, но, думаю, это было бы отвратительное зрелище", — сказал Путин журналистам. Он также посоветовал политикам заняться спортом и отказаться от вредных привычек.Читатели британского таблоида поддержали позицию российского президента."Как бы ни было печально это признавать, но Путин прав", — заметил комментатор."Борис! Ты выглядишь таким, какой ты есть на самом деле. Тучный и глуповатый. Выставляешь себя и нашу страну на посмешище. Пожалуйста, уходи в отставку", — призвал другой."Джонсон-то и в одежде выглядит отвратительно, а без одежды он будет крайне отвратителен", — подчеркнул юзер."Джонсон похож на белого мишку, бегущего к морю, чтобы поймать тюленя пожирнее", — сыронизировал пользователь."Путин классно высказался. Он прав на сто процентов. У него больше ума и достоинства, чем у любого из клоунов-лидеров G7", — подытожил читатель.Саммит "Большой семерки" под председательством Германии прошел 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии.Известные фотографии, где Владимир Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время его поездки в бытность председателем правительства России на отдых в Тыву в августе 2009 года.

https://ria.ru/20220630/eda-1799349647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, россия, g7, саммит g7, борис джонсон, в мире